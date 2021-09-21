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Ляшко не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу в Україні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу в Україні

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не відкидає, що в Україні, ймовірно, запровадять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Припускаю", - відповів Ляшко, відповідаючи на запитання ведучого: "Ви припускаєте обов'язкову вакцинацію?"

Міністр зазначив, що нині в Україні вакцинація добровільна, проте уряд не відкидає деяких змін.

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли запроваджуються обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.

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Крім того, міністр припустив імовірність вакцинації серед підлітків, починаючи від 12 років.

"Ми розраховуємо і будемо запускати масову кампанію вакцинації і серед підлітків ... від 12 років і старше. Всьому свій час", - сказав він.

За його словами, в пріоритеті будуть люди старше 60 років, оскільки 82% усіх смертей серед цієї категорії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Еще одно подтверждение, что властьпридержащие считают Народ скотом.
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21.09.2021 09:06
+14
Нахай Ляшко особисто розкаже про "ввєдєніє обязательной вакцинации" батькам студента, про якого писали вчора.
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21.09.2021 09:10
+11
Вчера читала, что в этот день, с парнем умерло ещё 2 человека. Не от вакцинации… естессно) но перед этим они делали прививку.
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21.09.2021 09:21
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21.09.2021 09:02 Відповісти
Мовчу-мовчу ...

P.S. В Україні все відбувається на кілька місяців пізніше. Того ж і пишу. Зараз просто читаю українські новини і таке враження, що я вдруге переглядаю той же фільм.

P.S.S. Підготовчим етапом є натравлювання однієї частини суспільства (поки що суспільства) на іншу. Всі розумію, про що йдеться.

От. В нас це вже місяців 2-3. Дійшло до того, що одні тихіше, інші голосніше, але закликають припинити це огидне дійство.
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21.09.2021 09:04 Відповісти
Еще одно подтверждение, что властьпридержащие считают Народ скотом.
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21.09.2021 09:06 Відповісти
Это аксиоима...особо так подтверждать и нет необходимости. Разве что напоминать периодически.
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21.09.2021 09:54 Відповісти
Ты, случайно, не из этой компании?
СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине
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21.09.2021 12:14 Відповісти
СБУ уже все компании подчистили.
Я "ЗА" вакцинацию !!
Я против бездумной вакцинации !
1) Есть противопоказания к вакцинации от короны вообще, и для конкретной вакцины.
2) Есть генетическая невосприимчивость к короне, а вакцинация нарушает этот механизм.
В теории, 60% украинцев не нужно вакцинировать. (бесполезно или вредно)
В то же время, около 30% нужно обязательно вакцинировать! Но никто не хочет в этом разбираться. Это же нужно делать обследование, анализы ...
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21.09.2021 12:37 Відповісти
Тебя, когда прививали от полиомиелта, оспы, туберкулеза, столбняка, кори, дифтерии и др. всесторонне обследовали??? То-то же!
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21.09.2021 12:50 Відповісти
Может и не всесторонне, но в моё время проверяли необходимость или реакцию организма.
Из того, что я помню: перед прививкой от туберкулеза делали "манту". По её реакции мне прививку от туберкулеза не делали. Проверяли на антитела перед прививкой от столбняка, у меня было достаточно и прививку тоже не делали.
Почему основные прививки делают детям в первые дни/месяцы жизни? Потому, что в это время максимальный иммунитет и адаптация.
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21.09.2021 13:11 Відповісти
"СБУ уже все компании подчистили." Далеко не все, ибо они могут зачистить только то, что находится в Украине.
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21.09.2021 12:56 Відповісти
Ещё всякое говно мне не указывало
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21.09.2021 09:09 Відповісти
Нахай Ляшко особисто розкаже про "ввєдєніє обязательной вакцинации" батькам студента, про якого писали вчора.
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21.09.2021 09:10 Відповісти
Они уже сказали что он умер не от вакцины
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21.09.2021 09:17 Відповісти
Вчера читала, что в этот день, с парнем умерло ещё 2 человека. Не от вакцинации… естессно) но перед этим они делали прививку.
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21.09.2021 09:21 Відповісти
Мой сосед привился от короны в тот же день, переходя дорогу оказался под машиной. Что следует запретить, вацинацию или автотраспорт???
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21.09.2021 12:53 Відповісти
Но Остап Бендер, длинный благородный нос которого явственно чуял запах жареного, не дал дворнику и пикнуть.

- Понимаю, - сказал он, кося глазом, - вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку…
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21.09.2021 09:37 Відповісти
Зелена влада почала свою діяльність з брехні і втратила довіру. Тепер дожени та вдарь.
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21.09.2021 09:17 Відповісти
А Конституція України вже не діє, нє ?
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21.09.2021 09:24 Відповісти
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Україна втратила кордони, затверджені Конституцією, тепер це вже інше державне утворення, аніж було на 1996 рік.
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21.09.2021 10:18 Відповісти
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21.09.2021 09:28 Відповісти
Коли почали говорити про "змішування вакцин" (перший укол однією, другий іншою), я зрозумів, що це профанація ...

Тільки одне питання: чому в Україні не хочуть реєструвати однокомпонегтну ванцину Jenssen?
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21.09.2021 09:34 Відповісти
Когда стали обещать билеты в цирк - это полная дискредитация.

А в цирке показывать уродов - где море ?
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21.09.2021 11:09 Відповісти
ляшко, иди к ***** матери.
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21.09.2021 09:36 Відповісти
придурок ляшко - обязательной вакцинации подлежит только скот.... такой, как ты.....
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21.09.2021 09:43 Відповісти
Цей Ляшко протух, несіть нового.
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21.09.2021 09:49 Відповісти
Кто оно такое ? Что о себе думает ?
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21.09.2021 11:00 Відповісти
Ляшкові, - "відмикайте країну від інфи з орди і нікого не доведеться щеплювати насильно. це звідти сюди лізуть антиваскери з своїми висерами і задурюють людям голови"
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21.09.2021 09:52 Відповісти
коли ж вони заспокоються імітатори ***************
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21.09.2021 09:53 Відповісти
Вместо майдана просто игнор. Доверия Ляшку - 0 (ноль).
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21.09.2021 10:52 Відповісти
А знаете почему оно позволяет себе такое говорить?

Потому, что на посвященной антикарантинным мерам акции в СБ в эту - в Киеве было отсилы сотня народу...
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21.09.2021 10:25 Відповісти
Верховна рада лише на 50% провакцинована.що з ними планує робити пан Ляшко?
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21.09.2021 10:28 Відповісти
И это те перепуганные, которые вакцинировались, когда прививка была только для избранных) сейчас дурных, походу, нэма)
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21.09.2021 10:54 Відповісти
Вчера разговаривала с тем , кто вакцинировался. Первая прививка легко, вторая с осложнениями: температура, слабость, боли в мышцах. На вопрос зачем делал: сказал , что очень тяжело переболел. Боится повторения. Говорили про антителам, не сдавал. Пойдёт сдаст и скажет. И ещё: В ДИИ ЕГО НЕТ!!!!! Пытается подтянуть , ничего не получается
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21.09.2021 10:59 Відповісти
Вакцинированные в полной безопасности - они же под защитой -

зачем дальнейший кипеш ?

Или даже лучшие вакцины не работают ?
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21.09.2021 10:59 Відповісти
Вакцинаторы себя защитили - остальное не их собачье дело.
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21.09.2021 11:04 Відповісти
Просто ввести квоти на кількість лікарів-етічних українців.

І на кількість міністрів-українців - такого етнічні юристи не хочуть ?
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21.09.2021 11:06 Відповісти
Опустим гривны по 100 за доллар. Назло не вакцинированным
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21.09.2021 11:06 Відповісти
В Италии прозрение уже наступило,когда до людей благодаря интернету дошло,что во времена пандемии среднесуточная смертность ничем не отличалась от показателей среднесуточной смертности за годы до "пандемии", а в США, с более чем 300 млн,населением, среднесуточная смертность в 4500 тыс,естественная норма.
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21.09.2021 11:41 Відповісти
цей тупий жидівський висерок абсолютно не знайомий з законами України та Конституцією України
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21.09.2021 12:59 Відповісти
 
 