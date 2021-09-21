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Зеленський (17517) ООН (2765) США (14501)

Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як повідомлялось, Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановано зустрічі Президента України з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський їде на Генасамблею ООН, щоб консолідувати міжнародну підтримку України. Графік візиту розписано по хвилинах, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
ещё не отдохнул на пляже в калифорнии за наш счет? все жлобу мало
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20.09.2021 23:57
+11
Ой беда пришла в Нью Йорк!!! ЗЕбильный всадник Апокалипсиса, собственной персоной пожаловал
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21.09.2021 00:20
+8
Найвеличніший лідор всєя Галактики і її окресностєй.
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21.09.2021 00:02
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ещё не отдохнул на пляже в калифорнии за наш счет? все жлобу мало
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20.09.2021 23:57 Відповісти
Яке зубожіння настало...
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20.09.2021 23:59 Відповісти
‎Очень характерно отсутствие имени Ермака в списках делегации на 76-ю сессию ГА ООН (указ №546/2021-рп) Кулеба все таки упросил Зеленского не раздражать этой фамилией США.

В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
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21.09.2021 00:05 Відповісти
Для того, чтобы протащить Ермака на сессию ГА ООН Зеленский едет отдельной "гостевой" делегацией.
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21.09.2021 01:06 Відповісти
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21.09.2021 07:45 Відповісти
Піаніну привіз, чи там дадуть?
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20.09.2021 23:59 Відповісти
Зеленський став патріархом української політики.
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21.09.2021 00:00 Відповісти
Найвеличніший лідор всєя Галактики і її окресностєй.
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21.09.2021 00:02 Відповісти
Ти ще й зумисне болдом це знущання виділив ?
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21.09.2021 01:41 Відповісти
Привіт ! Як ти ?
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21.09.2021 05:33 Відповісти
Привіт! Ніби норм.
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21.09.2021 05:39 Відповісти
Це - добре. Думала, спиш.

А мені ж поговорити хочеться, поділитися за вибори, стежу.

Дякую, що відповів.
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21.09.2021 05:47 Відповісти
Я відповів за вибори,в іншій гілці.
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21.09.2021 05:56 Відповісти
В дебатах???? Вова???? Воно ж без сценарію й двох слів не може до купи скласти!

Краще зачиніть його десь і кляпа в рота суньте, бо сорому буде на увесь світ!
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21.09.2021 00:04 Відповісти
Воно ж, окрім "Дякую!" "Дуже дякую!" "Я вас почув, дуже дякую", більш нічого не спроможне сказати. Папуга, і той більше фраз знає!
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21.09.2021 00:07 Відповісти
Як би там не було але він одназчно скаже всьому світу - що таке кацапські свинособаки.

Панове,

Слава Україні!
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21.09.2021 00:06 Відповісти
Героям Слава!
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21.09.2021 00:09 Відповісти
Пока он лично обвиняет и отправляет гнить по тюрьмам тех, кто принимал участие в сопротивлении русским мразям, а из дел - отдых в Омане совмещённый с аудиенцией у Патрушева под прикрытием "инвестиций в 2 лярда долларов"
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21.09.2021 09:36 Відповісти
а камеру оближет, на все американское телевидение? или он только своих достойными зелохами считает
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21.09.2021 00:08 Відповісти
Надо сделать 10 млн просмотров!

https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
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21.09.2021 00:12 Відповісти
просто турист за наш счет никаких конкретных решений
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21.09.2021 00:15 Відповісти
Ой беда пришла в Нью Йорк!!! ЗЕбильный всадник Апокалипсиса, собственной персоной пожаловал
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21.09.2021 00:20 Відповісти
спокуха - отмахаемся от его гнома в кедах... )))
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21.09.2021 04:05 Відповісти
ну шо, путлер- *****! зе-билл! Н.Йорк и мы ждём...
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21.09.2021 00:21 Відповісти
Господи, какой черт занес ЭТО в Америку, там рояль хоть будет????
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21.09.2021 00:24 Відповісти
Ой позорище будет... Вы там санитара к нему приставьте. Если он начнёт стучать тапком по трибуне и обещать показать кузькину мать, то чтоб дали ему укол и отвели баиньки...
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21.09.2021 00:27 Відповісти
Почитаешь некоторьіе вумньіе комментарии завсегдатаев форума "Цензора" и понимаешь , что перльі ********** в российском телеящике - не самое дно , бьівают и похлеще , от "патриотов" Украиньі. Откуда єта плесень лезет , из шикалада ?
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21.09.2021 00:42 Відповісти
ботоферма пети работает по принципу - пусть тупых но много от сюда и столько "интеллектуальных" комментарии
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21.09.2021 00:48 Відповісти
уже из сои, шикалада дорого аднака.
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21.09.2021 00:48 Відповісти
Боже бережи нашого Гетьмана.
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21.09.2021 00:47 Відповісти
Мені здається, що Бог од нього одвернувся.

І береже Україну.
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21.09.2021 01:45 Відповісти
Долетел, хм, а я так надеялась на авиакатастрофу...хотя в Америке есть водопады разные...вдруг повезет)))
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21.09.2021 01:09 Відповісти
На манеже клоуны!!!
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21.09.2021 01:26 Відповісти
От зараза ! Якраз два тижні, як вернулося звідти !

І знову поперлося ганьбити країну.
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21.09.2021 01:43 Відповісти
God save America and Ukraine.
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21.09.2021 02:14 Відповісти
ай какая зрадуленция.
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21.09.2021 02:24 Відповісти
Зеля! Не слушай мудаков от жлоба Порошенко. И все будет ОК!
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21.09.2021 04:45 Відповісти
Интересно,это ЧМО с собой привёз рояль или ему дадут?
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21.09.2021 05:58 Відповісти
Сподіваюся, що текст виступу буде написаний не по-дебільному.
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21.09.2021 07:01 Відповісти
везите его обратно - через Бермудский треугольник.... а вдруг????????
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21.09.2021 09:39 Відповісти
 
 