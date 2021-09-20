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Новини Окуповані території
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"Вибори" в Держдуму РФ в окупованому Криму: СБУ відкрила справу

Служба безпеки України відкрила справу за фактом проведення в окупованому Криму виборів до Держдуми Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Документуються всі причетні до цього псевдоголосування: як з числа офіційних представників РФ, так і серед громадян України, які, порушуючи вітчизняне законодавство, допомагали державі-агресору", - йдеться в повідомленні СБУ.

Провадження відкрито за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організаторів виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях треба оголосити в розшук і ввести санкції проти іноземних "спостерігачів", - глава ГУР МО Буданов

В СБУ нагадали, що з 2014 року Росія провела ряд виборів у регіоні, включаючи: голосування за кандидатів у законодавчі органи Криму і Севастополя; муніципальні вибори для формування незаконних органів влади на тимчасово окупованій території України; вибори депутатів Державної думи РФ; вибори президента РФ.

Автор: 

вибори (6683) Держдума (733) Крим (14131) СБУ (12780) державна зрада (1678)


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Топ коментарі
+2
Вони вже обрали свою долю.

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20.09.2021 18:50
+2
Уже открывали в 2014 и в 2018 и что, какой прок.
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20.09.2021 18:51
+1
а в консульствах ерефії проти кого будете відкривати справи?
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20.09.2021 18:52
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Вони вже обрали свою долю.

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20.09.2021 18:50 Відповісти
Уже открывали в 2014 и в 2018 и что, какой прок.
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20.09.2021 18:51 Відповісти
*Прок*- чисто кацапское словечко. *прок* будет обязательно ,но попозже, когда Засраха начнет трещать и валиться ,да и сейчас не помешает тыкать носом
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20.09.2021 18:58 Відповісти
прок в "ловлі на біометричний паспорт"
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21.09.2021 01:41 Відповісти
а в консульствах ерефії проти кого будете відкривати справи?
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20.09.2021 18:52 Відповісти
А что они нарушили? Дело нужно открывать против того кто дал разрешение.
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20.09.2021 18:54 Відповісти
так не коректно , виправляю свій текс -

А В ЗВ"ЯЗКУ З ДОПУЩЕНИМ ГОЛОСУВАННЯМ у консульствах ерефії проти кого будете відкривати справи?
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20.09.2021 19:12 Відповісти
так и среди граждан Украины, которые, нарушая отечественное законодательство, помогали государству-агрессору", - говорится в сообщении СБУ. Источник:

А хто буде арешторувати ЗЕ за розрішення відкривати виборчі дільниці ворогу який вбиває українців на території української України?
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20.09.2021 21:05 Відповісти
А в чому проблема? Крим - це Україна. На території України зеленський дозволив проводити вибори до держдуми рф. От вони і пройшли в Криму.

Хто тепер винен, що при владі в Україні ідіоти?
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20.09.2021 22:58 Відповісти
 
 