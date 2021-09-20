УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12559 відвідувачів онлайн
Новини
6 161 13

"СН" запропонує Разумкову 3 кандидатури на посаду глави Апарату ВР

"Слуги народу" пропонують призначити на цю посаду В'ячеслава Штучного, Олександра Копиленка або Павла Фролова.

Про це повідомила в Telegram спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядалися три потенційні кандидатури, серед яких В’ячеслав Штучний, який уже раніше обіймав цю посаду, а також чинні депутати фракції "Слуга Народу" Олександр Копиленко та Павло Фролов. Завтра голова фракції Давид Арахамія надішле відповідний лист на ім’я голови парламенту, оскільки Апарат працює без постійного керівника вже більше року", - написала Палійчук.

Також читайте: Коломойський, Веревський і "слуги народу" створили нову коаліцію заради закону про олігархів, - Гончаренко

Про те, що фракція "СН" збирається розглянути на своєму засіданні кандидатури на посаду керівника Апарату ВР, раніше повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. Він вважає, що Офіс Президента таким чином завдає удару по голові ВР Дмитру Разумкову, який не підтримує законопроєкт про олігархів.

Автор: 

ВР (14942) Разумков Дмитро (1526) Слуга народу (2810)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
на каком основании?

руководитель аппарата предлагается и назначается главой ВР
показати весь коментар
20.09.2021 20:36
+5
ермак-2?
показати весь коментар
20.09.2021 20:29
+5
показати весь коментар
20.09.2021 20:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ермак-2?
показати весь коментар
20.09.2021 20:29 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2021 20:29 Відповісти
Сєвєродонецьк, Маріуполь і Харків - що у вас там робиться, якого хрєна??
показати весь коментар
20.09.2021 20:31 Відповісти
на каком основании?

руководитель аппарата предлагается и назначается главой ВР
показати весь коментар
20.09.2021 20:36 Відповісти
На том, что Зеленский - Бог и царь, а они его слуги. Поэтому им все позволено. Сколько раз уже и он и они нарушали законы - и что?
показати весь коментар
21.09.2021 00:50 Відповісти
Неужели вся эта соросо-клоунская питарасня рассчитывает выиграть на досрочных выборах в Раду и выборы президента???! Дегенеративные совсем умом тронулись!!!! Пусть выйдут в народ и услышат в свой адрес только отборный мат!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.09.2021 20:36 Відповісти
то ты с нормальными общаешься. Я тоже так думал, пока с удивлением не увидел что большинство гордиться зеклоунами-уродами.

погугли рейтинги...

Это страна быдла...
показати весь коментар
20.09.2021 20:46 Відповісти
Эти рейтинги они рисуют себе уже не первый год и стал он президентом благодаря тому что народ был против пэци, а будь во втором туре против клоуна Тимошенко то она и была бы президентом. Эти выборы были прежде всего против Тимошенко, а клоун или пэцюня это уже не важно лишь бы ее не пропустить. Как же они ее бздят, до инуреза!!!!!
показати весь коментар
20.09.2021 23:04 Відповісти
Ніхто цю відьму до уваги не бере. Вона вже в минулому. Нехай хіхікає далі з ******. За жоден закон проти Росії вона не голосувала.
показати весь коментар
20.09.2021 23:08 Відповісти
А о каких таких законах ты говоришь, что она не голосовала , у тебя в методичке есть на это ссылка??!!
показати весь коментар
20.09.2021 23:16 Відповісти
Результаты точно как на выборах!Ватных больше всего в Донецке,Крыму, Мариуполе,Северодонецке,Макеевке!Тут больше всего касапов-вот и итог!
показати весь коментар
20.09.2021 20:45 Відповісти
а папередника за що зняли ?
показати весь коментар
20.09.2021 21:05 Відповісти
"Рассматривались три потенциальные кандидатуры, среди которых Вячеслав Штучный..."

В Китаї виготовлений?
показати весь коментар
20.09.2021 21:32 Відповісти
 
 