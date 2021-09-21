Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2022

Министр финансов Сергей Марченко на заседании Верховной Рады во вторник представит проект закона №6000 "О Государственном бюджете Украины на 2022 г.".

Для включения в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения предложен законопроект 6052 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" относительно реализации социальных мер и инфраструктурных проектов". Он предусматривает выделение дополнительных средств из Госбюджета-2021 на финансирование социальной сферы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект 5454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина".

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Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроект 4662 "О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа".

Депутаты намерены принять решение о законопроекте 5388 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по дерегуляции трудовых отношений".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложены законопроекты 5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и 5845 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг".