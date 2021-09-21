Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН, - ОП

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до США для участі в 76-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як повідомлялось, Зеленський виступить на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Також заплановано зустрічі Президента України з лідерами інших держав і представниками міжнародних організацій.

Крім того, Володимир Зеленський зустрінеться з представниками бізнесу та інвесторами, а також з українською громадою в США.

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