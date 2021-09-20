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Новини Коронавірус і карантин
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99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

В Україні понад 99% померлих від коронавірусу не були вакциновані проти інфекції. На це вказують дані останніх трьох місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні COVID-19 - це пандемія невакцинованих людей. Згідно з аналізом, за період з 15 червня по 15 вересня, 92% госпіталізованих з коронавірусом - невакциновані люди, 99,2% летальних випадків - це невакциновані", - повідомив Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) щеплення (174) смертність (195) Ляшко Віктор (1512) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
В Британском парламенте озвучены цифри потерь и побочек от вакцинации. Впервые. Один из депутатов сделал запрос и получил информацию из министерства: 767 миокардитов и болезней сердца; 35000 нарушений цикла и других отклонений вплоть до выкидышей; более 1600 смертей.

Был запрос о смертях в 1,2,3 месяцы после вакцинации, с января месяца, было дано обещание озвучить. До сих пор не озвучено. Информация закрыта.
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20.09.2021 23:44
+14
Я ж розказувала, писала ... Тепер в усіх бідах світу звинувачують і звинувачуватимуть нещеплених.

Тут регулярно газетні проститути калякають замовні статейки.

Сьогодні нашкрябали про сім*ю, хлопчику потрібна операція, бо у нього деформація тазових кісток, не може ходити. Операцію було призначено НА ОСІНЬ 2019. Тоді про майбутню єдину хворобу у світі ще ніхто не чув. Операцію було перенесено на весну 2020. Тоді все закрили взагалі - подихайте собі по хатах. А тепер мати хлопчика благає нещеплених піти штрикнутися, бо це через них не роблять операцію. ??? Люди обурені такою огидною спекуляцією. Але проститути не цураються нічого.
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21.09.2021 00:11
+13
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20.09.2021 23:40
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Как они могут считать если не знают сколько в стране людей?
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20.09.2021 23:23 Відповісти
ЗЕбил смотри не надо знать сколько людей живет в Украине. Нужно только знать количество умерших от ковида. потом простая пропорция умершие от ковид вакцинированные и умершие от ковид не вакцинированные! Все просто. Не надо было из учебника по математике косяки делать!
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20.09.2021 23:34 Відповісти
В стране в периоде, за который статистика приведена министром, было около 8% вакцинированных от всего населения (грубо 3+ миллиона человек) и 92% - невакцинированных.

Мне одному кажется, что процентаж госпитализированных пропорционален соотношению невакцинированных / вакцинированных ?

А по летальности - да, тут уже пропорции нет. Так что от смерти вакцина, по ходу, таки защищает. А вот от госпитализации - такое . . .
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21.09.2021 07:58 Відповісти
Наша песня хороша - начинай сначала.
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20.09.2021 23:24 Відповісти
головне, не вакцінуйся у жодному разі!
хочу бачити природний відбір у дії
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20.09.2021 23:33 Відповісти
Не надо ему это говорить. А то вдруг вакцинируется!
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20.09.2021 23:35 Відповісти
Вы о себе беспокойтесь. За свое здоровье я побеспокоюсь сам.
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20.09.2021 23:52 Відповісти
Вчера у знакомой в отделе заболела сотрудница. Причем оказалось что заболела у нее вся семья, а она это скрыла. Так о ее здоровье теперь будут " заботится " все. Сотрудницы сказали что если кто-то кого она заразила перенесет с последствиями, то ее прибьют нафик и это правильно
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21.09.2021 07:01 Відповісти
У моей супруги на работе у двух сотрудниц заболели сначала дети, потом еще одна из них заболела. И что? Вон на прошлой неделе у нас все семейство перекачало ОРВИ также. Был ли это ковид - на знаю, тесты не делали. У супруги симптомы похожие были (сухой кашель, из носа текло, общее недомагание довольно сильное, потеря запаха и вкуса, температура 37,8). Но эти симптомы свойственны и другим ОРВИ. У нас все то же, но без потери вкуса и температуры повышенной. Возможно и супруга принесла с работы заразу. И что? Это болезнь - никто не знает где и когда заразится. Опять же были ли явные симптомы у членов семьи сотрудницы когда она решила идти на работу или уже прийдя с работы домой она об этом узнала? У нас вон у всех резко за полдня симптомы развились до весьма неприятных. Но мы сразу же начали лекарства принимать. Причем самые обыкновенные, которые принимают при любом ОРВИ. Давайте начнем охоту на ведьм вместо того чтобы просто лечиться. Моей семье чтобы вылечиться хватило четырех дней. Не обращаясь никуда. У супруги правда еще остаточные явления (иногда еще покашливает) остались, но она четыре года назад операцию и лечение онко перенесла. У нее химией и лучами организм порядком подубит. Так что то, что говорите Вы и Ваши сотрудницы, ничем не отличается от средневековья, где народ клеймил женщин по цвету волос и потом их топил и сжигал.
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21.09.2021 11:36 Відповісти
Так влада ж примушує.
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21.09.2021 00:18 Відповісти
Очевидно, якщо на сьогодні вакциновано лише 10%, то тотальна більшість тих, що померли, тобто захворіли значно раніше - були не вакциновані. Бо вакцинованих на той момент в ще не було. )
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20.09.2021 23:31 Відповісти
Ось це вірна думка. Про якісь співвідношення можна буде говорити хоча б через місяць після того, як вакцинується половина українців. До того часу це розмова ні про що.
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20.09.2021 23:57 Відповісти
Просто коли дивишся на "личко" "міністра"- там діагноз- імбецил! Як зрештою у кожного з приматів котрі захопили владу.
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21.09.2021 10:25 Відповісти
А среди ранее переболевших КОВИД-19 летельных случаев больше? Ну тогда огласите весь список и не вешайте нам лапшу которую проверить никому не представляется возможным. Нам отчеты не представляют и мы довольствуемся дезой которую нам втирают слуги зеленой плесени...
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20.09.2021 23:31 Відповісти
ну що, теми у Пінчука - локдаун та лгбт... Й жодного слова про вагнерівців , про заяву Разумкова про бабло в конвертах для ЗЕлених...
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20.09.2021 23:31 Відповісти
В прошлом году поехали мы в Египет и по приезду домой нас с женой так перекачало, температура и прочее, не проверялись, но может и ковид. В этом году поехали в Турцию уже вакцинированными, ничем не заболели, может прививки помогли или может уже иммунитет, переболели.
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20.09.2021 23:32 Відповісти
Маніпуляція.
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20.09.2021 23:38 Відповісти
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20.09.2021 23:40 Відповісти
В Британском парламенте озвучены цифри потерь и побочек от вакцинации. Впервые. Один из депутатов сделал запрос и получил информацию из министерства: 767 миокардитов и болезней сердца; 35000 нарушений цикла и других отклонений вплоть до выкидышей; более 1600 смертей.

Был запрос о смертях в 1,2,3 месяцы после вакцинации, с января месяца, было дано обещание озвучить. До сих пор не озвучено. Информация закрыта.
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20.09.2021 23:44 Відповісти
Был запрос о смертях в 1,2,3 месяцы после вакцинации, с января месяца, было дано обещание озвучить. До сих пор не озвучено. Информация закрыта.

Немного не понятно где был запрос. В Британии или у нас?
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20.09.2021 23:56 Відповісти
В Британии. У нас Ляшко до запроса все расскажет
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21.09.2021 00:01 Відповісти
Покуда не вижу чтобы он особо торопился это делать.
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21.09.2021 00:16 Відповісти
А пруф можна? Хочу на інгліші це прочитати...
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21.09.2021 00:17 Відповісти
Видео на veed.io. Но в Парламенте не особо много людей. Видимо, как и наших депутатов, судьба черни их не очень беспокоит
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21.09.2021 00:22 Відповісти
Нормальне джерело? BBC, Times, Daily Mail, The Sun, Mirror, а не мутний сайт, на який мене антивыірус не пускає!
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21.09.2021 00:27 Відповісти
Якщо вказані Вами ресурси - це "нормальне джерело", то можете і г+г чи тсн почитати, там також інформація для людей, які не здатні критично мислити.
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21.09.2021 06:17 Відповісти
Чувак, ти рівняєш ВВС і Г+Г? Ну-ну... Ніколи не чув про такий вислів, як стандарти ВВС? Це №1 у світі!
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21.09.2021 08:50 Відповісти
А дай ка ссылочку, откуда у тебя все эти цифры. На сайте общественного здравоохранения Англии ни сном , ни духом. За то есть вот что.

Осенне-зимний план 2021 АНГЛИЯ

Правительство разработало https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-response-autumn-and-winter-plan-2021 осенне-зимний план борьбы с COVID-19 .

Бустерная доза вакцины для людей, наиболее подверженных риску COVID-19 UK WIDE

Людям в возрасте 50 лет и старше, жильцам домов престарелых, работникам здравоохранения и социальной помощи, а также лицам в возрасте от 16 до 49 лет с конкретными сопутствующими заболеваниями будет предложена доза ревакцинации. https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-booster-vaccine/ Узнайте больше о бустерной вакцины на NHS.UK .
Премьер-министр представил осенне-
зимний план Covid

Премьер-министр сегодня изложил план правительства по управлению Covid в течение осени и зимы.

Благодаря феноменальному успеху программы вакцинации данные по-прежнему показывают, что связь между случаями, госпитализацией и смертностью значительно ослабла.

В Англии количество госпитализаций с Covid оставалось относительно стабильным за последний месяц.

И хотя в начале лета количество смертей увеличилось, они остались намного ниже уровней любой из предыдущих волн.

Осенью и зимой правительство будет стремиться поддерживать этот прогресс за счет:

Создание нашей защиты с помощью фармацевтических вмешательств
Выявление и изоляция положительных случаев для ограничения передачи
Поддержка NHS и социальной помощи
Консультации людей о том, как защитить себя и других
Следуя международному подходу

Вакцины по-прежнему будут нашей первой линией защиты. Всем тем, кто был вакцинирован во время фазы 1 программы вакцинации (приоритетные группы с 1 по 9), с этого месяца будут предложены ревакцинальные уколы - для повышения иммунитета среди наиболее уязвимых групп в зимний период.

Public Health

England

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
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21.09.2021 07:32 Відповісти
Просто цікаво, а в ширнутих ковідлу шукають?
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20.09.2021 23:59 Відповісти
Зачем? Там она точно есть
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21.09.2021 00:02 Відповісти
Не обов'язково.
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21.09.2021 00:07 Відповісти
Та щось таке пробігало, що Ляшко казав що не треба ширнутим тестуватися. Хз чому він на тому наполягав.
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21.09.2021 00:33 Відповісти
Це він про тести на антитіла казав.
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21.09.2021 06:30 Відповісти
Умершие признались, что не вакцинированы ?
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21.09.2021 00:03 Відповісти
Я ж розказувала, писала ... Тепер в усіх бідах світу звинувачують і звинувачуватимуть нещеплених.

Тут регулярно газетні проститути калякають замовні статейки.

Сьогодні нашкрябали про сім*ю, хлопчику потрібна операція, бо у нього деформація тазових кісток, не може ходити. Операцію було призначено НА ОСІНЬ 2019. Тоді про майбутню єдину хворобу у світі ще ніхто не чув. Операцію було перенесено на весну 2020. Тоді все закрили взагалі - подихайте собі по хатах. А тепер мати хлопчика благає нещеплених піти штрикнутися, бо це через них не роблять операцію. ??? Люди обурені такою огидною спекуляцією. Але проститути не цураються нічого.
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21.09.2021 00:11 Відповісти
Це у вас все закрили? Дивно, тут обом батькам в 2020 під час карантину зробили операції... Причому, не те щоб прям ургентні.
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21.09.2021 00:19 Відповісти
В станні написано: на вересень було 145 тисяч операцій на очікуванні.

Весною 2020 вони виписували з лікарні тих, хто чекав на операцію. Люди потім померли. Кілька статей вдалося якось пропустити. Тоді - глухо. Періодично проривалася інформація про жахливі ситуації з онкохворими, яким переносили операції, бо ж тільки ковід є, про хворих на глаукому: хтось осліп, хтось настільки втратив зір, що тепер потребує когось на поміч, сам - неавтономний.

Я завжди ставила посилання на такі статті, бо так не можна: один ковід 24/7, а решта людей - як не люди.
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21.09.2021 00:26 Відповісти
*статті
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21.09.2021 00:27 Відповісти
Перепрошую, поспішаю - то помиляюся: на середину серпня, а не на вересень.

Бачу одне, пишу інше.
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21.09.2021 00:30 Відповісти
Ну от у мого тата якраз глаукома була - і зробили операцію, тільки ПЛР він перед тим здав!
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21.09.2021 00:30 Відповісти
Так і має бути.
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21.09.2021 00:33 Відповісти
А де це у «них» ще треба з'ясовувати. Вона ж міняє проксі наче рукавиці.
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21.09.2021 11:08 Відповісти
Забула додати: двічі "привілейованих" - 84,4%, загалом - 88,9% - від 12+

https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/vaccination

Але нещеплені заважають цим "ощасливленим" жити.

Ось стаття:

A family mother is pleading with recalcitators to get vaccinated to help her 5-year-old son who has been waiting for nearly two years for a surgery to walk.

https://www.journaldemontreal.com/2021/09/20/loperation-qui-le-fera-marcher-retardee?fbclid=IwAR2rXLU1NNhJ1PuXl4HbRdz-39F9uF2ZBG1qxjodDX6taz8eogKkuC-m0K0

Те, що в медицині - бардак вже багато років, то це нічого. Їй порадили звернутися до уряду і попросити припинити терендіти і займатися лише одним ковідом і звернути увагу на решту питань.
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21.09.2021 00:21 Відповісти
What's the meaning of the word "recalcitator"?
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21.09.2021 00:43 Відповісти
То recalcitrant. Перед статтею фб дає такий переклад. Сорі.
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21.09.2021 01:00 Відповісти
Та норм. Просто вирішив, що ніколи не зустрічав слово. А словникам, навіть Urban Dictionary, не завжди 100% довіряю, бо англійський словник дуже динамічний. Дякую.
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24.09.2021 09:08 Відповісти
Ув. Vedana , Вы менi не заважаетэ , так це на всi 100%. Навпаки, з Вами цiкаво вести бесiду. Вот бачите, почав з Вами украiнською мовою спiлкуватись. Вже добрэ. У кожному випадку завжди потрiбно шукати гарне, а не погане.
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21.09.2021 09:23 Відповісти
Доброго ранку, пане Олександре. Вибачте, не відповіла тоді на Ваш розлогий і коректний коментар (це не сплю, чекаю закінчення підрахунку голосів), але ми постійно маємо нагоду подискутувати детальніше: тема гаряча, зачіпає всіх. Тому обов'язково надолужимо.

Гарно, що Ви пройдете планове обстеження з лікуванням, треба підтримувати організм.

Тільки ж пишіть ! І бережіть себе. Здоров'я.

Колись доберуся до Харкова, відвідаю, подивлюся, що там і як.

Приємного дня !

За українську - браво !
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21.09.2021 09:30 Відповісти
фсё врётии. фармо-масойнский-моссадский заговор.

только икона и лучина спасут.
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21.09.2021 02:21 Відповісти
головне ні в якому разі не показуйте ляшку статистику з Африки, де без всяких вакцин смертність практично нульова! Чого б це?

І найгірше: не кажіть йому, що за два роки лютого вірусу заразилось менше 3% населення планети!!!
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21.09.2021 03:34 Відповісти
Саме в Африці має бути найскладніша ситуація з вірусом, оскільки умови для його поширення там найкращі. Але, дивним чином, цього не відбувається і виникає логічне питання - чому? На талібів, для прикладу, вірус також не діє.

Дуже багато питань без відповідей..
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21.09.2021 06:38 Відповісти
вирус созданный в лаборатории рассчитан больше на белое население Европы
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21.09.2021 09:01 Відповісти
навряд чи, бо вмирають практично завжди люди, які вже мають супутні хвороби або старші люди. В Африці люди здоровіші, бо їжа натуральніша і екологія в рази краща. Також Африка - наймолодший контент. А ось негр вже у США має більше шансів загнутись від вірусу ніж білий в США.
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21.09.2021 09:54 Відповісти
Зате на талібів дє кір - там спалах епідемії зараз...
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21.09.2021 11:13 Відповісти
Неякісні діти - невакциновані люди.
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21.09.2021 07:41 Відповісти
Зато они не превратились в рептилоидов и ими не управлял Бил Гейтс через чип (
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21.09.2021 10:04 Відповісти
Антиваксерні повії калякають, що вакцинки не працюють, та інших у цьому переконують. Якби вони не верещали до усрачки в інтернетиках, а зробити вакцинку їм все одно доведеться. Бо в іншому разі так і будуть сидіти у своєму селі невиїздні, а подорожувати до Канади, Франції та США лише завдяки проксі. Доречі, як вони це і роблять зараз.
Одна антиваксерна повія позавчора була під американським прапорцем, тиждень тому під франзузським, а зараз під канадійським. Як вона так легко пересувається по світу без грінпасу? Скоріше за все на метлі.
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21.09.2021 10:41 Відповісти
Через півроку цькування невакцинованих їх почнуть виловлювати, вакцинувати насильно і садити в гетто. Ото буде щастя! Ото свобода! Гармонія і любов запанує!
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21.09.2021 14:09 Відповісти
а давайте войдём в больницы и проверим
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21.09.2021 15:36 Відповісти
 
 