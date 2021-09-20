"Вибори" в Держдуму РФ в окупованому Криму: СБУ відкрила справу

Служба безпеки України відкрила справу за фактом проведення в окупованому Криму виборів до Держдуми Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору", - йдеться в повідомленні СБУ.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

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В СБУ нагадали, що з 2014 року Росія провела ряд виборів у регіоні, включаючи: голосування за кандидатів у законодавчі органи Криму і Севастополя; муніципальні вибори для формування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території України; вибори депутатів Державної думи РФ; вибори президента РФ.