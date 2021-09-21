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Новости За рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Грузия не признает выборы в оккупированном Крыму и Севастополе

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Грузия не признает выборы в оккупированном Крыму и Севастополе

Грузия осудила проведение выборов в российский парламент в оккуаированном украинском Крыму и Севастополе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявление МИД Грузии.

В заявлении отмечается: "Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, как следствие, не признает парламентские выборы, состоявшиеся в Крыму и городе Севастополе 17-19 сентября 2021 года, как грубое нарушение международного права и украинского законодательства.

Министерство иностранных дел Грузии подтверждает свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

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21.09.2021 15:31 Ответить
а в ОПу зеленского очень даже признают, даже голосовать в Киеве, Харькове и пр.городах Украины разрешили расеянам
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21.09.2021 15:34 Ответить
А как можно запретить иностранцу сходить в его посольство или консульство?
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21.09.2021 16:09 Ответить
НА оккупированном Крыме
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21.09.2021 15:54 Ответить
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21.09.2021 15:56 Ответить
 
 