Кличко считает, что Киев избежит локдауна при новой волне коронавируса

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что столице удастся избежать жесткого локдауна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, в эфире телеканала ICTV он сказал, что несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, столица сможет избежать локдауна из-за высокого уровня вакцинации.

"Киев на сегодня является лидером вакцинации в Украине. По состоянию на сегодня вакцинировано уже более 1,6 миллиона человек. Половина из них - более 800 тысяч - привиты двумя дозами препарата против коронавируса", - отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев готов к борьбе с коронавирусом.

"Сейчас в столице оснащено более 4,5 тысяч коек, медики обеспечены всем необходимым, есть 490 аппаратов ИВЛ", - добавил Кличко.

Напомним, ранее Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 декабря текущего года.

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При этом, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, красного уровня эпидемической опасности Украина достигнет не раньше ноября .

С 20 сентября в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина.

Изменения предусматривают введение желтых и зеленых COVID-паспортов.