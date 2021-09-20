99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко

В Украине более 99% скончавшихся от коронавируса не были вакцинированы против инфекции. На это указывают данные последних трех месяцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире тедеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня COVID-19 - это пандемия невакцинированных людей. Согласно анализу за период с 15 июня по 15 сентября, 92% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные люди, 99,2% летальных случаев - это невакцинированные", - сообщил Ляшко.

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