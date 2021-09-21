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Новости Политика Украины
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ВР (28816) олигарх (1014) Рудик Кира (97)

Процедура рассмотрения законопроекта об олигархах, которую планирует монобольшинство, запрещена Конституционным Судом, - нардеп "Голоса" Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Процедура рассмотрения законопроекта об олигархах, которую планирует монобольшинство, запрещена Конституционным Судом, - нардеп

"Голос" систематически не поддерживает законопроект о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии Кира Рудик.

"Мы считаем, что он только так называется, а на самом деле не изменит ситуацию, которая существует с олигархами. С ними точно нужно бороться. Мы со своей стороны предложили четыре конкретные пункта - так называемый антиолигархический пакет "Голоса", который предусматривает судебную реформу, изменения налоговой системы, антимонопольного законодательства и государственного корпоративного управления… То, что описано в президентском законе - это попытка получить возможность президенту самому определять, кто - олигарх, а кто - нет", - подчеркнула она.

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Рудик считает смену процедуры рассмотрения законопроекта в сессионном зале, которую планирует монобольшинство, наиболее опасным шагом.

"Еще в 2017 году Конституционный Суд четко сказал, что нельзя рассматривать такую процедуру, при которой парламентарии не могут предлагать свои правки в зале. Поэтому оппозиционные фракции будут бороться против этого, потому что это абсолютное наступление на парламентаризм", - пояснила она.
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Топ комментарии
+13
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21.09.2021 10:22
+9
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21.09.2021 10:32
+8
для зе монолайна нет законов для них есть прихоть Зе выше всех законов
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21.09.2021 10:27
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21.09.2021 10:22 Ответить
А "Голос" єто та самая карманная партия олигарха Пинчука?
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21.09.2021 10:33 Ответить
ну, не сама кишенькова, бо там розкол... Але Кіра - таки насправді кишенькова. Партією вона таки керує, в партії в неї більшість; але так сталось, що у фракції вона в меншості.
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21.09.2021 11:30 Ответить
для зе монолайна нет законов для них есть прихоть Зе выше всех законов
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21.09.2021 10:27 Ответить
Кукловод там другой

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21.09.2021 10:39 Ответить
Парламентаризм с 12000 поправок.Философия возведенная в парадоксальный абсурд.У меня кот смеется.
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21.09.2021 10:28 Ответить
когда-то оппозиция заблокировала трибуну и тогда рыги голосовали путем поднятия рук. Что было незаконно. Наверное заблокированная трибуна - это тоже очень смешной парламентаризм. Который мешал принять очень полезные и прогрессивные диктаторские законы.
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21.09.2021 10:44 Ответить
Гримаcы украинской демократии..Цивилизованный мир в ауте.Не зря Президент Эстонии сказала ,что Украине до ЕС и НАТО,как до Луны.Украина абсолютно чужда Копенгагенским критериям.Калька с с северного мордора,со всеми признаками атавизма.
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21.09.2021 11:08 Ответить
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21.09.2021 10:32 Ответить
Да слугам пох и на Конституцию и на международное право.
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21.09.2021 10:33 Ответить
Папа Беня сказал, это важнее всех законов и Конституции.
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21.09.2021 10:40 Ответить
Операция "Спасение святейшего" началась!
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21.09.2021 10:36 Ответить
Зараз ЗЕ розпуститьКС.
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21.09.2021 10:39 Ответить
То, что описано в президентском законе - это попытка получить возможность президенту самому определять, кто - олигарх, а кто - нет. Это и есть главная цель. Такая же неконституционная, как и все решения ручного РНБО по "санкциям" в отношении граждан Украины. Вместо того, что документировать и привлекать к уголовной ответственности за нарушение законов - мифические санкции. Работа на публику, как и вся операция Коломойского по созданию сериала Слуга народа и продвижению своего клоуна в президенты.
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21.09.2021 11:29 Ответить
А в Украине разве есть парламентаризм?
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21.09.2021 11:34 Ответить
Уже два года как его нет.
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22.09.2021 00:24 Ответить
 
 