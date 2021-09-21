Євросоюз не визнає вибори до Держдуми в окупованому Криму, - заява

Європейський Союз не визнає вибори в Держдуму РФ, які відбулися 17-19 вересня в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві високого представника від імені ЄС щодо виборів до Держдуми, а також регіональних та місцевих виборів, розміщеній на сайті Представництва ЄС в Україні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Російською Федерацією Криму та міста Севастополя. Саме тому Євросоюз не визнає так звані вибори, що відбулися на окупованому Кримському півострові", - наголошується в заяві.

У заяві наголошується, що рішення Російської Федерації щодо залучення до участі у виборах до Держдуми, а також у регіональних та місцевих виборах, жителів непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей в Україні, суперечить духу та цілям Мінських домовленостей.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в документі.

Крім того, Європейський Союз шкодує, що рішення Росії суттєво обмежити розмір та формат міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами завадило її розгортанню.

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"ЄС бере до уваги дані незалежних та надійних джерел, які повідомляли про серйозні порушення. Напередодні виборів посилилося переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців, а також обмежило їхні можливості отримання повної й точної інформації про кандидатів", - наголошується в заяві.

ЄС вкотре висловлює свою глибоку стурбованість у зв'язку з подальшим скороченням простору для діяльності опозиції, громадянського суспільства та незалежних голосів у Росії. ЄС закликає керівників Росії припинити цю негативну тенденцію.

"Російська Федерація має дотримуватися зобов'язань щодо захисту прав людини та демократичних цінностей, взятих на себе у рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи", - йдеться у заяві.

Раніше представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що вибори до Держдуми відбулися з численними порушеннями в атмосфері залякування.

Він також зазначив, що ЄС не визнає голосування в окупованому Криму.