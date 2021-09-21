Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Министерстве здравоохранения установили предварительную причину смерти 19-летнего студента в городе Буча 13 сентября. Парню стало плохо после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", - говорится в сообщении.
Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.
Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.
"Важно! Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - подчеркнули в Минздраве.
Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.
Пожалуйста, подождите...
СБУ "накрыла" в Днепре ботоферму из 5 тыс. ботов, работавшую по заказу РФ на срыв нацпрограммы вакцинации в Украине.
конечно верим!
В случае со смертью молодого человека вполне допускаю побочный эффект и осложнение после вакцины. Надо набраться терпения , и дождаться вердикта специалистов, что, как и почему. Только тогда можно будет избежать необоснованных обвинений и спекуляций.
Так і тут з цим хлопчиною - його ніхто й не питав, а тим більше не обстежував перед вакцинацією, бо пофіг! От і результат.
А у відношенні до молодих в нашій медицині взагалі скотське відношення - а що йому буде, воно ж молоде. От і є результат. Хлопчина може все вказав, але ж то пофіг! А може й не вказав, бо соромився чи не розумів, але ж знову - пофіг.
А пацан може навіть і не знав що він - алергік У мене алергія (поліноз) проявилася явно після 30-ти років (після Чорнобилю)
Є таке слово - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Ніби слово просте і тривіальне, а вартує життя людини.
как нам льют в уши, польза от вакцины перевешивает риски...просто парнишке не повезло попасть в эти самые риски.
Как думаете?
Сергей Ворлог
Такого не бывает, был здоровый парень а после вакцинации сразу отек легких и сердечная недостаточность. Но вакцина тут якобы непричем.
21.09.2021 10:01
2. Экстремально сильная реакция - анафилактический шок развивается немедленно после контакта с аллергеном - от долей минуты до получаса. Позднее получаса - крайне редко. По времени это гораздо более похоже на анафилактический шок в кафе-баре, там могло разное произойти - и употребление каких-то мидий на закуску или арахиса или вхождение в помещение барышни с букетом амброзии (не раз видел как бабули возле метро ее продают).
Кроме того, за привитыми наблюдают после прививки 30-40 минут, если за это время нет анафилактического шока, то остальное снимается антигистаминными пр-ми.
В этом разница!
Статья эта была в декабре 2020 года. Что изменилось сейчас? Почему принуждают всех к вакцинации. Мне мой врач посоветовал. Если уже будет никак и не куда без прививки. Сделайте Короновак. Это на сегодняшний день, ВРОДЕ БЫ, самый безопасный
https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм.
Об опасности и смертях от ковид вакцин, о странном поведении правительства и фармкомпаний, о цензуре, о не допуске существующих эффективных лекарств
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt