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За нарушение карантина в Киеве начнут штрафовать с 23 сентября, - Госпотребслужба

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

За нарушение карантина в Киеве начнут штрафовать с 23 сентября, - Госпотребслужба

Уже в четверг, 23 сентября, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По словам Рубана, столичная Госпотребслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября.

Госпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.

В случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

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Топ комментарии
+10
с "велюра" начните )))
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21.09.2021 17:49
+5
Ви вже хоч нове слово придумайте.Бо карантин не може тривати роки.Саме значення цього слова означає інші цифри.
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21.09.2021 17:54
+2
Ще в Трускавець можна, там ж у зелених друга вища освіта намічається
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21.09.2021 18:00
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с "велюра" начните )))
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21.09.2021 17:49 Ответить
Ще в Трускавець можна, там ж у зелених друга вища освіта намічається
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21.09.2021 18:00 Ответить
Ви вже хоч нове слово придумайте.Бо карантин не може тривати роки.Саме значення цього слова означає інші цифри.
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21.09.2021 17:54 Ответить
Ну как это придумать?

У них мозга хватит только "абырвалг" повторить)
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21.09.2021 18:37 Ответить
Я уже придумал － АВО （антивирусная операция）.....
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22.09.2021 09:59 Ответить
А как еще "пополнять бюджет"?
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21.09.2021 18:47 Ответить
ха что штрафовать людей а ну ??на 34 к вы с инфекцией головы...
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21.09.2021 19:18 Ответить
пи"дить качественно штрафователей будут
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21.09.2021 19:58 Ответить
Держспоживслужба перевірятиме і притягатиме до відповідальності за порушення карантину тільки столичні заклади. Громадян служба штрафувати не може, тому що це компетенція поліції.
У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3289567

ну тепер стає зрозуміло - чому ми в жовтій зоні. Бюджет жадає поповнень.
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21.09.2021 20:19 Ответить
Хотел бы я посмотреть, как депутаты будут придерживаться карантина, все должны быть в масках, и дистанция должна быть не менее 1,5м между собой.
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21.09.2021 21:29 Ответить
Так депутатам это всё до лампочки, карантин это не для них, а для простого народа, неужели не понятно?
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21.09.2021 23:19 Ответить
дали команду фас новостям чтоб раздували опять цей бред. коли ви успокоитеся все лже новости и не будете надувать всех с цифрами лживой пландемии и барановируса
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22.09.2021 10:35 Ответить
 
 