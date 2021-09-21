УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13058 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 015 17
ВР (11769) олігарх (688) Рудик Кіра (102)

Процедура розгляду законопроєкту про олігархів, яку планує монобільшість, заборонена Конституційним Судом, - нардепка "Голосу" Рудик

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Процедура розгляду законопроєкту про олігархів, яку планує монобільшість, заборонена Конституційним Судом, - нардепка

"Голос" систематично не підтримує законопроєкт про деолігархізацію.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді сказала глава партії Кіра Рудик.

"Ми вважаємо, що він лише так називається, а насправді не змінить ситуацію, яка існує з олігархами. З ними точно треба боротися. Ми зі свого боку запропонували чотири конкретні пункти - так званий антиолігархічний пакет "Голосу", який передбачає судову реформу, зміни податкової системи, антимонопольного законодавства і державного корпоративного управління ... Те, що описано в президентському законі, - це спроба отримати можливість президенту самому визначати, хто - олігарх, а хто - ні", - підкреслила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олігархи навіть можуть отримати вигоду від ухвалення законопроєкту про деолігархізацію, - "слуга народу" Арахамія

Рудик вважає зміну процедури розгляду законопроєкту в сесійній залі, яку планує монобільшість, найбільш небезпечним кроком.

"Ще в 2017 році Конституційний Суд чітко сказав, що не можна розглядати таку процедуру, за якої парламентарії не можуть пропонувати свої правки в залі. Тому опозиційні фракції будуть боротися проти цього, бо це абсолютний наступ на парламентаризм", - пояснила вона.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
показати весь коментар
21.09.2021 10:22
+9
показати весь коментар
21.09.2021 10:32
+8
для зе монолайна нет законов для них есть прихоть Зе выше всех законов
показати весь коментар
21.09.2021 10:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.09.2021 10:22 Відповісти
А "Голос" єто та самая карманная партия олигарха Пинчука?
показати весь коментар
21.09.2021 10:33 Відповісти
ну, не сама кишенькова, бо там розкол... Але Кіра - таки насправді кишенькова. Партією вона таки керує, в партії в неї більшість; але так сталось, що у фракції вона в меншості.
показати весь коментар
21.09.2021 11:30 Відповісти
для зе монолайна нет законов для них есть прихоть Зе выше всех законов
показати весь коментар
21.09.2021 10:27 Відповісти
Кукловод там другой

показати весь коментар
21.09.2021 10:39 Відповісти
Парламентаризм с 12000 поправок.Философия возведенная в парадоксальный абсурд.У меня кот смеется.
показати весь коментар
21.09.2021 10:28 Відповісти
когда-то оппозиция заблокировала трибуну и тогда рыги голосовали путем поднятия рук. Что было незаконно. Наверное заблокированная трибуна - это тоже очень смешной парламентаризм. Который мешал принять очень полезные и прогрессивные диктаторские законы.
показати весь коментар
21.09.2021 10:44 Відповісти
Гримаcы украинской демократии..Цивилизованный мир в ауте.Не зря Президент Эстонии сказала ,что Украине до ЕС и НАТО,как до Луны.Украина абсолютно чужда Копенгагенским критериям.Калька с с северного мордора,со всеми признаками атавизма.
показати весь коментар
21.09.2021 11:08 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2021 10:32 Відповісти
Да слугам пох и на Конституцию и на международное право.
показати весь коментар
21.09.2021 10:33 Відповісти
Папа Беня сказал, это важнее всех законов и Конституции.
показати весь коментар
21.09.2021 10:40 Відповісти
Операция "Спасение святейшего" началась!
показати весь коментар
21.09.2021 10:36 Відповісти
Зараз ЗЕ розпуститьКС.
показати весь коментар
21.09.2021 10:39 Відповісти
То, что описано в президентском законе - это попытка получить возможность президенту самому определять, кто - олигарх, а кто - нет. Это и есть главная цель. Такая же неконституционная, как и все решения ручного РНБО по "санкциям" в отношении граждан Украины. Вместо того, что документировать и привлекать к уголовной ответственности за нарушение законов - мифические санкции. Работа на публику, как и вся операция Коломойского по созданию сериала Слуга народа и продвижению своего клоуна в президенты.
показати весь коментар
21.09.2021 11:29 Відповісти
А в Украине разве есть парламентаризм?
показати весь коментар
21.09.2021 11:34 Відповісти
Уже два года как его нет.
показати весь коментар
22.09.2021 00:24 Відповісти
 
 