Грузия не признает выборы в оккупированном Крыму и Севастополе
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Грузия осудила проведение выборов в российский парламент в оккуаированном украинском Крыму и Севастополе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявление МИД Грузии.
В заявлении отмечается: "Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, как следствие, не признает парламентские выборы, состоявшиеся в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года, как грубое нарушение международного права и украинского законодательства.
Министерство иностранных дел Грузии подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".
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