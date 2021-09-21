Рада дозволила місцевим адміністраціям визначати вантажі як гуманітарну допомогу

Верховна Рада розширила повноваження місцевих адміністрацій і дозволила їм визначати вантажі як гуманітарну допомогу.

Відповідний законопроєкт №3527 у другому читанні підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон розширює повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визначення гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, а також вантажів до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання і ліквідації спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Відповідно до закону, місцеві адміністрації також зможуть визнавати гумдопомогою легкові автомобілі для забезпечення ними осіб з інвалідністю та транспортні засоби спеціального і спеціалізованого призначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджетів.

Читайте також: Швейцарія надала 2,3 тис. т гуманітарної допомоги Донбасу у вересні, - Мінреінтеграції. ФОТО

Закон вступає в силу через місяць після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 грудня 2020 прийняла відповідний законопроєкт №3527 "Про внесення змін до ст.5 закону "Про гуманітарну допомогу" в першому читанні, в якому передбачалося розширити повноваження місцевих адміністрацій і дозволити їм визначати як гуманітарну допомогу вантажі до 12 тонн . Під час обговорення законопроєкту при підготовці до другого читання народні депутати пропонували знизити вагу вантажу, який дозволяє вважати його гуманітарною допомогою, до 6 або 5 тонн, тоді як раніше, згідно із законодавством, місцеві держадміністрації визнавали гумдопомогою вантажі вагою лише до 3 тонн.