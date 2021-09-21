За выходные спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе более 300 нарушений "тишины"

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в выходные дни более 300 нарушений прекращения огня на Донбассе. Наиболее напряженной была ситуация в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете специссии ОБСЕ от 20 сентября.

Так, с вечера 17 по вечер 19 сентября в Донецкой области СММ зафиксировала 246 нарушений режима прекращения огня, в том числе 22 взрыва (1 разрыв и 21 взрыв неопределенного происхождения). Большинство таких нарушений произошли вечером 17 сентября к востоку от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северовостоку от Донецка) и к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка). За предыдущий отчетный период зафиксировано 113 нарушений режима прекращения огня, некоторые из которых также произошли в районах к востоку от Майорска и к северу от Широкино.

С вечера 17 по вечер 19 сентября в Луганской области Миссия зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, включая 34 взрыва (1 взрыв в воздухе и 33 взрыва неопределенного происхождения). Почти все нарушения произошли 19 сентября вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) (см. ниже). За предыдущий отчетный период зафиксировано 33 нарушения режима прекращения огня.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода Миссия зафиксировала не менее 58 049 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 16 300 взрывов, 11 322 пролетевших неопределенных боеприпаса, 270 вспышек дульного пламени, 237 осветительных ракет, не менее 29 920 очередей и выстрелов)