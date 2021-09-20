"СН" запропонує Разумкову 3 кандидатури на посаду глави Апарату ВР

"Слуги народу" пропонують призначити на цю посаду В'ячеслава Штучного, Олександра Копиленка або Павла Фролова.

Про це повідомила в Telegram спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядалися три потенційні кандидатури, серед яких В’ячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Копиленко та Павло Фролов. Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року", - написала Палійчук.

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Про те, що фракція "СН" збирається розглянути на своєму засіданні кандидатури на посаду керівника Апарату ВР, раніше повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він вважає, що Офіс Президента таким чином завдає удару по голові ВР Дмитру Разумкову, який не підтримує законопроєкт про олігархів.