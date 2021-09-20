Руда обновила антирекорд: стоимость упала до 94 долларов

Стоимость руды на мировых рынках по состоянию на вечер понедельника, 20 сентября, обновила антирекорд: за тонну давали всего 94 доллара. Таким образом, только с августа руда потеряла в стоимости почти 100 долларов (тогда она стоила 183 доллара/тонна).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts, информирует Цензор.НЕТ.

Аналитики отмечают, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться.

Кроме того, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр, пишет ГМК Центр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стоимость руды установила новый антирекорд: с июня цена упала в два раза

Таким образом, надежд на восстановление цен на высоком уровне остается все меньше.

Как сообщалось, 16 сентября железную руду на мировых рынках продавали по 113 долларов за тонну.