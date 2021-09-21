Цього року Україна не повернеться в "зелену" зону карантину, - KSE
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Україна до кінця року вже не повернеться до "зеленої" зони адаптивного карантину. "Жовтий" рівень епідемічної небезпеки почне діяти вже з 23 вересня.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, очікується, що поточна хвиля захворюваності на коронавірус за своїми характеристиками буде відповідати попередній хвилі.
"У нас не буде довгого плато, як ми спостерігаємо в Європі. Ми не очікуємо повернення до зеленого рівня в цьому році і очікуємо, що адаптивний карантин буде проявляти себе як під час весняної хвилі. Єдине, що ця хвиля потенційно може бути більшою за попередню", - зазначив Ганиченко.
Топ коментарі
+6 Cтарий Кінь
показати весь коментар21.09.2021 15:24
+4 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар21.09.2021 15:23
+3 Странник Виртуальный d2c4d836
показати весь коментар21.09.2021 15:28
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Будь ласка, зачекайте...
...текущая волна заболеваемости коронавирусом по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей волне...
Ведь по логике вещей если вакцинация помогает в борьбе с короной, то следующая волна должна быть однозначно меньше предыдущей.
В селах конечно деградация близкая к запоребрику, но не до такой же степени...
Легочная чума довольна редка и здесь не особо приживалась..
Такта