Рада разрешила местным администрациям определять грузы как гуманитарную помощь

Верховная Рада расширила полномочия местных администраций и разрешила им определять грузы как гуманитарную помощь.

Соответствующий законопроект №3527 во втором чтении поддержали 283 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон расширяет полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в отношении определения гуманитарной помощью грузов весом до 5 тонн в порядке, установленном Кабинетом министров Украины, а также грузов до 22 тонн, если они состоят исключительно из товаров, необходимых для предотвращения и ликвидации вспышек эпидемий или предназначенных для преодоления других чрезвычайных ситуаций.

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Согласно закону, местные администрации также смогут признавать гумпомощью легковые автомобили для обеспечения ими лиц с инвалидностью и транспортные средства специального и специализированного назначения (кроме такси и автомобилей инкассации) для предприятий, учреждений и организаций, содержащихся за счет средств бюджетов.

Закон вступает в силу через месяц после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщалось, Верховная Рада 1 декабря 2020 года приняла соответствующий законопроект №3527 "О внесении изменений в ст.5 закона "О гуманитарной помощи" в первом чтении, в котором предполагалось расширить полномочия местных администраций и разрешить им определять как гуманитарную помощь грузы до 12 тонн. Во время обсуждения законопроекта при подготовке ко второму чтению народные депутаты предлагали снизить вес груза, который позволяет считать его гуманитарной помощью, до 6 или 5 тонн, тогда как раньше, согласно законодательству, местные госадминистрации признавали гумпомощью грузы весом только до 3 тонн.