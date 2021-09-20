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99,2% летальных случаев от COVID-19 в Украине - это невакцинированные люди, - Ляшко
В Украине более 99% скончавшихся от коронавируса не были вакцинированы против инфекции. На это указывают данные последних трех месяцев.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире тедеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня COVID-19 - это пандемия невакцинированных людей. Согласно анализу за период с 15 июня по 15 сентября, 92% госпитализированных с коронавирусом - невакцинированные люди, 99,2% летальных случаев - это невакцинированные", - сообщил Ляшко.
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Мне одному кажется, что процентаж госпитализированных пропорционален соотношению невакцинированных / вакцинированных ?
А по летальности - да, тут уже пропорции нет. Так что от смерти вакцина, по ходу, таки защищает. А вот от госпитализации - такое . . .
хочу бачити природний відбір у дії
Был запрос о смертях в 1,2,3 месяцы после вакцинации, с января месяца, было дано обещание озвучить. До сих пор не озвучено. Информация закрыта.
Немного не понятно где был запрос. В Британии или у нас?
Осенне-зимний план 2021 АНГЛИЯ
Правительство разработало https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-autumn-and-winter-plan-2021 осенне-зимний план борьбы с COVID-19 .
Бустерная доза вакцины для людей, наиболее подверженных риску COVID-19 UK WIDE
Людям в возрасте 50 лет и старше, жильцам домов престарелых, работникам здравоохранения и социальной помощи, а также лицам в возрасте от 16 до 49 лет с конкретными сопутствующими заболеваниями будет предложена доза ревакцинации. https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-booster-vaccine/ Узнайте больше о бустерной вакцины на NHS.UK .
Премьер-министр представил осенне-
зимний план Covid
Премьер-министр сегодня изложил план правительства по управлению Covid в течение осени и зимы.
Благодаря феноменальному успеху программы вакцинации данные по-прежнему показывают, что связь между случаями, госпитализацией и смертностью значительно ослабла.
В Англии количество госпитализаций с Covid оставалось относительно стабильным за последний месяц.
И хотя в начале лета количество смертей увеличилось, они остались намного ниже уровней любой из предыдущих волн.
Осенью и зимой правительство будет стремиться поддерживать этот прогресс за счет:
Создание нашей защиты с помощью фармацевтических вмешательств
Выявление и изоляция положительных случаев для ограничения передачи
Поддержка NHS и социальной помощи
Консультации людей о том, как защитить себя и других
Следуя международному подходу
Вакцины по-прежнему будут нашей первой линией защиты. Всем тем, кто был вакцинирован во время фазы 1 программы вакцинации (приоритетные группы с 1 по 9), с этого месяца будут предложены ревакцинальные уколы - для повышения иммунитета среди наиболее уязвимых групп в зимний период.
Public Health
England
https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
Тут регулярно газетні проститути калякають замовні статейки.
Сьогодні нашкрябали про сім*ю, хлопчику потрібна операція, бо у нього деформація тазових кісток, не може ходити. Операцію було призначено НА ОСІНЬ 2019. Тоді про майбутню єдину хворобу у світі ще ніхто не чув. Операцію було перенесено на весну 2020. Тоді все закрили взагалі - подихайте собі по хатах. А тепер мати хлопчика благає нещеплених піти штрикнутися, бо це через них не роблять операцію. ??? Люди обурені такою огидною спекуляцією. Але проститути не цураються нічого.
Весною 2020 вони виписували з лікарні тих, хто чекав на операцію. Люди потім померли. Кілька статей вдалося якось пропустити. Тоді - глухо. Періодично проривалася інформація про жахливі ситуації з онкохворими, яким переносили операції, бо ж тільки ковід є, про хворих на глаукому: хтось осліп, хтось настільки втратив зір, що тепер потребує когось на поміч, сам - неавтономний.
Я завжди ставила посилання на такі статті, бо так не можна: один ковід 24/7, а решта людей - як не люди.
Бачу одне, пишу інше.
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination
Але нещеплені заважають цим "ощасливленим" жити.
Ось стаття:
A family mother is pleading with recalcitators to get vaccinated to help her 5-year-old son who has been waiting for nearly two years for a surgery to walk.
https://www.journaldemontreal.com/2021/09/20/loperation-qui-le-fera-marcher-retardee?fbclid=IwAR2rXLU1NNhJ1PuXl4HbRdz-39F9uF2ZBG1qxjodDX6taz8eogKkuC-m0K0
Те, що в медицині - бардак вже багато років, то це нічого. Їй порадили звернутися до уряду і попросити припинити терендіти і займатися лише одним ковідом і звернути увагу на решту питань.
Гарно, що Ви пройдете планове обстеження з лікуванням, треба підтримувати організм.
Тільки ж пишіть ! І бережіть себе. Здоров'я.
Колись доберуся до Харкова, відвідаю, подивлюся, що там і як.
Приємного дня !
За українську - браво !
только икона и лучина спасут.
І найгірше: не кажіть йому, що за два роки лютого вірусу заразилось менше 3% населення планети!!!
Дуже багато питань без відповідей..
Одна антиваксерна повія позавчора була під американським прапорцем, тиждень тому під франзузським, а зараз під канадійським. Як вона так легко пересувається по світу без грінпасу? Скоріше за все на метлі.