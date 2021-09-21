Процедура рассмотрения законопроекта об олигархах, которую планирует монобольшинство, запрещена Конституционным Судом, - нардеп "Голоса" Рудик

"Голос" систематически не поддерживает законопроект о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде сказала глава партии Кира Рудик.

"Мы считаем, что он только так называется, а на самом деле не изменит ситуацию, которая существует с олигархами. С ними точно нужно бороться. Мы со своей стороны предложили четыре конкретные пункта - так называемый антиолигархический пакет "Голоса", который предусматривает судебную реформу, изменения налоговой системы, антимонопольного законодательства и государственного корпоративного управления… То, что описано в президентском законе - это попытка получить возможность президенту самому определять, кто - олигарх, а кто - нет", - подчеркнула она.

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Рудик считает смену процедуры рассмотрения законопроекта в сессионном зале, которую планирует монобольшинство, наиболее опасным шагом.

"Еще в 2017 году Конституционный Суд четко сказал, что нельзя рассматривать такую процедуру, при которой парламентарии не могут предлагать свои правки в зале. Поэтому оппозиционные фракции будут бороться против этого, потому что это абсолютное наступление на парламентаризм", - пояснила она.