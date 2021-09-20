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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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"Выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму: СБУ открыла дело

Служба безопасности Украины открыла дело по факту проведения в оккупированном Крыму выборов в Госдуму Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении СБУ.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Читайте: Организаторов выборов в Госдуму РФ на оккупированных территориях надо объявить в розыск и ввести санкции против иностранных "наблюдателей", - глава ГУР МО Буданов

В СБУ напомнили, что с 2014 года Россия провела ряд выборов в регионе, включая: голосования за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя; муниципальные выборы для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины; выборы депутатов Государственной думы РФ; выборы президента РФ.

Автор: 

выборы (24722) Госдума (1260) Крым (26369) СБУ (19861) государственная измена (1532)


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Топ комментарии
+2
Вони вже обрали свою долю.

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20.09.2021 18:50
+2
Уже открывали в 2014 и в 2018 и что, какой прок.
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20.09.2021 18:51
+1
а в консульствах ерефії проти кого будете відкривати справи?
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20.09.2021 18:52
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Вони вже обрали свою долю.

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20.09.2021 18:50 Ответить
Уже открывали в 2014 и в 2018 и что, какой прок.
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20.09.2021 18:51 Ответить
*Прок*- чисто кацапское словечко. *прок* будет обязательно ,но попозже, когда Засраха начнет трещать и валиться ,да и сейчас не помешает тыкать носом
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20.09.2021 18:58 Ответить
прок в "ловлі на біометричний паспорт"
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21.09.2021 01:41 Ответить
а в консульствах ерефії проти кого будете відкривати справи?
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20.09.2021 18:52 Ответить
А что они нарушили? Дело нужно открывать против того кто дал разрешение.
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20.09.2021 18:54 Ответить
так не коректно , виправляю свій текс -

А В ЗВ"ЯЗКУ З ДОПУЩЕНИМ ГОЛОСУВАННЯМ у консульствах ерефії проти кого будете відкривати справи?
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20.09.2021 19:12 Ответить
так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении СБУ. Источник:

А хто буде арешторувати ЗЕ за розрішення відкривати виборчі дільниці ворогу який вбиває українців на території української України?
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20.09.2021 21:05 Ответить
А в чому проблема? Крим - це Україна. На території України зеленський дозволив проводити вибори до держдуми рф. От вони і пройшли в Криму.

Хто тепер винен, що при владі в Україні ідіоти?
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20.09.2021 22:58 Ответить
 
 