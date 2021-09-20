Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів

Вартість руди на світових ринках станом на вечір понеділка, 20 вересня, оновила антирекорд: за тонну давали лише 94 долари. Таким чином, тільки з серпня руда втратила у вартості майже 100 доларів (тоді вона коштувала 183 долара/тонна).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики відзначають, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, далі сповільнюється.

Крім того, Пекін має намір скоротити викиди СО2 в сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор, пише ГМК Центр.

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Таким чином, надій на відновлення цін на високому рівні залишається дедалі менше.

Як повідомлялося, 16 вересня залізну руду на світових ринках продавали по 113 доларів за тонну.