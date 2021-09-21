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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Окуповані території - Крим і Донбас
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Євросоюз не визнає вибори до Держдуми в окупованому Криму, - заява

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євросоюз не визнає вибори до Держдуми в окупованому Криму, - заява

Європейський Союз не визнає вибори в Держдуму РФ, які відбулися 17-19 вересня в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві високого представника від імені ЄС щодо виборів до Держдуми, а також регіональних та місцевих виборів, розміщеній на сайті Представництва ЄС в Україні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не визнає і не визнаватиме незаконної анексії Російською Федерацією Криму та міста Севастополя. Саме тому Євросоюз не визнає так звані вибори, що відбулися на окупованому Кримському півострові", - наголошується в заяві.

У заяві наголошується, що рішення Російської Федерації щодо залучення до участі у виборах до Держдуми, а також у регіональних та місцевих виборах, жителів непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей в Україні, суперечить духу та цілям Мінських домовленостей.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України", - йдеться в документі.

Крім того, Європейський Союз шкодує, що рішення Росії суттєво обмежити розмір та формат міжнародної місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за виборами завадило її розгортанню.

Також читайте: СММ ОБСЄ зафіксувала перевезення жителів ОРДЛО в Росію для голосування на виборах до Держдуми

"ЄС бере до уваги дані незалежних та надійних джерел, які повідомляли про серйозні порушення. Напередодні виборів посилилося переслідування опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців, а також обмежило їхні можливості отримання повної й точної інформації про кандидатів", - наголошується в заяві.

ЄС вкотре висловлює свою глибоку стурбованість у зв'язку з подальшим скороченням простору для діяльності опозиції, громадянського суспільства та незалежних голосів у Росії. ЄС закликає керівників Росії припинити цю негативну тенденцію.

"Російська Федерація має дотримуватися зобов'язань щодо захисту прав людини та демократичних цінностей, взятих на себе у рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи", - йдеться у заяві.

Раніше представник Єврокомісії Петер Стано заявив, що вибори до Держдуми відбулися з численними порушеннями в атмосфері залякування.

Він також зазначив, що ЄС не визнає голосування в окупованому Криму.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Та кацапам на это как-то насрать, главное что Северный поток 2 достроили и можно будет барыши считать
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21.09.2021 15:39
+12
Очередная обеспокоенность и признание выборов в целом, а от непризнания в Крыму толку ноль.
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21.09.2021 16:05
+9
как это "в Крыму", значит вы не признаете легитимности госдуры? или ее отдельных депутатов?? или как?..немного беременны???
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21.09.2021 15:45
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Та кацапам на это как-то насрать, главное что Северный поток 2 достроили и можно будет барыши считать
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21.09.2021 15:39 Відповісти
А всему миру насрать на тваво *****!
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21.09.2021 15:49 Відповісти
з чого ти взяв, що Вальдемар Кепський - прокасапський? Він навпаки, чи не порохобот.
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21.09.2021 16:08 Відповісти
на відмінну часів "з-за Пороха" навіть дозволили їх проводити в посольстві і в консульствах.
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21.09.2021 16:05 Відповісти
А какая разница ? (с)
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21.09.2021 16:08 Відповісти
Хоть так.....
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21.09.2021 15:42 Відповісти
как это "в Крыму", значит вы не признаете легитимности госдуры? или ее отдельных депутатов?? или как?..немного беременны???
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21.09.2021 15:45 Відповісти
Была такая шутка у В. Винокура и Л. Оганезова . " Тут играем, тут не играем, А тут рыбу заворачивали" Прям про ЕС и расею
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21.09.2021 15:55 Відповісти
Евросоюз не признает выборы в ГосДуру на оккупированном Крыме.
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21.09.2021 15:50 Відповісти
Очередная обеспокоенность и признание выборов в целом, а от непризнания в Крыму толку ноль.
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21.09.2021 16:05 Відповісти
У всякому разі не визнали, а не проявили глибоку стурбованість, спостерігається прогрес.
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21.09.2021 16:12 Відповісти
В том то и дело что признали выборы вообщем, впрочем как и в прошлый раз..
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21.09.2021 16:30 Відповісти
И овцы целы и волки сыти.
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21.09.2021 17:40 Відповісти
Только в Крыму?
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21.09.2021 16:32 Відповісти
Всё зависит от глубины сожаления...
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21.09.2021 17:13 Відповісти
А Украина признает чтобы не нарушать международные договора?

"Украина разрешила Российской Федерации открыть избирательные участки, потому что выполняет свои обязательства в соответствии с международными договорами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказал представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский "

Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму!

"Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».

«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует», - сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».

Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ"
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21.09.2021 17:21 Відповісти
А в РФ выборы оказались честными и открытыми
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21.09.2021 17:49 Відповісти
Ну по Крыму предсказуемо...А в самой Рашке у ЕС всё в порядке,после той вакханалии,яку москали устроили нарушив все правила демократических выборов,признавать эти выборы мягко сказать лицемерие и желание закрыть глаза на проблему.Ну страусиная позиция,тоже позиция
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21.09.2021 18:04 Відповісти
А в самой рашке фарс естественно признает...молодцы **********...мы верим в вашу озабоченность
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21.09.2021 18:06 Відповісти
Це як вибори відбулись успішно, але є деякі порушення які на результат не впливають.
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21.09.2021 18:48 Відповісти
Одна сплошная трепалогия от господ-демократов.
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21.09.2021 19:49 Відповісти
Европа старая пррститутка на подсосе у путлера.
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21.09.2021 21:13 Відповісти
 
 