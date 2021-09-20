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Біля Миколаєва стартував капремонт мосту на трасі М-14, - "Укравтодор". ФОТО

У Миколаївській області розпочали капітальний ремонт моста в складі траси М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ біля села Весняне. Шляхопровід, який побудували 46 років тому, відновлюють у рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Укравтодор, інформує Цензор.НЕТ.

Біля Миколаєва стартував капремонт мосту на трасі М-14, - Укравтодор 01

Наразі фахівці підрядної організації ТОВ "ЄДБК" виконують фрезерування старого покриття та демонтаж бар'єрного огородження, тротуарних плит на шляхопроводі.

"На час ремонту міст та транспортна розв'язка закриті для проїзду транспорту. Рух автівок здійснюється в два боки лівою смугою руху траси М-14. Зазначимо, що відновлення шляхопроводу виконується у рамках капітального ремонту під‘їзного шляху до міста Миколаєва на ділянці траси М-14", - йдеться у повідомленні служби.

Міст є частиною транспортної розв'язки "лист конюшини", що сполучає дороги М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ та Т-15-06 Миколаїв – Доманівка – Берізки.

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Споруду довжиною 89,44 м побудували у 1975 році. Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що у рамках програми "Велике будівництво" цього року планується будівництво та оновлення  245 мостів.

Автор: 

міст (1231) Миколаївська область (2260) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
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20.09.2021 19:22
+3
А где же берут битум для "великого крадивництва"? думаете на нашем кременчуцком НПЗ? хрен там. в Белгороде.

https://www.facebook.com/100011805544760/videos/1205390656632354
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20.09.2021 20:01
+2
дебил? сырье для ремонта дорог зеленые упыри покупают в кацапстане. "где тут зрада"?
в жопе у тебя зрада случилась. тебя два года назад дефлорировали
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20.09.2021 20:35
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20.09.2021 19:22 Відповісти
аллилуя
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20.09.2021 19:23 Відповісти
А где же берут битум для "великого крадивництва"? думаете на нашем кременчуцком НПЗ? хрен там. в Белгороде.

https://www.facebook.com/100011805544760/videos/1205390656632354
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20.09.2021 20:01 Відповісти
І де саме тут зрада?
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20.09.2021 20:31 Відповісти
дебил? сырье для ремонта дорог зеленые упыри покупают в кацапстане. "где тут зрада"?
в жопе у тебя зрада случилась. тебя два года назад дефлорировали
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20.09.2021 20:35 Відповісти
Какое ЕДСК, посмотри что на "бочке" написано! Битум приходит в Николаев, под заводом Океан этих фур каждый день 20-30 штук стоит и ждут загрузки. Ленивый пиз..н и провокатор!
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21.09.2021 08:03 Відповісти
на заборе много чего написано. бочки заходят с кацапстана и это видно на видео

и я не про николаев а про харьков
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21.09.2021 08:21 Відповісти
блд..это село всегда(!), во все времена(!) называлось ВЕСНЯНЕ!!! ёпт!
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20.09.2021 23:55 Відповісти
Это село всегда называлось "Птичник"
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21.09.2021 10:26 Відповісти
Хотть и птицефабрики уже давно нет
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21.09.2021 10:27 Відповісти
 
 