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Ляшко не исключает введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко не исключает введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине, вероятно, введут обязательную вакцинацию от коронавируса.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Предполагаю", - ответил Ляшко, отвечая на вопрос ведущего: "Вы допускаете обязательную вакцинацию?" 

Министр отметил, что в настоящее время в Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения.

"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.

Кроме того, министр допустил вероятность вакцинации среди подростков, начиная от 12 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко на заседании Кабмина предложил выделить из госбюджета дополнительные средства на рекламу вакцинации

"Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков… от 12 лет и старше. Всему свое время", - сказал он.

По его словам, в приоритете будут люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+15
Еще одно подтверждение, что властьпридержащие считают Народ скотом.
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21.09.2021 09:06
+14
Нахай Ляшко особисто розкаже про "ввєдєніє обязательной вакцинации" батькам студента, про якого писали вчора.
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21.09.2021 09:10
+11
Вчера читала, что в этот день, с парнем умерло ещё 2 человека. Не от вакцинации… естессно) но перед этим они делали прививку.
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21.09.2021 09:21
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21.09.2021 09:02 Ответить
Мовчу-мовчу ...

P.S. В Україні все відбувається на кілька місяців пізніше. Того ж і пишу. Зараз просто читаю українські новини і таке враження, що я вдруге переглядаю той же фільм.

P.S.S. Підготовчим етапом є натравлювання однієї частини суспільства (поки що суспільства) на іншу. Всі розумію, про що йдеться.

От. В нас це вже місяців 2-3. Дійшло до того, що одні тихіше, інші голосніше, але закликають припинити це огидне дійство.
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21.09.2021 09:04 Ответить
Еще одно подтверждение, что властьпридержащие считают Народ скотом.
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21.09.2021 09:06 Ответить
Это аксиоима...особо так подтверждать и нет необходимости. Разве что напоминать периодически.
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21.09.2021 09:54 Ответить
Ты, случайно, не из этой компании?
СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине
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21.09.2021 12:14 Ответить
СБУ уже все компании подчистили.
Я "ЗА" вакцинацию !!
Я против бездумной вакцинации !
1) Есть противопоказания к вакцинации от короны вообще, и для конкретной вакцины.
2) Есть генетическая невосприимчивость к короне, а вакцинация нарушает этот механизм.
В теории, 60% украинцев не нужно вакцинировать. (бесполезно или вредно)
В то же время, около 30% нужно обязательно вакцинировать! Но никто не хочет в этом разбираться. Это же нужно делать обследование, анализы ...
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21.09.2021 12:37 Ответить
Тебя, когда прививали от полиомиелта, оспы, туберкулеза, столбняка, кори, дифтерии и др. всесторонне обследовали??? То-то же!
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21.09.2021 12:50 Ответить
Может и не всесторонне, но в моё время проверяли необходимость или реакцию организма.
Из того, что я помню: перед прививкой от туберкулеза делали "манту". По её реакции мне прививку от туберкулеза не делали. Проверяли на антитела перед прививкой от столбняка, у меня было достаточно и прививку тоже не делали.
Почему основные прививки делают детям в первые дни/месяцы жизни? Потому, что в это время максимальный иммунитет и адаптация.
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21.09.2021 13:11 Ответить
"СБУ уже все компании подчистили." Далеко не все, ибо они могут зачистить только то, что находится в Украине.
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21.09.2021 12:56 Ответить
Ещё всякое говно мне не указывало
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21.09.2021 09:09 Ответить
Нахай Ляшко особисто розкаже про "ввєдєніє обязательной вакцинации" батькам студента, про якого писали вчора.
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21.09.2021 09:10 Ответить
Они уже сказали что он умер не от вакцины
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21.09.2021 09:17 Ответить
Вчера читала, что в этот день, с парнем умерло ещё 2 человека. Не от вакцинации… естессно) но перед этим они делали прививку.
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21.09.2021 09:21 Ответить
Мой сосед привился от короны в тот же день, переходя дорогу оказался под машиной. Что следует запретить, вацинацию или автотраспорт???
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21.09.2021 12:53 Ответить
Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

- Понимаю, - сказал он, кося глазом, - вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку…
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21.09.2021 09:37 Ответить
Зелена влада почала свою діяльність з брехні і втратила довіру. Тепер дожени та вдарь.
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21.09.2021 09:17 Ответить
А Конституція України вже не діє, нє ?
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21.09.2021 09:24 Ответить
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Україна втратила кордони, затверджені Конституцією, тепер це вже інше державне утворення, аніж було на 1996 рік.
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21.09.2021 10:18 Ответить
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21.09.2021 09:28 Ответить
Коли почали говорити про "змішування вакцин" (перший укол однією, другий іншою), я зрозумів, що це профанація ...

Тільки одне питання: чому в Україні не хочуть реєструвати однокомпонегтну ванцину Jenssen?
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21.09.2021 09:34 Ответить
Когда стали обещать билеты в цирк - это полная дискредитация.

А в цирке показывать уродов - где море ?
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21.09.2021 11:09 Ответить
ляшко, иди к ***** матери.
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21.09.2021 09:36 Ответить
придурок ляшко - обязательной вакцинации подлежит только скот.... такой, как ты.....
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21.09.2021 09:43 Ответить
Цей Ляшко протух, несіть нового.
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21.09.2021 09:49 Ответить
Кто оно такое ? Что о себе думает ?
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21.09.2021 11:00 Ответить
Ляшкові, - "відмикайте країну від інфи з орди і нікого не доведеться щеплювати насильно. це звідти сюди лізуть антиваскери з своїми висерами і задурюють людям голови"
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21.09.2021 09:52 Ответить
коли ж вони заспокоються імітатори ***************
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21.09.2021 09:53 Ответить
Вместо майдана просто игнор. Доверия Ляшку - 0 (ноль).
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21.09.2021 10:52 Ответить
А знаете почему оно позволяет себе такое говорить?

Потому, что на посвященной антикарантинным мерам акции в СБ в эту - в Киеве было отсилы сотня народу...
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21.09.2021 10:25 Ответить
Верховна рада лише на 50% провакцинована.що з ними планує робити пан Ляшко?
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21.09.2021 10:28 Ответить
И это те перепуганные, которые вакцинировались, когда прививка была только для избранных) сейчас дурных, походу, нэма)
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21.09.2021 10:54 Ответить
Вчера разговаривала с тем , кто вакцинировался. Первая прививка легко, вторая с осложнениями: температура, слабость, боли в мышцах. На вопрос зачем делал: сказал , что очень тяжело переболел. Боится повторения. Говорили про антителам, не сдавал. Пойдёт сдаст и скажет. И ещё: В ДИИ ЕГО НЕТ!!!!! Пытается подтянуть , ничего не получается
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21.09.2021 10:59 Ответить
Вакцинированные в полной безопасности - они же под защитой -

зачем дальнейший кипеш ?

Или даже лучшие вакцины не работают ?
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21.09.2021 10:59 Ответить
Вакцинаторы себя защитили - остальное не их собачье дело.
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21.09.2021 11:04 Ответить
Просто ввести квоти на кількість лікарів-етічних українців.

І на кількість міністрів-українців - такого етнічні юристи не хочуть ?
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21.09.2021 11:06 Ответить
Опустим гривны по 100 за доллар. Назло не вакцинированным
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21.09.2021 11:06 Ответить
В Италии прозрение уже наступило,когда до людей благодаря интернету дошло,что во времена пандемии среднесуточная смертность ничем не отличалась от показателей среднесуточной смертности за годы до "пандемии", а в США, с более чем 300 млн,населением, среднесуточная смертность в 4500 тыс,естественная норма.
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21.09.2021 11:41 Ответить
цей тупий жидівський висерок абсолютно не знайомий з законами України та Конституцією України
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21.09.2021 12:59 Ответить
 
 