"СН" предложит Разумкову 3 кандидатуры на должность главы Аппарата ВР

"Слуги народа" предлагают назначить на эту долность Вячеслава Штучного, Александра Копыленко или Павла Фролова.

Об этом сообщила в Telegram спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный, который уже ранее занимал эту должность, а также действующие депутаты фракции "Слуга народа" Александр Копыленко и Павел Фролов. Завтра руководитель фракции Давид Арахамия направит письмо на имя председателя парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года", - написала Палийчук.

О том, что фракция "СН" собирается рассмотреть на своем заседании кандидатуры на должность руководителя Аппарата ВР, ранее сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Он считает, что Офис Президента таким образом наносит удар по председателю ВР Дмитрию Разумкову, который не поддерживает законопроект об олигархах.

Читайте: Бутусов: Зеленский и Ермак бьют по Разумкову, пытаясь заменить главу Аппарата ВР. ДОКУМЕНТ