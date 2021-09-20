99,2% летальних випадків від COVID-19 в Україні - це невакциновані люди, - Ляшко

В Україні понад 99% померлих від коронавірусу не були вакциновані проти інфекції. На це вказують дані останніх трьох місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні COVID-19 - це пандемія невакцинованих людей. Згідно з аналізом, за період з 15 червня по 15 вересня, 92% госпіталізованих з коронавірусом - невакциновані люди, 99,2% летальних випадків - це невакциновані", - повідомив Ляшко.

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