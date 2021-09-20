"Выборы" в Госдуму РФ в оккупированном Крыму: СБУ открыла дело

Служба безопасности Украины открыла дело по факту проведения в оккупированном Крыму выборов в Госдуму Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Документируются все причастные к этому псевдоголосованию: как из числа официальных представителей РФ, так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении СБУ.

Производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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В СБУ напомнили, что с 2014 года Россия провела ряд выборов в регионе, включая: голосования за кандидатов в законодательные органы Крыма и Севастополя; муниципальные выборы для формирования незаконных органов власти на временно оккупированной территории Украины; выборы депутатов Государственной думы РФ; выборы президента РФ.