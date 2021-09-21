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Новини Політика України
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ВР (11779) гуманітарна допомога (729)

Рада дозволила місцевим адміністраціям визначати вантажі як гуманітарну допомогу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада дозволила місцевим адміністраціям визначати вантажі як гуманітарну допомогу

Верховна Рада розширила повноваження місцевих адміністрацій і дозволила їм визначати вантажі як гуманітарну допомогу.

Відповідний законопроєкт №3527 у другому читанні підтримали 283 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закон розширює повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо визначення гуманітарною допомогою вантажів вагою до 5 тонн в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, а також вантажів до 22 тонн, якщо вони складаються виключно з товарів, необхідних для запобігання і ліквідації спалахів епідемій або призначених для подолання інших надзвичайних ситуацій.

Відповідно до закону, місцеві адміністрації також зможуть визнавати гумдопомогою легкові автомобілі для забезпечення ними осіб з інвалідністю та транспортні засоби спеціального і спеціалізованого призначення (крім таксі та автомобілів інкасації) для підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджетів.

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Закон вступає в силу через місяць після його опублікування в парламентській газеті "Голос України".

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 грудня 2020 прийняла відповідний законопроєкт №3527 "Про внесення змін до ст.5 закону "Про гуманітарну допомогу" в першому читанні, в якому передбачалося розширити повноваження місцевих адміністрацій і дозволити їм визначати як гуманітарну допомогу вантажі до 12 тонн . Під час обговорення законопроєкту при підготовці до другого читання народні депутати пропонували знизити вагу вантажу, який дозволяє вважати його гуманітарною допомогою, до 6 або 5 тонн, тоді як раніше, згідно із законодавством, місцеві держадміністрації визнавали гумдопомогою вантажі вагою лише до 3 тонн.
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о, непаханое поле для завоза без растаможки местными князьками...
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21.09.2021 14:50 Відповісти
интересно... кто из слуг пролоббировал сие? ))) кто уже потирает ручечки от предвкушения....
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21.09.2021 14:57 Відповісти
 
 