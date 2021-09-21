Ляшко не відкидає запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу в Україні
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не відкидає, що в Україні, ймовірно, запровадять обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Припускаю", - відповів Ляшко, відповідаючи на запитання ведучого: "Ви припускаєте обов'язкову вакцинацію?"
Міністр зазначив, що нині в Україні вакцинація добровільна, проте уряд не відкидає деяких змін.
"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли запроваджуються обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.
Крім того, міністр припустив імовірність вакцинації серед підлітків, починаючи від 12 років.
"Ми розраховуємо і будемо запускати масову кампанію вакцинації і серед підлітків ... від 12 років і старше. Всьому свій час", - сказав він.
За його словами, в пріоритеті будуть люди старше 60 років, оскільки 82% усіх смертей серед цієї категорії.
Будь ласка, зачекайте...
P.S. В Україні все відбувається на кілька місяців пізніше. Того ж і пишу. Зараз просто читаю українські новини і таке враження, що я вдруге переглядаю той же фільм.
P.S.S. Підготовчим етапом є натравлювання однієї частини суспільства (поки що суспільства) на іншу. Всі розумію, про що йдеться.
От. В нас це вже місяців 2-3. Дійшло до того, що одні тихіше, інші голосніше, але закликають припинити це огидне дійство.
СБУ ликвидировала ботоферму, которая работала на срыв национальной программы вакцинации в Украине
Я "ЗА" вакцинацию !!
Я против бездумной вакцинации !
1) Есть противопоказания к вакцинации от короны вообще, и для конкретной вакцины.
2) Есть генетическая невосприимчивость к короне, а вакцинация нарушает этот механизм.
В теории, 60% украинцев не нужно вакцинировать. (бесполезно или вредно)
В то же время, около 30% нужно обязательно вакцинировать! Но никто не хочет в этом разбираться. Это же нужно делать обследование, анализы ...
Из того, что я помню: перед прививкой от туберкулеза делали "манту". По её реакции мне прививку от туберкулеза не делали. Проверяли на антитела перед прививкой от столбняка, у меня было достаточно и прививку тоже не делали.
Почему основные прививки делают детям в первые дни/месяцы жизни? Потому, что в это время максимальный иммунитет и адаптация.
- Понимаю, - сказал он, кося глазом, - вы не из Парижа. Конечно. Вы приехали из Конотопа навестить свою покойную бабушку…
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Україна втратила кордони, затверджені Конституцією, тепер це вже інше державне утворення, аніж було на 1996 рік.
Тільки одне питання: чому в Україні не хочуть реєструвати однокомпонегтну ванцину Jenssen?
А в цирке показывать уродов - где море ?
Потому, что на посвященной антикарантинным мерам акции в СБ в эту - в Киеве было отсилы сотня народу...
зачем дальнейший кипеш ?
Или даже лучшие вакцины не работают ?
І на кількість міністрів-українців - такого етнічні юристи не хочуть ?