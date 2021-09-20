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"СН" предложит Разумкову 3 кандидатуры на должность главы Аппарата ВР

"Слуги народа" предлагают назначить на эту долность Вячеслава Штучного, Александра Копыленко или Павла Фролова.

Об этом сообщила в Telegram спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра руководитель фракции Давид Арахамия направит письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", - написала Палийчук.

О том, что фракция "СН" собирается рассмотреть на своем заседании кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР, ранее сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он считает, что Офис Президента таким образом наносит удар по председателю ВР Дмитрию Разумкову, который не поддерживает законопроект об олигархах.

Читайте: Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ВР (29228) Разумков Дмитрий (1520) Слуга народа (2628)


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Топ комментарии
+8
на каком основании?

руководитель аппарата предлагается и назначается главой ВР
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20.09.2021 20:36
+5
ермак-2?
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20.09.2021 20:29
+5
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20.09.2021 20:29
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ермак-2?
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20.09.2021 20:29 Ответить
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20.09.2021 20:29 Ответить
Сєвєродонецьк, Маріуполь і Харків - що у вас там робиться, якого хрєна??
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20.09.2021 20:31 Ответить
на каком основании?

руководитель аппарата предлагается и назначается главой ВР
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20.09.2021 20:36 Ответить
На том, что Зеленский - Бог и царь, а они его слуги. Поэтому им все позволено. Сколько раз уже и он и они нарушали законы - и что?
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21.09.2021 00:50 Ответить
Неужели вся эта соросо-клоунская питарасня рассчитывает выиграть на досрочных выборах в Раду и выборы президента???! Дегенеративные совсем умом тронулись!!!! Пусть выйдут в народ и услышат в свой адрес только отборный мат!!!!!!!!!!!!!!
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20.09.2021 20:36 Ответить
то ты с нормальными общаешься. Я тоже так думал, пока с удивлением не увидел что большинство гордиться зеклоунами-уродами.

погугли рейтинги...

Это страна быдла...
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20.09.2021 20:46 Ответить
Эти рейтинги они рисуют себе уже не первый год и стал он президентом благодаря тому что народ был против пэци, а будь во втором туре против клоуна Тимошенко то она и была бы президентом. Эти выборы были прежде всего против Тимошенко, а клоун или пэцюня это уже не важно лишь бы ее не пропустить. Как же они ее бздят, до инуреза!!!!!
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20.09.2021 23:04 Ответить
Ніхто цю відьму до уваги не бере. Вона вже в минулому. Нехай хіхікає далі з ******. За жоден закон проти Росії вона не голосувала.
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20.09.2021 23:08 Ответить
А о каких таких законах ты говоришь, что она не голосовала , у тебя в методичке есть на это ссылка??!!
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20.09.2021 23:16 Ответить
Результаты точно как на выборах!Ватных больше всего в Донецке,Крыму, Мариуполе,Северодонецке,Макеевке!Тут больше всего касапов-вот и итог!
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20.09.2021 20:45 Ответить
а папередника за що зняли ?
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20.09.2021 21:05 Ответить
"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный..."

В Китаї виготовлений?
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20.09.2021 21:32 Ответить
 
 