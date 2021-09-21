Грузія не визнає вибори в окупованому Криму і Севастополі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Грузія засудила проведення виборів до російського парламенту в окупованому українському Криму і Севастополі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві МЗС Грузії.
У заяві зазначається: "Міністерство закордонних справ Грузії засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і, як наслідок, не визнає парламентські вибори, що відбулися в Криму і місті Севастополі 17-19 вересня 2021 року, грубе порушення міжнародного права та українського законодавства.
Міністерство закордонних справ Грузії підтверджує свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
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Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.09.2021 15:31 Відповісти Мені подобається 2
Scorpman Y
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Alexey Poltorak
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