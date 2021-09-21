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Найближче до червоного рівня карантину сьогодні 4 західні області України, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Найближче до червоного рівня карантину сьогодні 4 західні області України, - Ляшко

Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська і Тернопільська області близькі до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

Про це в ефірі ICTV, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближче до червоного рівня сьогодні західні області України, так, як це було і в 2020, і в 2021 роках ... Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області", - сказав Ляшко.

За його словами, щоб встановити "червоний" рівень епідемічної небезпеки, область має кілька днів поспіль перевищувати один або два показники, визначені у постанові Кабінету Міністрів України.

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"Червоний" рівень і "помаранчевий" встановлюються комісією ТЕБ та НС для певного регіону, не встановлюються одночасно", - уточнив міністр.

Також він повідомив, що "жовтий" рівень встановлюється на території всієї країни одночасно.

"Після цього в зелений рівень ми можемо вийти тільки тоді, коли 7 днів поспіль у нас будуть індикатори, що відповідають "зеленому" рівню", - пояснив Ляшко.

Автор: Наталя Джума
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міністр ЗЕбанатів МОЗ Ляшко (у центрі) прийшов у віп-ложу на футбол, щоб особисто насварити за відсутність масок Суркіса, Кучму, Львовочкіна та Гондона.

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21.09.2021 00:25 Відповісти
Какой-то хитрый вирус. В сезон отпусков тоже наверно отдыхал и не напоминал о себе. Будем надеяться, что он православный и даст нам нормально потратить денег на новогодние каникулы и рождество, а потом опять
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21.09.2021 00:32 Відповісти
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21.09.2021 00:43 Відповісти
Западные области имеют мало мест в ковидных больницах и самих больниц.Местная власть гав ловит.В Харькове -больше заражений,но и мест ковидных в больницах немеряно создали.Потому ни при каких обстоятельствах в красную зону не попадут.
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21.09.2021 00:46 Відповісти
"желтый" уровень экономической опасности Як зрозуміти цей опус *********** дебіла?)
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21.09.2021 00:52 Відповісти
Зе!більний Зе!Бень і Ляшко та мільярд вакцинованих дерев до кінця літа...
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21.09.2021 09:26 Відповісти
Ближе всего к красному уровню карантина сегодня 4 западные области...

Покажіть це пану міністру хтось

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21.09.2021 10:35 Відповісти
 
 