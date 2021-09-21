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Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Позиция РФ по оккупированному Крыму находится за рамками возможных обсуждений, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия не может поменять позицию по оккупированному Крыму, эта тема находится за рамками возможных обсуждений

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТАСС", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.

"По Крыму российская сторона никак не может менять позицию.  В целом, Крым - это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, Россия будет "помогать собеседникам понять суть произошедшего тогда, когда крымчане сделали свой выбор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина не установлена дата на часах, он ей не пользуется, - в Кремле объяснили, почему президент РФ голосовал 17 сентября с датой 10 числа на часах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Ще й не таких як ви історія ламала. Накрадені вами землі повернуться
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21.09.2021 13:24
+5
Да никто и обсуждать не будет просто и дальше будут давить санкциями, пока не подохните.
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21.09.2021 13:24
+5
и кубань придется вернуть. а там и неву шведам
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21.09.2021 13:26
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Да никто и обсуждать не будет просто и дальше будут давить санкциями, пока не подохните.
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21.09.2021 13:24 Ответить
Расея будет помогать собеседникам понять... Только деньгами, пацаны, только деньгами и только ублюдкам. Больше никому и ничего вы не растолкуете.
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21.09.2021 13:24 Ответить
Ще й не таких як ви історія ламала. Накрадені вами землі повернуться
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21.09.2021 13:24 Ответить
и кубань придется вернуть. а там и неву шведам
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21.09.2021 13:26 Ответить
Письков, кончай словоблудничать, лучше думайте как вам оттуда свалить с минимальными потерями..
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21.09.2021 13:29 Ответить
"В целом, Крым - это та ситуация, которая находится за рамками возможных обсуждений" Источник: https://censor.net/ru/n3289478

І за кордоном московії. Те, що ви чомусь вирішили, що вкрадене тепер ваше ще нічого не означає. Настане час і ви повернете не тільки Крим і Донбас (з репараціями, звісно), але й Абхазію, Південну Осетію, Придністров'я, Східну Прусію, Куріли і т.д. А вам лишаться тільки ваші болота. Дуже на це сподіваюсь і сподіваюсь побачити це на власні очі.
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21.09.2021 13:30 Ответить
К вопросу о выборах в Крыму и ОРДЛО,В избирательной комиссии Гонконга из 1500 членов только один оппозиционер.Об остальном Китае и речи нет.Кремлю есть с кого пример брать.Ложь,лицемерие,коварство -главное оружие КНДРФ,
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21.09.2021 13:38 Ответить
Спасибо Турчинову и прочей ******** за Крым.
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21.09.2021 13:41 Ответить
Тогда нечего и обсуждать. Только через оптический прицел
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21.09.2021 13:43 Ответить
ершик!, твои рамки - это мкад... идиот недопиляный....
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21.09.2021 13:45 Ответить
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21.09.2021 13:49 Ответить
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21.09.2021 14:04 Ответить
Тоді відпадає будь-який сенс ведення перемовин. А всякий кандидат, який буде обіцяти повернення Донбасу чи Криму мирним шляхом є брехун і маніпулятор суспільною думкою. Хоча, це відомо в весни 2014-го.
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21.09.2021 14:13 Ответить
Гапота Кремлевская!Как бы вы не крутили ********* а Крым придется освободить и выплатить Украине нанесенный вами ущерб...
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21.09.2021 14:20 Ответить
Не укради! (С)
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21.09.2021 14:33 Ответить
ПаРаша не може поміняти позицію... Може,може. А не захоче міняти позицію,то поміняють їй "позу",відгребуть по повній програмі і виженуть із Криму на****й,як останню повію.
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21.09.2021 14:42 Ответить
Какой выбор Песков?Свои территориальные вопросы,может решать,только вся Украина.Тараканы на кухне не могут решать за всю квартиру,если проще.Единственно верное для москалей в 2014м году действие,могло быть предложение о помощи соблюдения порядка и Законов Украины в Крыму в тот момент когда Украина была в сложном положении.А вы,шо сделали?Вместо предложения о помощи,организовали незаконный референдум и ввели войска.Ну не идиоты вы после этого?
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21.09.2021 15:15 Ответить
Косоворротка вже давно готовий обійти це питання-йому б подивитися тільки в очі і все, знімайте санкції з ворога, головне в "дембєльськом" альбомі буде фото з терорсиитом і роботодавцем для його кіноіндустрії на Зарашці.
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21.09.2021 15:16 Ответить
Пєсков може стверджувати, що його дружина не є хвойдою і це питання поза обговоренням. Проте, його сусіди чудово розуміють ким є його дружина, і жваво це питання обговорюють. Висновок: Пєсков, незалежно від твоєї волі, всі розуміють, що ти продажний, а вся твоя родина бл.. ді.
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21.09.2021 15:23 Ответить
Україна може робити будь-які диверсії в Криму і Україні за це нічого не буде, бо це територія України.
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21.09.2021 15:50 Ответить
 
 