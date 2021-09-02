США виділили Україні $45 млн доларів гуманітарної допомоги
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США направлять $45 млн гуманітарної допомоги народу України.
Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.
"США надають додатково 45 мільйонів доларів гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох із приблизно 3,4 млн українців, які потребують допомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше США анонсували Україні підтримку в розмірі $ 3 млрд
Топ коментарі
+18 Super Gut
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+18 Олександр Дніпро
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+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар02.09.2021 18:54
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Будь ласка, зачекайте...
250 грамм "ножек Буша" на каждого.
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Мы даже знаем, как зовут этих нуждающихся украинцев.
Вчера ее под разными соусами в уши зебилов заливали, а сегодня как-то попустило уже.
Вова,я горю в США,Налоговая давит не по дням а по часам...Спасай...Скажи Байдену что я не Вор омериканского имущества...
Валерьеввич я понял,замолвлю словечко
Кст. Это без малого 4 миллиарда долларов США.
Президент чтобы Байдена не обидить крохи принял в дар.
На РАБсси уже паника...,а на Цензоре спалятся все кремлевские Чуваки...
С козырей: А когда Вестингаузер построил свой последний реактор? Зы. В Китае строил китайский подрядчик.