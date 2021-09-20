Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Как собщается, Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи Президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций.
Кроме того, Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.
Топ комментарии
+12 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий20.09.2021 23:57
+11 oleg1966
показать весь комментарий21.09.2021 00:20
+8 5 копійок
показать весь комментарий21.09.2021 00:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
А мені ж поговорити хочеться, поділитися за вибори, стежу.
Дякую, що відповів.
Краще зачиніть його десь і кляпа в рота суньте, бо сорому буде на увесь світ!
Панове,
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
І береже Україну.
І знову поперлося ганьбити країну.