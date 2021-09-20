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Новини Репресії в Білорусі
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МЗС України вимагає звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі

МЗС України вимагає звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі

Міністерство закордонних справ України називає політично мотивованою справу українця Михайла Ференца, засудженого в Білорусі, і вимагає звільнити громадянина України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт міністерства.

"Українця було засуджено до 3 років позбавлення волі за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. При цьому, сім місяців, які українець вже відбув у білоруському СІЗО, не були зараховані у загальний строк покарання", - сказано в коментарі МЗС.

У міністерстві зазначили, що на суді не було представлено достовірні докази провини громадянина України.

"Свою провину Михайло Ференец не визнає і через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав його політв'язнем", - зазначили в міністерстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українця судять у Білорусі за участь в акціях протесту. ФОТОрепортаж

Справу Михайла Ференца в МЗС України вважають політично мотивованою, а вирок - несправедливим і протиправним.

"Вимагаємо негайно звільнити громадянина України Михайла Ференца. Продовжимо захищати його інтереси всіма доступними засобами", - підкреслили в МЗС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Михайла Ференца судять у Білорусі за участь в акціях протесту.

Автор: 

Білорусь (7925) МЗС (4109) репресії (1621) Ференц Михайло (3)


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Топ коментарі
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Наприклад, наші партнери вже і уваги на це не звертають. Як ніби нічого не відбувається. За паспортизацію промовчали, вибори дозволили. Кримську платформу провели - наслідків та дій аж нуль.

Ми в очах світового співтовариства слабаки і нікчеми.
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20.09.2021 19:17
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Не той вже в нас МІД.
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20.09.2021 18:46 Відповісти
Ну, в данном случае МЗС Украины действует правильно. Следующим шагом должно быть введение санкций против всех причастных, но это уже справа Рады/РНБО.
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20.09.2021 18:49 Відповісти
Правильно, але дуже кволо. Можна було зробити набагато більше.
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20.09.2021 18:55 Відповісти
Наприклад?
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20.09.2021 18:59 Відповісти
Наприклад, наші партнери вже і уваги на це не звертають. Як ніби нічого не відбувається. За паспортизацію промовчали, вибори дозволили. Кримську платформу провели - наслідків та дій аж нуль.

Ми в очах світового співтовариства слабаки і нікчеми.
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20.09.2021 19:17 Відповісти
О точно, слідчий задрипаного мінського роведе буде нажаханий нашими санціями.
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20.09.2021 18:56 Відповісти
В этом случае дело в принципиальной позиции. И там не один ванька-участковый замешан.
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20.09.2021 18:58 Відповісти
А хто ще? Слідчий особа процесуально незалежна.
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20.09.2021 19:00 Відповісти
Мид требует? Если требует, то должен быть чёткий ответ на встречный вопрос "а то что?". Если ответа на этот вопрос нет, тогда не "требует" а "просит"
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20.09.2021 19:26 Відповісти
Наверное "просто так" повязали , головой надо думать прежде чем дела делать. Чай не Украина, усатый душить будет и своих и чужих. Есть такие люди которые за деньги справедливость востанавливать поедут хоть к черту, а если по доброте душевной, то все равно надо головой думать о последствиях, чужая страна и не очень дружественна к Украине мягко говоря.
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20.09.2021 19:51 Відповісти
 
 