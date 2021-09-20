МЗС України вимагає звільнити українця Ференца, засудженого в Білорусі

Міністерство закордонних справ України називає політично мотивованою справу українця Михайла Ференца, засудженого в Білорусі, і вимагає звільнити громадянина України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт міністерства.

"Українця було засуджено до 3 років позбавлення волі за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна. При цьому, сім місяців, які українець вже відбув у білоруському СІЗО, не були зараховані у загальний строк покарання", - сказано в коментарі МЗС.

У міністерстві зазначили, що на суді не було представлено достовірні докази провини громадянина України.

"Свою провину Михайло Ференец не визнає і через адвоката планує подавати апеляцію. Відомий білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав його політв'язнем", - зазначили в міністерстві.

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Справу Михайла Ференца в МЗС України вважають політично мотивованою, а вирок - несправедливим і протиправним.

"Вимагаємо негайно звільнити громадянина України Михайла Ференца. Продовжимо захищати його інтереси всіма доступними засобами", - підкреслили в МЗС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Михайла Ференца судять у Білорусі за участь в акціях протесту.