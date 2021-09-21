Кличко считает, что Киев избежит локдауна при новой волне коронавируса
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Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать жесткого локдауна.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, в эфире телеканала ICTV он сказал, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, столица сможет избежать локдауна из-за высокого уровня вакцинации.
"Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них - более 800 тысяч - привиты двумя дозами препарата против коронавируса", - отметил Кличко.
Он подчеркнул, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.
"Сейчас в столице оснащено более 4,5 тысяч коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - добавил Кличко.
Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года.
При этом, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября .
С 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.
Изменения предусматривают введение желтых и зеленых COVID-паспортов.
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А тепер скажи коли клоуни завезли вакцину в Україну і коли почалась вакцинація? А за що звільнили міністра охорони здоров′я Степанова пам'ятаєш (до речі вже третій за два останніх роки), чи може пам'ять відшибло? То я тобі нагадаю, за провал вакцинації. Не Кличко зобов'язаний забезпечувати вакцинами медичні заклади України а міністр охорони здоров'я, якого призначив Клоун, а клоуна президентом вибрали такі як ти. Тому всі претензії не до Кличка, а до себе.
Разумеется в наморднике, он жеж на 99% помогает.