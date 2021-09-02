США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги

США направлять $45 млн гуманітарної допомоги народу України.

Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох із приблизно 3,4 млн українців, які потребують допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше США анонсували Україні підтримку в розмірі $ 3 млрд

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