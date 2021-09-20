Біля Миколаєва стартував капремонт мосту на трасі М-14, - "Укравтодор". ФОТО

У Миколаївській області розпочали капітальний ремонт моста в складі траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ біля села Весняне. Шляхопровід, який побудували 46 років тому, відновлюють у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі фахівці підрядної організації ТОВ "ЄДБК" виконують фрезерування старого покриття та демонтаж бар'єрного огородження, тротуарних плит на шляхопроводі.

"На час ремонту міст та транспортна розв'язка закриті для проїзду транспорту. Рух автівок здійснюється в два боки лівою смугою руху траси М-14. Зазначимо, що відновлення шляхопроводу виконується у рамках капітального ремонту під‘їзного шляху до міста Миколаєва на ділянці траси М-14", - йдеться у повідомленні служби.

Міст є частиною транспортної розв'язки "лист конюшини", що сполучає дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ та Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки.

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Споруду довжиною 89,44 м побудували у 1975 році. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у рамках програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення 245 мостів.