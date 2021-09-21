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В текущем году Украина не вернется в "зеленую" зону карантина, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В текущем году Украина не вернется в

Украина до конца года уже не вернется в "зеленую" зону адаптивного карантина. "Желтый" уровень эпидемической опасности начнет действовать уже с 23 сентября.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, ожидается, что текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне.

"У нас не будет длинного плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возврат к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", - отметил Ганиченко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Ну, адміністрація Байдена вже наказала колотися по третьому разу всім, за виключенням: Білого дому, конгресменів та їх персоналу, Комітету за контролем захворювань, виробникам Файзеру та Модерни, різних посадовців та нелегальних мігрантів.
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21.09.2021 15:24
+4
А как же быть с вакцинацией?

...текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне...

Ведь по логике вещей если вакцинация помогает в борьбе с короной, то следующая волна должна быть однозначно меньше предыдущей.
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21.09.2021 15:23
+3
Який логічний висновок випливає з цього твердження? І якщо вірити що кажуть про вакцини, то вже по кількості летальних випадків наступна хвиля повинна бути меньша. Ні?
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21.09.2021 15:28
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А как же быть с вакцинацией?

...текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне...

Ведь по логике вещей если вакцинация помогает в борьбе с короной, то следующая волна должна быть однозначно меньше предыдущей.
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21.09.2021 15:23 Ответить
Фаучі сказав що, вакцінація не гарантує ні захворювання, ні розповсюдженню хвороби.
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21.09.2021 15:26 Ответить
Який логічний висновок випливає з цього твердження? І якщо вірити що кажуть про вакцини, то вже по кількості летальних випадків наступна хвиля повинна бути меньша. Ні?
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21.09.2021 15:28 Ответить
А президент модерни сказав.що вакцинуватися потрібно кожен рік,до кінця життя.
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21.09.2021 15:31 Ответить
,,Зелену зону,, Україні при такому відношенні до медицини та медиків не бачити і через 100 років.Я ще дивуюсь як до нас не повернулись чума,холера та тиф.Не кажучи вже про інщі не так жахливі інфекційні хвороби.
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21.09.2021 15:24 Ответить
потому что бубонная чума блохи и черная крыса, холера грязные руки, тиф воши...

В селах конечно деградация близкая к запоребрику, но не до такой же степени...

Легочная чума довольна редка и здесь не особо приживалась..
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21.09.2021 15:38 Ответить
От чумы кстате эффективной вакцины нет. А у переболевшего - продолжительный иммунитет.

Такта
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21.09.2021 16:08 Ответить
И бактерия по сравнению с холерой быстро погибает...но зато очень быстро размножается при попадании в организм...и достаточно 1 бактерии в легкие
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21.09.2021 16:14 Ответить
Вот здесь довольно неплохое описание и статистика по заболеваемости привитых и не привитых
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21.09.2021 16:25 Ответить
Ну, адміністрація Байдена вже наказала колотися по третьому разу всім, за виключенням: Білого дому, конгресменів та їх персоналу, Комітету за контролем захворювань, виробникам Файзеру та Модерни, різних посадовців та нелегальних мігрантів.
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21.09.2021 15:24 Ответить
Майже всі верстви населення постраждали і ще постраждають від карантинів.Окрім політиків і окремих світових багатіїв.
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21.09.2021 15:33 Ответить
Боятся майдана суки..хотят перекрыть транспортное сообщение к отопительному сезону
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21.09.2021 15:35 Ответить
Экономисты о коронавирусе. Я впечатлён (на самом деле нет).
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21.09.2021 15:43 Ответить
Да както побоку. Вообще. Для меня ничего не меняется - хоть зелёное оно, хоть красное. Идёшь в какое АТБ - буть любезен намордник нацепить, не в Киеве и не в АТБ - ходи как хошь.
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21.09.2021 15:46 Ответить
что-то очень много "экспертных" мнений в области эпидемий и вирусов от киевской школы экономики
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21.09.2021 15:46 Ответить
Власть шатается.
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21.09.2021 16:26 Ответить
ну не хотят украинцы колоться очередным шмурдяком!!!! поэтому - мы вас так достанем.....
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21.09.2021 18:16 Ответить
 
 