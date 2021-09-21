Ляшко не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не відкидає, що в Україні, ймовірно, запровадять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Припускаю", - відповів Ляшко, відповідаючи на запитання ведучого: "Ви припускаєте обов'язкову вакцинацію?"

Міністр зазначив, що нині в Україні вакцинація добровільна, проте уряд не відкидає деяких змін.

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли запроваджуються обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.

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Крім того, міністр припустив імовірність вакцинації серед підлітків, починаючи від 12 років.

"Ми розраховуємо і будемо запускати масову кампанію вакцинації і серед підлітків ... від 12 років і старше. Всьому свій час", - сказав він.

За його словами, в пріоритеті будуть люди старше 60 років, оскільки 82% усіх смертей серед цієї категорії.