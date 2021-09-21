УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12992 відвідувача онлайн
Новини Політика України Бюджет-2021 Бюджет-2022
591 7
бюджет (1204) ВР (11769) держбюджет (907)

Кабмін сьогодні представить у Раді проєкт Держбюджету-2022

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін сьогодні представить у Раді проєкт Держбюджету-2022

Міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Верховної Ради у вівторок представить проєкт закону №6000 "Про Державний бюджет України на 2022 р.".

Для включення до порядку денного та скорочення термінів розгляду запропоновано законопроєкт 6052 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо реалізації соціальних заходів та інфраструктурних проєктів". Він передбачає виділення додаткових коштів з Держбюджету-2021 на фінансування соціальної сфери, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У першому читанні планується розглянути законопроєкт 5454 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину".

Також читайте: "СН" запропонує Разумкову 3 кандидатури на посаду глави Апарату ВР

У другому читанні парламентарії планують розглянути законопроєкт 4662 "Про внесення зміни до розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" щодо забезпечення можливості закупівель лікарських засобів за договорами керованого доступу".

Депутати мають намір ухвалити рішення щодо законопроєкту 5388 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин".

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення запропоновано законопроєкти 5831"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" та 5845 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення надання публічних (електронних публічних) послуг".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Опять зеленой гниде увеличат в три раза бюджет на его содержание
показати весь коментар
21.09.2021 08:31 Відповісти
Це сльози, а не бюджет. До тих пір, поки великий бізнес не примусять платити податки як в ЄС та в Північнй Америці, не введуть прогресивне оподаткування прибутків фізичних осіб та податки на девіденти як в Європі чи в США , нувориші продовживатимуть купувати нерухомість в Європі та платити тролям на своїх сайтах. А решта отримає дулю.
показати весь коментар
21.09.2021 08:56 Відповісти
Мудрому нарідові полварєніка не забудьте! А то здохне з голоду.
показати весь коментар
21.09.2021 08:41 Відповісти
Це перемога?
показати весь коментар
21.09.2021 08:52 Відповісти
не слова о деффеците бюджета.. видимо они и сами не знаю каким он будет ))))
показати весь коментар
21.09.2021 09:24 Відповісти
Зато пустомели турчинов с пЕСыками на нём уже пропиарились.
показати весь коментар
21.09.2021 09:41 Відповісти
 
 