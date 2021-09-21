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Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Як повідомлялось, Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановано зустрічі Президента України з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій.
Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.
Топ коментарі
+12 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар20.09.2021 23:57
+11 oleg1966
показати весь коментар21.09.2021 00:20
+8 5 копійок
показати весь коментар21.09.2021 00:02
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В качестве буфера Государственный департамент США попросил переговорить с Зеленским еще и президента Польши Дуду. Есть общая тема - транзит американского газа. Советник президента США по национальной безопасности Jacob Sullivan правда заметил, что "...Conversations with the Ukrainian president are useless", но решено их продолжить в контексте очередных ходов в Европе.
А мені ж поговорити хочеться, поділитися за вибори, стежу.
Дякую, що відповів.
Краще зачиніть його десь і кляпа в рота суньте, бо сорому буде на увесь світ!
Панове,
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=OF7bh0Y3vyo
І береже Україну.
І знову поперлося ганьбити країну.