За нарушение карантина в Киеве начнут штрафовать с 23 сентября, - Госпотребслужба
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Уже в четверг, 23 сентября, Киев вместе с остальными регионами Украины окажется в "желтой" зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.
По словам Рубана, столичная Госпотребслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября.
Госпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные заведения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.
В случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.
Топ комментарии
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий21.09.2021 17:49
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У них мозга хватит только "абырвалг" повторить)
У разі виявлення порушення, розмір штрафу буде починатися від 34 тисяч гривень. Джерело: https://censor.net/ua/n3289567
ну тепер стає зрозуміло - чому ми в жовтій зоні. Бюджет жадає поповнень.