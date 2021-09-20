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Возле Николаева стартовал капремонт моста на трассе М-14, - "Укравтодор". ФОТО

В Николаевской области начали капитальный ремонт моста в составе трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск возле села Весеннее. Путепровод, который построили 46 лет назад, восстанавливают в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщаетУкравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

Возле Николаева стартовал капремонт моста на трассе М-14, - Укравтодор 01

Сейчас специалисты подрядной организации ООО "ЕДБК" выполняют фрезерование старого покрытия и демонтаж барьерного ограждения, тротуарных плит на путепроводе.

"На время ремонта мост и транспортная развязка закрыты для проезда транспорта. Движение автомобилей осуществляется в две стороны по левой полосе движения трассы М-14. Отметим, что восстановление путепровода выполняется в рамках капитального ремонта подъездного пути в город Николаев на участке трассы М-14", - говорится в сообщении службы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Железнодорожный путепровод строят в Запорожской области: Дорожники показали, как будет выглядеть мост после завершения работ. ВИДЕО

Мост является частью транспортной развязки "клеверный лист", соединяющей дороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки. Сооружение длиной 89,44 м построили в 1975 году.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.

Автор: 

мост (1027) Николаевская область (2111) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+4
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20.09.2021 19:22
+3
А где же берут битум для "великого крадивництва"? думаете на нашем кременчуцком НПЗ? хрен там. в Белгороде.

https://www.facebook.com/100011805544760/videos/1205390656632354
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20.09.2021 20:01
+2
дебил? сырье для ремонта дорог зеленые упыри покупают в кацапстане. "где тут зрада"?
в жопе у тебя зрада случилась. тебя два года назад дефлорировали
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20.09.2021 20:35
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20.09.2021 19:22 Ответить
аллилуя
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20.09.2021 19:23 Ответить
А где же берут битум для "великого крадивництва"? думаете на нашем кременчуцком НПЗ? хрен там. в Белгороде.

https://www.facebook.com/100011805544760/videos/1205390656632354
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20.09.2021 20:01 Ответить
І де саме тут зрада?
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20.09.2021 20:31 Ответить
дебил? сырье для ремонта дорог зеленые упыри покупают в кацапстане. "где тут зрада"?
в жопе у тебя зрада случилась. тебя два года назад дефлорировали
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20.09.2021 20:35 Ответить
Какое ЕДСК, посмотри что на "бочке" написано! Битум приходит в Николаев, под заводом Океан этих фур каждый день 20-30 штук стоит и ждут загрузки. Ленивый пиз..н и провокатор!
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21.09.2021 08:03 Ответить
на заборе много чего написано. бочки заходят с кацапстана и это видно на видео

и я не про николаев а про харьков
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21.09.2021 08:21 Ответить
блд..это село всегда(!), во все времена(!) называлось ВЕСНЯНЕ!!! ёпт!
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20.09.2021 23:55 Ответить
Это село всегда называлось "Птичник"
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21.09.2021 10:26 Ответить
Хотть и птицефабрики уже давно нет
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21.09.2021 10:27 Ответить
 
 