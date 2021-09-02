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США (14499) гуманітарна допомога (729) Блінкен (941)

США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги

США направлять $45 млн гуманітарної допомоги народу України.

Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох із приблизно 3,4 млн українців, які потребують допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США анонсували Україні підтримку в розмірі $ 3 млрд

Також читайте: Україна і США притягуватимуть Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на окупованих територіях, - Спільна заява про стратегічне партнерство

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
45 млн долларов - это месячный бюджет общака депутатов партии зеленского.
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02.09.2021 17:53
+18
" США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины "

США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7777
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02.09.2021 17:59
+8
Для тебе рошенки як свячена вода для чорта ? 😂
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02.09.2021 18:54
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45 млн долларов - это месячный бюджет общака депутатов партии зеленского.
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02.09.2021 17:53 Відповісти
Унас воруют все ! И президенты и депутаты и алегархи ! Святых нет, законов тоже, поэтому так и живём !
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02.09.2021 18:05 Відповісти
І пообіцяли 200 мільярдів інвестицій США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7646
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02.09.2021 17:54 Відповісти
" США отправят $45 млн гуманитарной помощи народу Украины "

США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 7777
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02.09.2021 17:59 Відповісти
Остап Ибрагимович, ну когда же мы будем делить наши деньги ? 😂
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02.09.2021 18:01 Відповісти
1 доллар, 27 грн, пол пачки сигарет каждому. Спасибо за помощь США!!!.
250 грамм "ножек Буша" на каждого.
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02.09.2021 20:51 Відповісти
На "Великому крадівництві" все згодиться !!!)))
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02.09.2021 18:03 Відповісти
Гуманитарную помощь народ отдаст своим слугам США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 97
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02.09.2021 18:11 Відповісти
"США предоставляют дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев"Источник: https://censor.net/ru/n3286029
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Мы даже знаем, как зовут этих нуждающихся украинцев. США выделили Украине $45 млн долларов гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 9727
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02.09.2021 18:22 Відповісти
Тема победоносных 3 миллиардов не раскрыта.
Вчера ее под разными соусами в уши зебилов заливали, а сегодня как-то попустило уже. США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 8854
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02.09.2021 18:30 Відповісти
Коломойский звонит Зеленскому...
Вова,я горю в США,Налоговая давит не по дням а по часам...Спасай...Скажи Байдену что я не Вор омериканского имущества...
Валерьеввич я понял,замолвлю словечко США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 7283
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02.09.2021 18:44 Відповісти
само придумало или после того як канахфету зжерло ?
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02.09.2021 18:46 Відповісти
Для тебе рошенки як свячена вода для чорта ? 😂
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02.09.2021 18:54 Відповісти
-Е-е-ех,народові малувато,а от мені на обід вистачить,-подумав Коломойша,а Фірташ від заздрощів вирішив знову підняти ціни на газ...
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02.09.2021 18:46 Відповісти
Рада списала облгазам и коммунальщикам 100 млрд грн долга перед "Нафтогазом"
Кст. Это без малого 4 миллиарда долларов США.
Президент чтобы Байдена не обидить крохи принял в дар.
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02.09.2021 21:02 Відповісти
Фишка тут в другом....Ядерная энергетика Украины будет полностью реорганизована на это США вбухают 40 ярдов долларов...
На РАБсси уже паника...,а на Цензоре спалятся все кремлевские Чуваки... США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 9634
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02.09.2021 18:47 Відповісти
Ну паника ни паника,но визг стоит такой,что в кремле стекла дребезжат. И только слышно;-расстрелять, повесить, сжечь,-пачаму в чатырнадцатом не задушили ,пачаму не изнячтожили супостата неблагодарного.
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02.09.2021 20:19 Відповісти
Уважаемый Senator S 01a656ec прошу пояснить. Это США оплатит реорганизацию ядерной энергетики в Украине?
С козырей: А когда Вестингаузер построил свой последний реактор? Зы. В Китае строил китайский подрядчик.
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02.09.2021 20:58 Відповісти
За 20 лет Путлера,РАБссия вбухала в Украину 1 ярд долларов на пиво "Балтика"...денег нет на большее...,Северній потоп-2 забрал бабло для братского немецкого народа... США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги - Цензор.НЕТ 6594
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02.09.2021 18:54 Відповісти
Всем пива за счёт заведения.
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02.09.2021 19:21 Відповісти
Ну не по долару на ніс кожному роздавати подумало Бубочка,та й віддасть Бені. Де 5 млрд долярів з Оману? маємо два варіанта,або Шмаркля їх вкрала,або Вона просто збрехала З.********.
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02.09.2021 19:26 Відповісти
Дуже хотілося б знати, до кого в США потрібно звернутися, аби вони самі перевіряли куди і кому піде ця допомога чи не призначали її взагалі. Краще, нехай ті кошти залишаться в казні США, ніж підуть на офшорні рахунки, вілли, суперкари і коханок корумпованої української бидлоеліти.
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02.09.2021 19:40 Відповісти
По 13 долларов на брата
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02.09.2021 19:54 Відповісти
Сережа, чуть больше бакса на человека включая зоробитчан.
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02.09.2021 20:23 Відповісти
Дайте мне 50 тыс баксов. Памагите!!!
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02.09.2021 20:40 Відповісти
А тем временем МВФ выделил России 18 ярдов долларов.
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02.09.2021 21:46 Відповісти
Предполагаю очень уверено---что уже раскидали по нычкам надёжным первые 44 ляма. Дискуссия идёт как 1 лям раздать вдало. Там же на самом нижнем уровне районное шакальё тоже ведь ручки потирает млея от восторга убогого!
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02.09.2021 22:03 Відповісти
зе-вавке и его команде на памперсы.
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03.09.2021 11:13 Відповісти
 
 