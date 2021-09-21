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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Евросоюз не признает выборы в Госдуму в оккупированном Крыму, - заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евросоюз не признает выборы в Госдуму в оккупированном Крыму, - заявление

Европейский Союз не признает выборы в Госдуму РФ, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя от имени ЕС относительно выборов в Госдуму, а также региональных и местных выборов, размещенном на сайте Представительства ЕС в Украине во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС не признает и не будет признавать незаконную аннексию Российской Федерацией Крыма и города Севастополь. Именно поэтому Евросоюз не признает так называемые выборы, состоявшиеся в оккупированном Крымском полуострове", - отмечается 

В заявлении подчеркивается, что решение Российской Федерации по привлечению к участию в выборах в Государственную Думу, а также в региональных и местных выборах, жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей в Украине, противоречит духу и целям Минских договоренностей.

"ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в документе.

Кроме того, Европейский Союз сожалеет, что решение России существенно ограничить размер и формат международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию.

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"ЕС принимает во внимание данные независимых и надежных источников, которые сообщали о серьезных нарушениях. Накануне выборов усилилось преследование оппозиционных политиков, организаций гражданского общества, независимых СМИ и журналистов. Это привело к ограничению выбора для российских избирателей, а также ограничило их возможности получения полной и точной информации о кандидатах", - отмечается в заявлении.

ЕС в очередной раз выражает свою глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшим сокращением пространства для деятельности оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в России. ЕС призывает руководителей России прекратить эту негативную тенденцию.

"Российская Федерация должна соблюдать обязательства по защите прав человека и демократических ценностей, взятых на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы", - говорится в заявлении.

Ранее представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что выборы в Госдуму состоялись с многочисленными нарушениями в атмосфере запугивания. 

Он также отметил, что ЕС не признает голосование в оккупированном Крыму.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Та кацапам на это как-то насрать, главное что Северный поток 2 достроили и можно будет барыши считать
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21.09.2021 15:39
+12
Очередная обеспокоенность и признание выборов в целом, а от непризнания в Крыму толку ноль.
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21.09.2021 16:05
+9
как это "в Крыму", значит вы не признаете легитимности госдуры? или ее отдельных депутатов?? или как?..немного беременны???
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21.09.2021 15:45
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Та кацапам на это как-то насрать, главное что Северный поток 2 достроили и можно будет барыши считать
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21.09.2021 15:39 Ответить
А всему миру насрать на тваво *****!
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21.09.2021 15:49 Ответить
з чого ти взяв, що Вальдемар Кепський - прокасапський? Він навпаки, чи не порохобот.
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21.09.2021 16:08 Ответить
на відмінну часів "з-за Пороха" навіть дозволили їх проводити в посольстві і в консульствах.
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21.09.2021 16:05 Ответить
А какая разница ? (с)
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21.09.2021 16:08 Ответить
Хоть так.....
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21.09.2021 15:42 Ответить
как это "в Крыму", значит вы не признаете легитимности госдуры? или ее отдельных депутатов?? или как?..немного беременны???
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21.09.2021 15:45 Ответить
Была такая шутка у В. Винокура и Л. Оганезова . " Тут играем, тут не играем, А тут рыбу заворачивали" Прям про ЕС и расею
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21.09.2021 15:55 Ответить
Евросоюз не признает выборы в ГосДуру на оккупированном Крыме.
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21.09.2021 15:50 Ответить
Очередная обеспокоенность и признание выборов в целом, а от непризнания в Крыму толку ноль.
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21.09.2021 16:05 Ответить
У всякому разі не визнали, а не проявили глибоку стурбованість, спостерігається прогрес.
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21.09.2021 16:12 Ответить
В том то и дело что признали выборы вообщем, впрочем как и в прошлый раз..
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21.09.2021 16:30 Ответить
И овцы целы и волки сыти.
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21.09.2021 17:40 Ответить
Только в Крыму?
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21.09.2021 16:32 Ответить
Всё зависит от глубины сожаления...
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21.09.2021 17:13 Ответить
А Украина признает чтобы не нарушать международные договора?

"Украина разрешила Российской Федерации открыть избирательные участки, потому что выполняет свои обязательства в соответствии с международными договорами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказал представитель Президента в Конституционном Суде, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский "

Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму!

"Президент Украины Владимир Зеленский не против голосования жителей Донбасса на выборах в Госдуму, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никофоров. По его словам, глава государства уверен, что жители региона могут это сделать «ради безопасности».

«Он (Зеленский) говорит, что, если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует», - сказал Никифоров в интервью телеканалу «Дом».

Украина разрешила оккупантам голосовать на всей территории Украины!

Мы выполняем международные договоры, - Вениславский об открытии избирательных участков на выборах в Госдуму РФ"
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21.09.2021 17:21 Ответить
А в РФ выборы оказались честными и открытыми
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21.09.2021 17:49 Ответить
Ну по Крыму предсказуемо...А в самой Рашке у ЕС всё в порядке,после той вакханалии,яку москали устроили нарушив все правила демократических выборов,признавать эти выборы мягко сказать лицемерие и желание закрыть глаза на проблему.Ну страусиная позиция,тоже позиция
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21.09.2021 18:04 Ответить
А в самой рашке фарс естественно признает...молодцы **********...мы верим в вашу озабоченность
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21.09.2021 18:06 Ответить
Це як вибори відбулись успішно, але є деякі порушення які на результат не впливають.
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21.09.2021 18:48 Ответить
Одна сплошная трепалогия от господ-демократов.
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21.09.2021 19:49 Ответить
Европа старая пррститутка на подсосе у путлера.
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21.09.2021 21:13 Ответить
 
 