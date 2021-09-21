Ляшко не исключает введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в Украине, вероятно, введут обязательную вакцинацию от коронавируса.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Предполагаю", - ответил Ляшко, отвечая на вопрос ведущего: "Вы допускаете обязательную вакцинацию?"
Министр отметил, что в настоящее время в Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения.
"Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных", - уточнил Ляшко.
Кроме того, министр допустил вероятность вакцинации среди подростков, начиная от 12 лет.
"Мы рассчитываем и будем запускать массовую кампанию вакцинации и среди подростков… от 12 лет и старше. Всему свое время", - сказал он.
По его словам, в приоритете будут люди старше 60 лет, поскольку 82% всех смертей среди этой категории
Пожалуйста, подождите...
P.S. В Україні все відбувається на кілька місяців пізніше. Того ж і пишу. Зараз просто читаю українські новини і таке враження, що я вдруге переглядаю той же фільм.
P.S.S. Підготовчим етапом є натравлювання однієї частини суспільства (поки що суспільства) на іншу. Всі розумію, про що йдеться.
От. В нас це вже місяців 2-3. Дійшло до того, що одні тихіше, інші голосніше, але закликають припинити це огидне дійство.
СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине
Я "ЗА" вакцинацию !!
Я против бездумной вакцинации !
1) Есть противопоказания к вакцинации от короны вообще, и для конкретной вакцины.
2) Есть генетическая невосприимчивость к короне, а вакцинация нарушает этот механизм.
В теории, 60% украинцев не нужно вакцинировать. (бесполезно или вредно)
В то же время, около 30% нужно обязательно вакцинировать! Но никто не хочет в этом разбираться. Это же нужно делать обследование, анализы ...
Из того, что я помню: перед прививкой от туберкулеза делали "манту". По её реакции мне прививку от туберкулеза не делали. Проверяли на антитела перед прививкой от столбняка, у меня было достаточно и прививку тоже не делали.
Почему основные прививки делают детям в первые дни/месяцы жизни? Потому, что в это время максимальный иммунитет и адаптация.
- Понимаю, - сказал он, кося глазом, - вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку…
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Україна втратила кордони, затверджені Конституцією, тепер це вже інше державне утворення, аніж було на 1996 рік.
Тільки одне питання: чому в Україні не хочуть реєструвати однокомпонегтну ванцину Jenssen?
А в цирке показывать уродов - где море ?
Потому, что на посвященной антикарантинным мерам акции в СБ в эту - в Киеве было отсилы сотня народу...
зачем дальнейший кипеш ?
Или даже лучшие вакцины не работают ?
І на кількість міністрів-українців - такого етнічні юристи не хочуть ?