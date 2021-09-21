РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14702 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Бюджет-2021 Бюджет-2022
591 7
бюджет (4804) ВР (28816) госбюджет (1154)

Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2022

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин сегодня представит в Раде проект Госбюджета-2022

Министр финансов Сергей Марченко на заседании Верховной Рады во вторник представит проект закона №6000 "О Государственном бюджете Украины на 2022 г.".

Для включения в повестку дня и сокращение сроков рассмотрения предложен законопроект 6052 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" относительно реализации социальных мер и инфраструктурных проектов". Он предусматривает выделение дополнительных средств из Госбюджета-2021 на финансирование социальной сферы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект 5454 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "СН" предложит Разумкову 3 кандидатуры на должность главы Аппарата ВР

Во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть законопроект 4662 "О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа".

Депутаты намерены принять решение о законопроекте 5388 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по дерегуляции трудовых отношений".

Для включения в повестку дня и принятия решения предложены законопроекты 5831 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и 5845 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Опять зеленой гниде увеличат в три раза бюджет на его содержание
показать весь комментарий
21.09.2021 08:31 Ответить
Це сльози, а не бюджет. До тих пір, поки великий бізнес не примусять платити податки як в ЄС та в Північнй Америці, не введуть прогресивне оподаткування прибутків фізичних осіб та податки на девіденти як в Європі чи в США , нувориші продовживатимуть купувати нерухомість в Європі та платити тролям на своїх сайтах. А решта отримає дулю.
показать весь комментарий
21.09.2021 08:56 Ответить
Мудрому нарідові полварєніка не забудьте! А то здохне з голоду.
показать весь комментарий
21.09.2021 08:41 Ответить
Це перемога?
показать весь комментарий
21.09.2021 08:52 Ответить
не слова о деффеците бюджета.. видимо они и сами не знаю каким он будет ))))
показать весь комментарий
21.09.2021 09:24 Ответить
Зато пустомели турчинов с пЕСыками на нём уже пропиарились.
показать весь комментарий
21.09.2021 09:41 Ответить
 
 