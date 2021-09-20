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Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів

Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів

Вартість руди на світових ринках станом на вечір понеділка, 20 вересня, оновила антирекорд: за тонну давали лише 94 долари. Таким чином, тільки з серпня руда втратила у вартості майже 100 доларів (тоді вона коштувала 183 долара/тонна).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts, інформує Цензор.НЕТ.

Аналітики відзначають, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, далі сповільнюється.

Крім того, Пекін має намір скоротити викиди СО2 в сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор, пише ГМК Центр.

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Таким чином, надій на відновлення цін на високому рівні залишається дедалі менше.

Як повідомлялося, 16 вересня залізну руду на світових ринках продавали по 113 доларів за тонну.

Автор: 

металургія (1211) експорт (4461)


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Топ коментарі
+4
нужно срочно запретить экспорт металлолома
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20.09.2021 18:59
+3
И потом, сталь подешевеет из-за того, что подешевеет сырьё. Но никто себе в убыток работать не будет. Соответственно удешевление стали будет компенсировано удешевлением сырья. Тогда получается вообще никаких проблем.
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20.09.2021 19:13
+3
В Украине зара такие крысы, шо не во всякий ведмежий капкан поместятся....
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20.09.2021 19:26
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Ну это дело такое, нужно молится чтоб зерновые не упали а то конец бюджету и возможно падение курса.
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20.09.2021 18:56 Відповісти
Зерновые не упадут. Кушать всем хочется. Этот козырь Украина будет иметь всегда.
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20.09.2021 19:02 Відповісти
Это так, но сельхоз это довольно смешной ВВП в расчёте на человека.
Вот если человеков станет 2 млн, тогда нормально и опять таки с условием что земля ихняя.
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20.09.2021 19:08 Відповісти
Руда коштувала 89 доларів за тону ще минулого року, тому досить вже скиглити олігархам, потрібно піднімати їм тарифи на залізничні перевезення!
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20.09.2021 19:12 Відповісти
главное юльку -крысу отгонять от урожая , тогда выжевем
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20.09.2021 19:24 Відповісти
В Украине зара такие крысы, шо не во всякий ведмежий капкан поместятся....
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20.09.2021 19:26 Відповісти
Дурень ти, Єрмак. Мабуть, походження так вплинуло...
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20.09.2021 21:58 Відповісти
Украинская єкономика стоит на трёх китах.
Сельхоз, металлургия/химия и экспорт рабсилы.
Металлургия с химией устаревшие технологически и постепенно загибаются в конкурентной борьбе.
Экспорт рабсилы опасен тем, что она постепенно там и остаётся в темпе примерно 1 млн в год.
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20.09.2021 19:05 Відповісти
Следующие как раз зерновые
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20.09.2021 20:10 Відповісти
Настолько откровенного и незатейливого лоббизма своих хотелок прихвостнями металлургических олигархов давненько не видел . Ребят давайте все сбросимся и поможем этим голодающим мальчикам построить очередной дворец в Европе?
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20.09.2021 18:57 Відповісти
нужно срочно запретить экспорт металлолома
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20.09.2021 18:59 Відповісти
И ввести РАБ-тарифы

(хз правда что это такое... )
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20.09.2021 19:07 Відповісти
страшилка как и ротердам+
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20.09.2021 22:02 Відповісти
Ну как бы УЖЕ ввели
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20.09.2021 22:26 Відповісти
та вы шо! а сахар уже почти 30... и яйца, сало-мясо опять пошли в рост...а олия - так ваще как вискарь)))

а нас задрали металлоломом и рудой...
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20.09.2021 19:01 Відповісти
Ничего не понимаю. Руда - это сырьё для металургов. Сырьё подешевело. В чём проблема? Почему вой на Гримпенских болотах?
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20.09.2021 19:06 Відповісти
тому що руду експортують тонажом на порядок (а той на два) більше, ніж метал
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20.09.2021 19:09 Відповісти
Погодите, воют то металурги, а не те, кто эту руду ковыряет (судя по статье : ) )
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20.09.2021 19:12 Відповісти
Сталь тоже подешевеет в разы. В общем нам это светит падением ВВП на 5+%
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20.09.2021 19:10 Відповісти
Ну вот когда подешевеет, тогда и надо начинать причитать. Или они решили заранее подготовить почву?
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20.09.2021 19:11 Відповісти
И потом, сталь подешевеет из-за того, что подешевеет сырьё. Но никто себе в убыток работать не будет. Соответственно удешевление стали будет компенсировано удешевлением сырья. Тогда получается вообще никаких проблем.
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20.09.2021 19:13 Відповісти
На экспорте стали и возмещении с этого НДС куплены не одна сотня яхт и бизнес-джетов. Чем больше цена, тем больше яхта. Пора начинать из госбюджета выплачивать дотации металлургам, нас просто издалека к этому подводят.
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21.09.2021 04:12 Відповісти
Ну так давайте наклепаємо на пару тисяч більше , але за рахунок подешевшення - дешевших танків і т.п.

Чи просто продавати руду - простіше і цікавіше ?
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20.09.2021 21:04 Відповісти
Бо продажа руды у нас рентабельнее сталеварения
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20.09.2021 19:13 Відповісти
Парадокс. Более благополучные страны с более дорогой рабочей силой оказывается могут конкурировать, покупая металлолом за гораздо более высокую цену и производя сталь, а у нас это нерентабельно. Чудны дела твои, Гоподи.
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20.09.2021 21:16 Відповісти
потому что давно модернизировали производство
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20.09.2021 22:08 Відповісти
А почему модернизировали давно производство?
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20.09.2021 23:18 Відповісти
производительность труда выше
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21.09.2021 11:33 Відповісти
Хех. А почему производительность труда выше а себестоимость продукции ниже при том, что затраты предпринимателя на оплату труда выше?
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21.09.2021 12:07 Відповісти
Доля затрат на ФОТ выше, да. Работники лучше работают, больше выпуск, меньше брак. За счет производительности ниже прочие расходы на еденицу продукции.
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21.09.2021 19:28 Відповісти
Работники лучше работают, больше выпуск, меньше брак.

Почему работники лучше работают, больше выпуск меньше брак?

Вот к примеру мои дети работали на одном из заводов БМВ в Польше. Получали выше зарплату. И их работа устраивала руководителей предприятия. Человек не может хуже работать здесь и лучше там вот так вдруг не из за чего. Да и вообще обычно хуже не может чем он вообще по жизни работает.

И дабы не тянуть кота за хвост приведу обычный пример. Берем два лесоруба. Одному дадим в руки топор - другому бензопилу. Подразумеваем что они равно умеют обращаться с инструментом. Кто из этих двоих будет лучше работать и больше деревьев свалит? У кого в работе будет меньше брака и выход древесины больше? Ответ думаю очевиден. На западе необходимое качество работы обеспечивается в основном технологичностью самого оборудования. Я это называю условно "работай до щелчка". К примеру нужно что-то обжать - давишь пока не услышишь щелчек. Если щелсчек услышал, то гарантированно то что нужно было обжать обжато как надо на 99,99%. Т.е. от опыта работника мало что зависит - главное, чтобы он обладал базовыми навыками приложить достаточное усилие, чтобы произошел щелчок. Т.е., иначе говоря, чтобы конкурировать необходимо вкладываться в технологичное оборудование и задействовать квалифицированную рабочую силу, чтобы она по крайней мере не поломала это самое оборудование. То и то затратно и соответственно твоя относительная прибыль будет не 90%, условно говоря, а к примеру 18%. Как увеличить абсолютную прибыль при таких расходах - правильно наращивать объемы производства. Что собственно западные буржуины и делают и с чем не могут конкурировать наши буржуины, которые работают по-старинке и привыкли, подстраивая законы в государстве под себя, получать по мировым меркам сверхприбыли. Почему и имеем такое число миллиардеров в наиболее бедной стране Европы.
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21.09.2021 19:58 Відповісти
"На западе необходимое качество работы обеспечивается в основном технологичностью самого оборудования."

Вот именно
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22.09.2021 18:59 Відповісти
і як тепер митниця держбюджет наповнюватиме?
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20.09.2021 19:08 Відповісти
Ну и отлично. А Ахметка визжит что ему руды и металолома не хватает. Бесплатно хочет или чтобы ему еще доплачивали?
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20.09.2021 19:49 Відповісти
Воот! Хоть один понял, к чему это всё. Даешь дотации металлургии, или металлурги начнут стучать касками возле Рады! Защитим отечественного производителя!
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21.09.2021 04:14 Відповісти
а когда арматура упадет в цене ?

и остальной метпром ??
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20.09.2021 20:29 Відповісти
Потерянную выручку, соберут с населения Украины.
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20.09.2021 21:28 Відповісти
Жульё разворовывает руду, уголь, янтарь итд,

Лохи сосут лапу....
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20.09.2021 21:45 Відповісти
 
 