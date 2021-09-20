Руда обновила антирекорд: стоимость упала до 94 долларов
Стоимость руды на мировых рынках по состоянию на вечер понедельника, 20 сентября, обновила антирекорд: за тонну давали всего 94 доллара. Таким образом, только с августа руда потеряла в стоимости почти 100 долларов (тогда она стоила 183 доллара/тонна).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts, информирует Цензор.НЕТ.
Аналитики отмечают, что рост рынка недвижимости в Китае, как основного потребителя стали, продолжает замедляться.
Кроме того, Пекин намерен сократить выбросы СО2 в сталелитейной промышленности, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
Ожидается, что производство стали будет ограниченным до 2022 года в преддверии Зимних Олимпийских игр и Зимних Паралимпийских игр, пишет ГМК Центр.
Таким образом, надежд на восстановление цен на высоком уровне остается все меньше.
Как сообщалось, 16 сентября железную руду на мировых рынках продавали по 113 долларов за тонну.
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Вот если человеков станет 2 млн, тогда нормально и опять таки с условием что земля ихняя.
Сельхоз, металлургия/химия и экспорт рабсилы.
Металлургия с химией устаревшие технологически и постепенно загибаются в конкурентной борьбе.
Экспорт рабсилы опасен тем, что она постепенно там и остаётся в темпе примерно 1 млн в год.
(хз правда что это такое... )
а нас задрали металлоломом и рудой...
Чи просто продавати руду - простіше і цікавіше ?
Почему работники лучше работают, больше выпуск меньше брак?
Вот к примеру мои дети работали на одном из заводов БМВ в Польше. Получали выше зарплату. И их работа устраивала руководителей предприятия. Человек не может хуже работать здесь и лучше там вот так вдруг не из за чего. Да и вообще обычно хуже не может чем он вообще по жизни работает.
И дабы не тянуть кота за хвост приведу обычный пример. Берем два лесоруба. Одному дадим в руки топор - другому бензопилу. Подразумеваем что они равно умеют обращаться с инструментом. Кто из этих двоих будет лучше работать и больше деревьев свалит? У кого в работе будет меньше брака и выход древесины больше? Ответ думаю очевиден. На западе необходимое качество работы обеспечивается в основном технологичностью самого оборудования. Я это называю условно "работай до щелчка". К примеру нужно что-то обжать - давишь пока не услышишь щелчек. Если щелсчек услышал, то гарантированно то что нужно было обжать обжато как надо на 99,99%. Т.е. от опыта работника мало что зависит - главное, чтобы он обладал базовыми навыками приложить достаточное усилие, чтобы произошел щелчок. Т.е., иначе говоря, чтобы конкурировать необходимо вкладываться в технологичное оборудование и задействовать квалифицированную рабочую силу, чтобы она по крайней мере не поломала это самое оборудование. То и то затратно и соответственно твоя относительная прибыль будет не 90%, условно говоря, а к примеру 18%. Как увеличить абсолютную прибыль при таких расходах - правильно наращивать объемы производства. Что собственно западные буржуины и делают и с чем не могут конкурировать наши буржуины, которые работают по-старинке и привыкли, подстраивая законы в государстве под себя, получать по мировым меркам сверхприбыли. Почему и имеем такое число миллиардеров в наиболее бедной стране Европы.
Вот именно
и остальной метпром ??
Лохи сосут лапу....