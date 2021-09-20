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Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, - ОП

Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как собщается, Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи Президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций.

Кроме того, Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский едет на Генассамблею ООН, чтобы консолидировать международную поддержку Украины. График визита расписан по минутам, - Кулеба

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) ООН (4162) США (26439)


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Топ комментарии
+12
ещё не отдохнул на пляже в калифорнии за наш счет? все жлобу мало
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20.09.2021 23:57
+11
Ой беда пришла в Нью Йорк!!! ЗЕбильный всадник Апокалипсиса, собственной персоной пожаловал
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21.09.2021 00:20
+8
Найвеличніший лідор всєя Галактики і її окресностєй.
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21.09.2021 00:02
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Правила форума Совет форумчан
ещё не отдохнул на пляже в калифорнии за наш счет? все жлобу мало
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20.09.2021 23:57 Ответить
Яке зубожіння настало...
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20.09.2021 23:59 Ответить
‎Очень характерно отсутствие имени Ермака в списках делегации на 76-ю сессию ГА ООН (указ №546/2021-рп) Кулеба все таки упросил Зеленского не раздражать этой фамилией США.

В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
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21.09.2021 00:05 Ответить
Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зеленский едет отдельной "гостевой" делегацией.
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21.09.2021 01:06 Ответить
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21.09.2021 07:45 Ответить
Піаніну привіз, чи там дадуть?
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20.09.2021 23:59 Ответить
Зеленський став патріархом української політики.
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21.09.2021 00:00 Ответить
Найвеличніший лідор всєя Галактики і її окресностєй.
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21.09.2021 00:02 Ответить
Ти ще й зумисне болдом це знущання виділив ?
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21.09.2021 01:41 Ответить
Привіт ! Як ти ?
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21.09.2021 05:33 Ответить
Привіт! Ніби норм.
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21.09.2021 05:39 Ответить
Це - добре. Думала, спиш.

А мені ж поговорити хочеться, поділитися за вибори, стежу.

Дякую, що відповів.
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21.09.2021 05:47 Ответить
Я відповів за вибори,в іншій гілці.
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21.09.2021 05:56 Ответить
В дебатах???? Вова???? Воно ж без сценарію й двох слів не може до купи скласти!

Краще зачиніть його десь і кляпа в рота суньте, бо сорому буде на увесь світ!
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21.09.2021 00:04 Ответить
Воно ж, окрім "Дякую!" "Дуже дякую!" "Я вас почув, дуже дякую", більш нічого не спроможне сказати. Папуга, і той більше фраз знає!
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21.09.2021 00:07 Ответить
Як би там не було але він одназчно скаже всьому світу - що таке кацапські свинособаки.

Панове,

Слава Україні!
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21.09.2021 00:06 Ответить
Героям Слава!
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21.09.2021 00:09 Ответить
Пока он лично обвиняет и отправляет гнить по тюрьмам тех, кто принимал участие в сопротивлении русским мразям, а из дел - отдых в Омане совмещённый с аудиенцией у Патрушева под прикрытием "инвестиций в 2 лярда долларов"
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21.09.2021 09:36 Ответить
а камеру оближет, на все американское телевидение? или он только своих достойными зелохами считает
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21.09.2021 00:08 Ответить
Надо сделать 10 млн просмотров!

https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
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21.09.2021 00:12 Ответить
просто турист за наш счет никаких конкретных решений
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21.09.2021 00:15 Ответить
Ой беда пришла в Нью Йорк!!! ЗЕбильный всадник Апокалипсиса, собственной персоной пожаловал
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21.09.2021 00:20 Ответить
спокуха - отмахаемся от его гнома в кедах... )))
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21.09.2021 04:05 Ответить
ну шо, путлер- *****! зе-билл! Н.Йорк и мы ждём...
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21.09.2021 00:21 Ответить
Господи, какой черт занес ЭТО в Америку, там рояль хоть будет????
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21.09.2021 00:24 Ответить
Ой позорище будет... Вы там санитара к нему приставьте. Если он начнёт стучать тапком по трибуне и обещать показать кузькину мать, то чтоб дали ему укол и отвели баиньки...
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21.09.2021 00:27 Ответить
Почитаешь некоторьіе вумньіе комментарии завсегдатаев форума "Цензора" и понимаешь , что перльі ********** в российском телеящике - не самое дно , бьівают и похлеще , от "патриотов" Украиньі. Откуда єта плесень лезет , из шикалада ?
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21.09.2021 00:42 Ответить
ботоферма пети работает по принципу - пусть тупых но много от сюда и столько "интеллектуальных" комментарии
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21.09.2021 00:48 Ответить
уже из сои, шикалада дорого аднака.
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21.09.2021 00:48 Ответить
Боже бережи нашого Гетьмана.
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21.09.2021 00:47 Ответить
Мені здається, що Бог од нього одвернувся.

І береже Україну.
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21.09.2021 01:45 Ответить
Долетел, хм, а я так надеялась на авиакатастрофу...хотя в Америке есть водопады разные...вдруг повезет)))
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21.09.2021 01:09 Ответить
На манеже клоуны!!!
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21.09.2021 01:26 Ответить
От зараза ! Якраз два тижні, як вернулося звідти !

І знову поперлося ганьбити країну.
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21.09.2021 01:43 Ответить
God save America and Ukraine.
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21.09.2021 02:14 Ответить
ай какая зрадуленция.
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21.09.2021 02:24 Ответить
Зеля! Не слушай мудаков от жлоба Порошенко. И все будет ОК!
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21.09.2021 04:45 Ответить
Интересно,это ЧМО с собой привёз рояль или ему дадут?
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21.09.2021 05:58 Ответить
Сподіваюся, що текст виступу буде написаний не по-дебільному.
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21.09.2021 07:01 Ответить
везите его обратно - через Бермудский треугольник.... а вдруг????????
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21.09.2021 09:39 Ответить
 
 