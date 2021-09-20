Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как собщается, Зеленский выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН. Также запланированы встречи Президента Украины с лидерами других государств и представителями международных организаций.

Кроме того, Владимир Зеленский встретится с представителями бизнеса и инвесторами, а также с украинской общиной в США.

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