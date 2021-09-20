Возле Николаева стартовал капремонт моста на трассе М-14, - "Укравтодор". ФОТО

В Николаевской области начали капитальный ремонт моста в составе трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск возле села Весеннее. Путепровод, который построили 46 лет назад, восстанавливают в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщаетУкравтодор, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас специалисты подрядной организации ООО "ЕДБК" выполняют фрезерование старого покрытия и демонтаж барьерного ограждения, тротуарных плит на путепроводе.

"На время ремонта мост и транспортная развязка закрыты для проезда транспорта. Движение автомобилей осуществляется в две стороны по левой полосе движения трассы М-14. Отметим, что восстановление путепровода выполняется в рамках капитального ремонта подъездного пути в город Николаев на участке трассы М-14", - говорится в сообщении службы.

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Мост является частью транспортной развязки "клеверный лист", соединяющей дороги М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и Т-15-06 Николаев - Доманевка - Березки. Сооружение длиной 89,44 м построили в 1975 году.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках программы "Большая стройка" в этом году планируется строительство и восстановление 245 мостов.