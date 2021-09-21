МОЗ назвало попередню причину смерті студента після вакцинації
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У Міністерстві охорони здоров'я встановили попередню причину смерті 19-річного студента в місті Буча 13 вересня. Хлопцеві стало зле після щеплення вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
"За результатами експертизи встановлена попередня причина смерті - серцево-легенева недостатність, набряк легень, гостра коронарна недостатність. Є підстави для обов’язкового проведення додаткових досліджень, З цією метою вилучено матеріал для подальшої гістологічної та токсикологічної експертизи", - йдеться в повідомленні.
Остаточна причина смерті буде встановлена після отримання результатів лабораторних досліджень матеріалів орієнтовно в місячний термін.
Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Київської області.
"Важливо! Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - наголосили у МОЗ.
Як повідомлялося, 14 вересня, в день вакцинації проти коронавірусної інфекції помер 19-річний студент третього курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ, в Бучі Київської області) Володимир Сало.
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конечно верим!
В случае со смертью молодого человека вполне допускаю побочный эффект и осложнение после вакцины. Надо набраться терпения , и дождаться вердикта специалистов, что, как и почему. Только тогда можно будет избежать необоснованных обвинений и спекуляций.
Так і тут з цим хлопчиною - його ніхто й не питав, а тим більше не обстежував перед вакцинацією, бо пофіг! От і результат.
А у відношенні до молодих в нашій медицині взагалі скотське відношення - а що йому буде, воно ж молоде. От і є результат. Хлопчина може все вказав, але ж то пофіг! А може й не вказав, бо соромився чи не розумів, але ж знову - пофіг.
А пацан може навіть і не знав що він - алергік У мене алергія (поліноз) проявилася явно після 30-ти років (після Чорнобилю)
Є таке слово - ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Ніби слово просте і тривіальне, а вартує життя людини.
как нам льют в уши, польза от вакцины перевешивает риски...просто парнишке не повезло попасть в эти самые риски.
Как думаете?
Сергей Ворлог
Такого не бывает, был здоровый парень а после вакцинации сразу отек легких и сердечная недостаточность. Но вакцина тут якобы непричем.
21.09.2021 10:01
2. Экстремально сильная реакция - анафилактический шок развивается немедленно после контакта с аллергеном - от долей минуты до получаса. Позднее получаса - крайне редко. По времени это гораздо более похоже на анафилактический шок в кафе-баре, там могло разное произойти - и употребление каких-то мидий на закуску или арахиса или вхождение в помещение барышни с букетом амброзии (не раз видел как бабули возле метро ее продают).
Кроме того, за привитыми наблюдают после прививки 30-40 минут, если за это время нет анафилактического шока, то остальное снимается антигистаминными пр-ми.
В этом разница!
Статья эта была в декабре 2020 года. Что изменилось сейчас? Почему принуждают всех к вакцинации. Мне мой врач посоветовал. Если уже будет никак и не куда без прививки. Сделайте Короновак. Это на сегодняшний день, ВРОДЕ БЫ, самый безопасный
https://rumble.com/vil909--****-xoa.-2021.html
Разговор с изобретателем мPНK/ДHK Bakцин - Робертом Мэлoyнoм.
Об опасности и смертях от ковид вакцин, о странном поведении правительства и фармкомпаний, о цензуре, о не допуске существующих эффективных лекарств
https://www.youtube.com/watch?v=VkACpTg6YbE&t=9s&ab_channel=SunArt