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Киевская область (3537) Минздрав (4826) смерть (9028) студенты (630)

Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации

В Министерстве здравоохранения установили предварительную причину смерти 19-летнего студента в городе Буча 13 сентября. Парню стало плохо после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", - говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

"Важно! Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Такого не бывает, был здоровый парень а после вакцинации сразу отек легких и сердечная недостаточность. Но вакцина тут якобы непричем.
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21.09.2021 10:01
+19
Знайома, в якої проблеми зі здоров`ям запитує свого сімейного, чи їй можна вакцинуватись. Відповідь: то ваше тіло, ваші проблеми... Все! В цьому вся наша сьогоднішня медицина - а пофіг ви і ваші проблеми. Вмер, ну то вмер. Вижив? От ****...

Так і тут з цим хлопчиною - його ніхто й не питав, а тим більше не обстежував перед вакцинацією, бо пофіг! От і результат.
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21.09.2021 10:06
+12
ага. скушал котлетку и получил отёк лёгких.

конечно верим!
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21.09.2021 09:59
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ну ясно, точно после столовки умер...
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21.09.2021 09:59 Ответить
Антипрививочники, вы все не из этой компании?
СБУ "накрыла" в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине.
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21.09.2021 12:22 Ответить
тарапунька? а где штепсель? ну-ну, "бото-ферма" говоришь? ... и сорвал проведение вакцинации.. а парнишке я тоже колол, шоб тот кони двинул...
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21.09.2021 13:35 Ответить
Сергей Крот , интересно, ты курсы повышения квалификации заканчивал или просто таким долбо_ом родился?
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21.09.2021 16:30 Ответить
ага. скушал котлетку и получил отёк лёгких.

конечно верим!
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21.09.2021 09:59 Ответить
Короче,колимся на свой страх и риск.
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21.09.2021 10:00 Ответить
так із любою вакциною.
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21.09.2021 11:53 Ответить
Такого не бывает, был здоровый парень а после вакцинации сразу отек легких и сердечная недостаточность. Но вакцина тут якобы непричем.
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21.09.2021 10:01 Ответить
сердечно-легочная недостаточность сразу с отеком легких ни с фига не появляется, тем более в 19 лет.И если еда в студенческой столовой была отравлена, то где уголовное дело и остальные умершие??
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21.09.2021 10:20 Ответить
Тяжелая сердечная недостаточность, как и трансмуральный инфаркт приводят к отеку легких и последующей смерти, если конечно больному не оказать своевременную соответствующую помощь. Мне например врачи поставили стент , хоть и провтыкали более суток. Итог , отек легких, палата реанимации на 10-ть дней, и мучительный процесс выкашливания кровавой пены и мокроты.

В случае со смертью молодого человека вполне допускаю побочный эффект и осложнение после вакцины. Надо набраться терпения , и дождаться вердикта специалистов, что, как и почему. Только тогда можно будет избежать необоснованных обвинений и спекуляций.
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21.09.2021 13:08 Ответить
а где написано что он был здоровый? я по молодости помню случай на физкультуре, здоровый парень пару раз подтянулся на турнике и помер, может виноват турник, он вызвал тромб закупорку и отёк легких?
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21.09.2021 10:23 Ответить
ну таки оторванный тромб и ураганный отёк лёгких это не находите. что несколько разное . могли бы и умерших от аппендицита вспомнить
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21.09.2021 11:40 Ответить
недавно два школяра саме так і померли.
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21.09.2021 11:54 Ответить
Cкорей всего уже был заражен коронавирусом, а вакцинация усугубила снижением иммунитета.
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21.09.2021 10:59 Ответить
Знайома, в якої проблеми зі здоров`ям запитує свого сімейного, чи їй можна вакцинуватись. Відповідь: то ваше тіло, ваші проблеми... Все! В цьому вся наша сьогоднішня медицина - а пофіг ви і ваші проблеми. Вмер, ну то вмер. Вижив? От ****...

Так і тут з цим хлопчиною - його ніхто й не питав, а тим більше не обстежував перед вакцинацією, бо пофіг! От і результат.
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21.09.2021 10:06 Ответить
При вакцинації ти власноручно заповнюєш анкету Там кілька питань, пов"язаних зі станом здоров"я (в тому числі і хронічних захворювань) На мою думку - якщо при вказанні людиною, наприклад , наявності алергічних реакцій її не направляють на обстеження, ця анкета більш є "рятувальним поясом" для медиків, ніж встановлення дійсного стану здоров"я Не здивуюся, якщо виясниться що у хлопчини виявлять "атипову алергічну реакцію" на вакцину! І ВСЕ! Лікарі - "не при ділах"!
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21.09.2021 10:29 Ответить
При першій вакцинації анкету заповнювала медсестра і все детально запитувала. При другій сам, але її ніхто не читав. Просто уточнили прізвище, ім`я, адресу, вік... і все. І це, враховуючи, що вже далеко не молодий.

А у відношенні до молодих в нашій медицині взагалі скотське відношення - а що йому буде, воно ж молоде. От і є результат. Хлопчина може все вказав, але ж то пофіг! А може й не вказав, бо соромився чи не розумів, але ж знову - пофіг.
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21.09.2021 10:40 Ответить
А підпис твій в анкеті теж медсестра ставила?! Так у ньому і головне!

А пацан може навіть і не знав що він - алергік У мене алергія (поліноз) проявилася явно після 30-ти років (після Чорнобилю)
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21.09.2021 10:49 Ответить
Ну а лікарі для чого? Кілька запитань задати так важко? Ну і після вакцинації реакції поспостерігати? Якщо алергія, то місце уколу практично відразу реагує, блін!

Є таке слово - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Ніби слово просте і тривіальне, а вартує життя людини.
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21.09.2021 11:06 Ответить
Од мене що ти хочеш? Я "намалював "реальну картину дії" і висловив одну з можливих версій її "наслідків" А щодо "алергічної реакції" , то вона розвиваться може по-різному - у основної маси людей, що проходять проби вона проявляється через 15-20 хв (сам проходив це) Однак є так звані "атипові випадки", коли для розвитку реакції потрібно більше часу Крім того - при пробах вводиться мінімальна доза алергену (у нижній шар шкірного покриву) А хлопцеві ввели значну кількість препарату внутрішньом"язово Та й не треба забувать - будь-який живий організм - "індивідуальна система" А кожна система реагує по-різному на подразники (В 1994 році під час "ліваруції Мєшкова" офіцер ЧФ РФ (із політпрацівників) вирішив зобразить "душещипательную историю о нападении "бандер" - вистрелив собі з пістолета в плече , де не було великих кровоносних судин Однак , виявилося, що у нього було "атипове розташування артерій - поки він добрався додому і викликав "Швидку" , то стік кров"ю і вмер)
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21.09.2021 11:42 Ответить
Атиповість реакції то, практично, рідкість, виняток. Так, тут може бути саме такий трафунок. Але ж пофігізм лікарів до своїх обов`язків - то просто система. От в чому проблема! 90% вакцинованих підтвердять, що ніхто їх про реакції не запитував. Вкололи, йди на хрін. Тому й вмирають. І, до речі, той хлопчина, на жаль, не єдиний. Але ж пофіг!
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21.09.2021 13:08 Ответить
у меня борьба была с врачами в школе когда дочка училась . на пробу манту всё время мне совали бумагу в которой я должен был расписаться . что с общей реакцией организма согласен при том . что на манту её просто не должно быть вообще .
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21.09.2021 11:50 Ответить
Не знаю що там тобі "совали" ми дітей виростьили і внуку вже 13 - про це й мови не було! А "реакція" є - по величині припухлості і її кольору визначають рівень схильності до захворювання Чим більша припухлість, тим слабіший імунітет і більша небезпека захворюваності
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21.09.2021 11:58 Ответить
это местная реакция типичная для манту . а общая реакция организма это совсем другое - от аллергической до заболевания этим же тубиком и начали такие справки на согласие выдавать после того как от этой манту неоднократно заболевали . недаром в нормальных странах её давно отменили и проверяют только забором крови на анализ. что требовали и наши врачи от педиатров до иммунологов которых минздрав просто послал
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21.09.2021 12:07 Ответить
До речі, знову ж про своє: після першої вакцинації пів години заставили чекати, щоб глянути на реакції, лише після того дозволили йти собі. Після другої - пофіг.
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21.09.2021 11:08 Ответить
А у нас и после второй усадили ждать полчаса. Рядом 2 медработника и машина "Скорой помощи" стоит у ворот. Пункт вакцинации в парке им. Горького. Одесса.
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21.09.2021 11:25 Ответить
Вам повезло з лікарями. Мене ні на першій, ні на другій вакцинації ніхто нічого не питав. Анкету сам заповнював, медики внесли дані в комп'ютер, вкололи і йди на всі чотири сторони. Ніхто навіть не заїкнувся, щоб посидіти кілька хвилин хоч би в коридорі після вакцинації. Правда в анкеті я вказав, що алергічних реакцій на щеплення ніколи не було, то може тому так.
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21.09.2021 11:47 Ответить
тіпа здорова людина може знати про приховані прибамбаси організма. алергії на медикаменти саме в екстренній медицині і можуть проявлятися. нікого ж не тестять на все можливе, на що організми інших реагують.
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21.09.2021 11:58 Ответить
тіпа, алергічна реакція проявляється в місці уколу протягом перших 15 хвилин - почервоніння, набряк, біль... Тобто, достатньо лише протягом якихось пів години поспостерігати за людиною, щоб з величезною вірогідністю визначити, чи є та алергія, а чи все нормально. Так, до речі, прописано в протоколі вакцинації, пілять! Так має бути, але ж пофіг!
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21.09.2021 13:01 Ответить
та даже если бы и обследовали . ещё раз напоминаю в Украине в отличие от других стран не противопоказаний для этой прививки кроме - температура свыше 38 . 5 и возраст младше 18 лет . даже иммунные заболевания и онкология не являются противопоказанием
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21.09.2021 11:44 Ответить
воткните этот шмурдяк в задницу ляшко.....
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21.09.2021 10:06 Ответить
не нужно было тусить после прививки
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21.09.2021 10:08 Ответить
за один день такого не натусиш у день уколу
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21.09.2021 11:59 Ответить
Запросто.
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21.09.2021 12:25 Ответить
ну да, вакцина тут явно не при чем.

как нам льют в уши, польза от вакцины перевешивает риски...просто парнишке не повезло попасть в эти самые риски.
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21.09.2021 10:10 Ответить
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 137 человек, зафиксированы 5 159 новых случаев заражения
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21.09.2021 10:12 Ответить
"от COVID-19 умерли 137 человек" - а сколько от "сердечно-легочная недостаточность"?
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21.09.2021 10:33 Ответить
чем подтверждено, что они умерли от ковид? фальшивыми говнотестами?
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21.09.2021 11:01 Ответить
Адназначна! Прививка не винаватая!
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21.09.2021 10:13 Ответить
а вот интересно - есди прививка виновата - отчего не умерли все привитые?

Как думаете?
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21.09.2021 10:18 Ответить
Тут все очень индивидуально, отёк легких бывает при острых формах аллергии.
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21.09.2021 10:25 Ответить
А Вот этот чел с вами не согласен, он считает, что парень был здоров.

Сергей Ворлог

Такого не бывает, был здоровый парень а после вакцинации сразу отек легких и сердечная недостаточность. Но вакцина тут якобы непричем.

21.09.2021 10:01
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21.09.2021 10:36 Ответить
Но причина то аллергии именно в вакцине, а так да парень был здоров.
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21.09.2021 10:45 Ответить
1. Если аллергик - это уже не здоров.

2. Экстремально сильная реакция - анафилактический шок развивается немедленно после контакта с аллергеном - от долей минуты до получаса. Позднее получаса - крайне редко. По времени это гораздо более похоже на анафилактический шок в кафе-баре, там могло разное произойти - и употребление каких-то мидий на закуску или арахиса или вхождение в помещение барышни с букетом амброзии (не раз видел как бабули возле метро ее продают).
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21.09.2021 11:14 Ответить
алергічна реакція на медикамент ніколи не тестується, а виявляється саме так рулеткою Дарвіна.
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21.09.2021 12:01 Ответить
Хто тобі таке сказав? Коли стоматолог прочитав у моїй медичній книжці, що я алергік, то перед тим , як колоть мені обезболююче при видаленні зуба, він дав команду медсестрі провести пробу на той препарат , який збирався застосувать Лише через півгодини - коли алергічна реакція не проявилася , він провів операцію
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21.09.2021 12:11 Ответить
я маю на увазі, що ти не приходиш спецом на процедуру тестування на всі можливі реакції організма на різні медикаменти. а алергія виявляється отак ситуативно, як ось ти кажеш у стоматолога. хоча я перший раз про тест на лідокаін чую. мені ніколи не робили і не питали.
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21.09.2021 12:17 Ответить
а у мене була ситуація, що стоматолог анастезіолог підняв мене на сміх, зовсім слухать не захотів, коли почув, що у пацієнт є алергіком в цілому, але ще на препарати не було алергії, бо ще нічого не кололи. і це на хвилинку німецький анастезіолог, із перевищеною самооцінкою.
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21.09.2021 12:26 Ответить
Значить я потрапив на лікаря що шанує свій авторитет Перший раз мені робила перевірку знайома (стоматолог) у військовому шпиталі на новокаїн і лідокаїн Помітила підвищену реакцію (хоча й слабеньку) і вписала в медкнижку
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21.09.2021 12:39 Ответить
знайома - вирішальний фактор. хоча ця знайома може чужим понехтувати.
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21.09.2021 12:41 Ответить
Потому, что они несут ответственность за вас. В случае с прививкой никакой ответственности нет. Они упыри, даже законы попринимали. Что никто ,не за что не отвечает)
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21.09.2021 12:53 Ответить
А у нас кто то спрашивает аллергик ты или нет?! У меня поллиноз. Реакция на амброзию. Максимум, что было это отёк гортани. Который был снят уколом дексаметазона) А так помогают антигистаминные. Если он аллергик, почему они ему кололипрививку. Не учли риски) А всем насрать, побольше привьём, а что будет это не их проблемы. Ответственности никакой.
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21.09.2021 12:42 Ответить
Врачи не телепаты. А перед прививкой человек собственноручно заполняет листочек с вопросами. Там и по аллергии вопрос есть.

Кроме того, за привитыми наблюдают после прививки 30-40 минут, если за это время нет анафилактического шока, то остальное снимается антигистаминными пр-ми.
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21.09.2021 13:14 Ответить
Под этой темой пишут люди, которые не думают. Моя семья привита пфайзером, в том числе дочь 14 лет и всё ОК.
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21.09.2021 10:27 Ответить
Аналогічно! У мене товариш у березні помер від "ковіду", тому я вирішив ризикнуть зі своєю алергією і гіпертонією, ніж ходить і постійно ризикувать "хватонуть" вірус без будь-якої "підстраховки" Так ніяких "побічних ефектів" - місце уколу лише поболіло трохи наступного дня!
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21.09.2021 10:34 Ответить
значить організм і вакцина змогл договоритись між собою. у випадку з цим хлопцем так не вийшло. організми різні.
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21.09.2021 12:04 Ответить
Вы сами захотели привить себя, а этого парня заставили привиться под угрозой.

В этом разница!
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21.09.2021 10:46 Ответить
знач організми прийняли вакцину. а у цього хлопця організм не прийняв. організми то різні. так про що там коментатори не думають?
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21.09.2021 12:02 Ответить
Проблема не в прививці. Проблема у безвідповідальності лікарів, які її робили.
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21.09.2021 10:32 Ответить
А кто вам сказал , что от ковид все умирают? Наоборот, многие переносят в легкой форме.
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21.09.2021 10:36 Ответить
Просто черга ще не дійшла. Впаде імунітет і буде як з цим студентом!
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21.09.2021 10:42 Ответить
При тяжелом течении COVID-19 в организме человека вырабатывается много антител, которые после вакцинации могут привести к патологической реакции организма, считают медики. Врачи пояснили,что речь идет о цитокиновом шторме (гиперреакции иммунитета) и воспалительном синдроме. правила вакцинации переболевших людей еще не разработаны, в связи с чем рекомендуют с антителами лучше воздержаться от прививки.

Статья эта была в декабре 2020 года. Что изменилось сейчас? Почему принуждают всех к вакцинации. Мне мой врач посоветовал. Если уже будет никак и не куда без прививки. Сделайте Короновак. Это на сегодняшний день, ВРОДЕ БЫ, самый безопасный
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21.09.2021 10:24 Ответить
Мій товариш перехворів "короною" легко, "с улибкой на устах", а після вакцинації(першою дозою) два тижні тяжко хворів і проклинав Ляшка.
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21.09.2021 12:03 Ответить
переболівших повинні тестувати на антитіла. але це не українських старців варіант. он шпигонули усіх вчителів Києва і вже рапортують, що 80% вчителів вакциновані. хоча ще тиждень назад була зовсім інша цифра. і коли потрібна бумашка лише "вакцинований", то бюрократам насрать на переболівших.
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21.09.2021 12:08 Ответить
Дурні ви. У хлопця сталася анафілактична реакція. Так само можна від лідокаїну померти у стоматолога. Але ж до стоматолога всі ходять.
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21.09.2021 10:40 Ответить
У стоматолога, все расспрашивают. Если раньше лидокаин не кололи, делают царапину за запястье и смотрят на реакцию) У нас так, может у вас по другому
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21.09.2021 10:45 Ответить
Анафілактична реакція відбувається практично одразу після введення вакцини. А йому стало зле лише за кілька годин.
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21.09.2021 10:48 Ответить
прям так усі організми реагують одразу?
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21.09.2021 12:09 Ответить
Від середньої до блискавичної форм анафілактичного шоку період не перевищує 10-15 хвилин. Лише легка форма може мати інкубаційний період до кількох годин, але від неї не вмирають.
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21.09.2021 12:20 Ответить
сколько был у стоматолога, ни разу лидокаин не кололи
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21.09.2021 11:03 Ответить
Прекращай ходить к стоматологам, ты этим обогащаешь стоматмафию. Лучше жуй живицу, как диды завещали.
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21.09.2021 11:20 Ответить
А чем жевать? 🙂. Деснами
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21.09.2021 11:33 Ответить
Зато абсолютно природный процесс.
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21.09.2021 11:35 Ответить
Очень похоже на отравление наркотой, модные сейчас "соли", синтетические наркотики, которые в отличие от традиционных кокса и травы абсолютно непредсказуемы. Ребята, наркотики - вред уже само по себе, а мешать их с прививкой - нельзя ни в коем случае! Потерпите хотя бы недельку. А лучше все полтора месяца
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21.09.2021 11:20 Ответить
Пфайзером привиты десятки, если не сотни миллионов человек и тут студент из Украины решил доказать угрозу для жизни от прививки пфайзером. Парню просто не повезло
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21.09.2021 12:31 Ответить
ніхто не звернув уваги що сім'я високорелігійна, не можна колотись....штунди.....молодий чоловік не був щеплений(я так думаю) нічим за своє життя. неготовий ... природній відбір.
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21.09.2021 12:40 Ответить
Так Пфайзер на серце впливає.І без вакцини він би жив,ну правда ж.
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21.09.2021 12:55 Ответить
Вакцина - це тоже риск , але в Україні ніколи не признають смерть від неї
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21.09.2021 13:04 Ответить
Сообщение от доктора Роджепа Ходкинсона. Июнь 2021 г.
https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html


Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм.

Об опасности и смертях от ковид вакцин, о странном поведении правительства и фармкомпаний, о цензуре, о не допуске существующих эффективных лекарств

https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt
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21.09.2021 13:44 Ответить
Аллергия, спазм мышц бронхов, удушье. Может и астма была, слабо выраженная в молодом возрасте.
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22.09.2021 07:02 Ответить
 
 