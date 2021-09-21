Процедура розгляду законопроєкту про олігархів, яку планує монобільшість, заборонена Конституційним Судом, - нардепка "Голосу" Рудик

"Голос" систематично не підтримує законопроєкт про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказала глава партії Кіра Рудик.

"Ми вважаємо, що він лише так називається, а насправді не змінить ситуацію, яка існує з олігархами. З ними точно треба боротися. Ми зі свого боку запропонували чотири конкретні пункти - так званий антиолігархічний пакет "Голосу", який передбачає судову реформу, зміни податкової системи, антимонопольного законодавства і державного корпоративного управління ... Те, що описано в президентському законі, - це спроба отримати можливість президенту самому визначати, хто - олігарх, а хто - ні", - підкреслила вона.

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Рудик вважає зміну процедури розгляду законопроєкту в сесійній залі, яку планує монобільшість, найбільш небезпечним кроком.

"Ще в 2017 році Конституційний Суд чітко сказав, що не можна розглядати таку процедуру, за якої парламентарії не можуть пропонувати свої правки в залі. Тому опозиційні фракції будуть боротися проти цього, бо це абсолютний наступ на парламентаризм", - пояснила вона.