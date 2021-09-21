Минздрав назвал предварительную причину смерти студента после вакцинации

В Министерстве здравоохранения установили предварительную причину смерти 19-летнего студента в городе Буча 13 сентября. Парню стало плохо после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По результатам экспертизы установлена предварительная причина смерти - сердечно-легочная недостаточность, отек легких, острая коронарная недостаточность. Есть основания для обязательного проведения дополнительных исследований, с этой целью изъят материал для дальнейшей гистологической и токсикологической экспертизы", - говорится в сообщении.

Окончательная причина смерти будет установлена после получения результатов лабораторных исследований материалов ориентировочно в месячный срок.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Киевской области.

"Важно! Вакцинация от COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин", - подчеркнули в Минздраве.

Как сообщалось, 14 сентября, в день вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 19-летний студент третьего курса Украинского гуманитарного института (УГИ, в Буче Киевской области) Владимир Сало.

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