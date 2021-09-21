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Кличко считает, что Киев избежит локдауна при новой волне коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Кличко считает, что Киев избежит локдауна при новой волне коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать жесткого локдауна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, в эфире телеканала ICTV он сказал, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, столица сможет избежать локдауна из-за высокого уровня вакцинации.

"Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них - более 800 тысяч - привиты двумя дозами препарата против коронавируса", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.

"Сейчас в столице оснащено более 4,5 тысяч коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - добавил Кличко.

Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года.

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При этом, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября .

С 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

Изменения предусматривают введение желтых и зеленых COVID-паспортов.
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Кличко хвастается вьісокими темпами вакцинации в Киеве , но 800 тьіс. вакцинированньіх - єто очень низкий процент от населения города. Пример Израиля и США говорит о том , что Киев наверняка попадет в новую волну єпидемии .
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21.09.2021 09:12 Ответить
Ну посмотри динамику, люди просто не хотят вакцинироваться
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21.09.2021 09:14 Ответить
А кто захочет вакцинировался в стране, где президент - *******
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21.09.2021 10:55 Ответить
Ізраїль першим серед всіх країн світу почав проводити вакцинацію. На середину серпня там було вакциновано 58%. В США станом на 19 вересня вакциновано 63,53%. В Україні станом на 20 вересня 2021 року повністю вакциновано 5 196 158 чоловік - 12,56%, кількість населення 41 млн 383 тис. Тому 1,6 млн першою дозою (друга буде через 21 день) в Києві - це 54%, а 800 тис двома - це 27%. Населення Києва на 1липня 2021 р. - 2 954 275 чоловік.

А тепер скажи коли клоуни завезли вакцину в Україну і коли почалась вакцинація? А за що звільнили міністра охорони здоров′я Степанова пам'ятаєш (до речі вже третій за два останніх роки), чи може пам'ять відшибло? То я тобі нагадаю, за провал вакцинації. Не Кличко зобов'язаний забезпечувати вакцинами медичні заклади України а міністр охорони здоров'я, якого призначив Клоун, а клоуна президентом вибрали такі як ти. Тому всі претензії не до Кличка, а до себе.
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21.09.2021 12:55 Ответить
Микоз , к чему словесньій понос ? Я же никого не обвинял , а констатировал факт неизбежной мощной волньі заболеааемости в Киеве , несмотря на лапшу Кличка .
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21.09.2021 14:24 Ответить
Тобі наведені конкретні факти на твою "констатацію факту". А якщо не має чим відповісти і вдаєшся до образ, то полікуй краще мікоз у своїй голові.
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21.09.2021 14:36 Ответить
Педалик ,прививка не защищает от заражения, она облегчает(якобы) течение болезни)
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21.09.2021 09:15 Ответить
Это штоп привитый мог ездить немношко нездоровым в битком набитой маршрутке.

Разумеется в наморднике, он жеж на 99% помогает.
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21.09.2021 09:30 Ответить
не педалику решать что вводить а что нет
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21.09.2021 09:31 Ответить
Один лохдаун сейчас в Нью Йорке.
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21.09.2021 10:49 Ответить
Новый лохдаун нужен зебилам чтобы люди сидели по норам и не высовывались пока они будут безнаказанно грабить страну. Поэтому нихера не делается для ужесточения масочного режима в стране - сейчас каждый третий в метро или тц вообще без маски.
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21.09.2021 10:54 Ответить
вот и хорошо.
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21.09.2021 20:38 Ответить
 
 