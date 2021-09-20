Руда оновила антирекорд: вартість впала до 94 доларів
Вартість руди на світових ринках станом на вечір понеділка, 20 вересня, оновила антирекорд: за тонну давали лише 94 долари. Таким чином, тільки з серпня руда втратила у вартості майже 100 доларів (тоді вона коштувала 183 долара/тонна).
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S&P Global Platts, інформує Цензор.НЕТ.
Аналітики відзначають, що зростання ринку нерухомості в Китаї, як основного споживача сталі, далі сповільнюється.
Крім того, Пекін має намір скоротити викиди СО2 в сталеливарній промисловості, щоб досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.
Очікується, що виробництво сталі буде обмеженим до 2022 року напередодні Зимових Олімпійських ігор і Зимових Паралімпійських ігор, пише ГМК Центр.
Таким чином, надій на відновлення цін на високому рівні залишається дедалі менше.
Як повідомлялося, 16 вересня залізну руду на світових ринках продавали по 113 доларів за тонну.
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Вот если человеков станет 2 млн, тогда нормально и опять таки с условием что земля ихняя.
Сельхоз, металлургия/химия и экспорт рабсилы.
Металлургия с химией устаревшие технологически и постепенно загибаются в конкурентной борьбе.
Экспорт рабсилы опасен тем, что она постепенно там и остаётся в темпе примерно 1 млн в год.
(хз правда что это такое... )
а нас задрали металлоломом и рудой...
Чи просто продавати руду - простіше і цікавіше ?
Почему работники лучше работают, больше выпуск меньше брак?
Вот к примеру мои дети работали на одном из заводов БМВ в Польше. Получали выше зарплату. И их работа устраивала руководителей предприятия. Человек не может хуже работать здесь и лучше там вот так вдруг не из за чего. Да и вообще обычно хуже не может чем он вообще по жизни работает.
И дабы не тянуть кота за хвост приведу обычный пример. Берем два лесоруба. Одному дадим в руки топор - другому бензопилу. Подразумеваем что они равно умеют обращаться с инструментом. Кто из этих двоих будет лучше работать и больше деревьев свалит? У кого в работе будет меньше брака и выход древесины больше? Ответ думаю очевиден. На западе необходимое качество работы обеспечивается в основном технологичностью самого оборудования. Я это называю условно "работай до щелчка". К примеру нужно что-то обжать - давишь пока не услышишь щелчек. Если щелсчек услышал, то гарантированно то что нужно было обжать обжато как надо на 99,99%. Т.е. от опыта работника мало что зависит - главное, чтобы он обладал базовыми навыками приложить достаточное усилие, чтобы произошел щелчок. Т.е., иначе говоря, чтобы конкурировать необходимо вкладываться в технологичное оборудование и задействовать квалифицированную рабочую силу, чтобы она по крайней мере не поломала это самое оборудование. То и то затратно и соответственно твоя относительная прибыль будет не 90%, условно говоря, а к примеру 18%. Как увеличить абсолютную прибыль при таких расходах - правильно наращивать объемы производства. Что собственно западные буржуины и делают и с чем не могут конкурировать наши буржуины, которые работают по-старинке и привыкли, подстраивая законы в государстве под себя, получать по мировым меркам сверхприбыли. Почему и имеем такое число миллиардеров в наиболее бедной стране Европы.
Вот именно
и остальной метпром ??
Лохи сосут лапу....