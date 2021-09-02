США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи
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США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины.
Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, информирует Цензор.НЕТ.
"США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее США анонсировали Украине поддержку в размере $3 млрд
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+18 Super Gut
показать весь комментарий02.09.2021 17:53
+18 Олександр Дніпро
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+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий02.09.2021 18:54
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250 грамм "ножек Буша" на каждого.
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Мы даже знаем, как зовут этих нуждающихся украинцев.
Вчера ее под разными соусами в уши зебилов заливали, а сегодня как-то попустило уже.
Вова,я горю в США,Налоговая давит не по дням а по часам...Спасай...Скажи Байдену что я не Вор омериканского имущества...
Валерьеввич я понял,замолвлю словечко
Кст. Это без малого 4 миллиарда долларов США.
Президент чтобы Байдена не обидить крохи принял в дар.
На РАБсси уже паника...,а на Цензоре спалятся все кремлевские Чуваки...
С козырей: А когда Вестингаузер построил свой последний реактор? Зы. В Китае строил китайский подрядчик.