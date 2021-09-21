МОЗ назвало попередню причину смерті студента після вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я встановили попередню причину смерті 19-річного студента в місті Буча 13 вересня. Хлопцеві стало зле після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"За результатами експертизи встановлена попередня причина смерті - серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність. Є підстави для обов’язкового проведення додаткових досліджень, З цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів лабораторних досліджень матеріалів орієнтовно в місячний термін.

Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Київської області.

"Важливо! Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - наголосили у МОЗ.

Як повідомлялося, 14 вересня, в день вакцинації проти коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало.

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