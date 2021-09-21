В текущем году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, - KSE
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Украина до конца года уже не вернется в "зеленую" зону адаптивного карантина. "Желтый" уровень эпидемической опасности начнет действовать уже с 23 сентября.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, ожидается, что текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне.
"У нас не будет длинного плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возврат к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", - отметил Ганиченко.
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...текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне...
Ведь по логике вещей если вакцинация помогает в борьбе с короной, то следующая волна должна быть однозначно меньше предыдущей.
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Такта