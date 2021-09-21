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Лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab доставлены в регионы, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Лекарства от COVID-19 Bamlanivimab и Etesevimab доставлены в регионы, - Минздрав

20 тыс. флаконов Bamlanivimab и 40 тыс. флаконов Etesevimab доставлены в регионы для лечения больных COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"В июне рабочая приняла решение о готовности включить в протокол лечения (пациентов с COVID-19 – ИФ) препараты "Бамланивимаб" и "Этесевимаб" в случае их наличия в Украине. Сегодня лекарства уже в регионах, соответственно обновленный протокол будет регулировать их применение" , - сказал замминистра здравоохранения по европейской интеграции Александр Комарида.

Препараты поставили в Украину 4 сентября при содействии посольства Украины в США как гуманитарный груз, предоставленный американской благотворительной организацией Direct Relief.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит противовирусные лекарства прямого действия на COVID-19: их назначают пациентам на амбулаторном лечении, - Минздрав

В министерстве отмечают, что механизм действия препаратов заключается в блокировании прикрепления вируса к мембране клетки, что делает невозможным попадание SARS-CoV-2 в клетки человека, нейтрализует действие вируса и способствует предотвращению развития и лечению COVID-19.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Эти препараты только проходят клинические испытания,похоже что как раз на украинцах их и хотят провести.
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21.09.2021 19:36
+3
А де Ви прочитали що я ці ліки критикую? І статей про корону прочитав "мільйон" і про ліки розробками яких займаються багато фірм світу читав але жодного слова про готові ліки для лікування хворих не зустрічав. Киньте посилання - з задоволенням прочитаю. Годиться англійська німецька польська російська мова.
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21.09.2021 20:02
+3
Википедия на многих языках, но смысл ее статей не меняется.

Я бы поостерегся так смело это утверждать. Сходите на вики и сопоставьте к примеру описание захвата Крыма в украинском и российском сегментах.
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21.09.2021 20:11
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А разве есть конкретно таблетки от конкретного штамма возбудителя ОРВИ?
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21.09.2021 20:07 Ответить
Бамланивимаб (bamlanivimab, LY-CoV555, LY3819253)

Разрешение последовало вслед за прекращением клинических испытаний препарата компанией-разработчиком «Илай Лилли», поскольку маловероятно, что препарат поможет госпитализированным пациентам

При этом препарат не предназначен для использования в тяжёлых случаях или в случаях с потребностью в кислородной терапии, поскольку в подобных случаях лечение моноклональными антителами может усугубить состояние больных

Зеленые сопли полезнее для госпитализированных больных.
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21.09.2021 19:31 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/Бамланівімаб

Почитай, если сумеешь. Для дурачел могу объяснить что Википедия на многих языках, но смысл ее статей не меняется. Постарайся хоть это запомнить.
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21.09.2021 20:01 Ответить
Википедия на многих языках, но смысл ее статей не меняется.

Я бы поостерегся так смело это утверждать. Сходите на вики и сопоставьте к примеру описание захвата Крыма в украинском и российском сегментах.
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21.09.2021 20:11 Ответить
Не вижу разницы рабсея-оккупант.
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21.09.2021 20:17 Ответить
Не видите разницы или в российском сегменте так и написано - рассея-оккупант?
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21.09.2021 20:23 Ответить
Ваш комент стерли.

Я постила інформацію про ці препарати від FDA.

Їх не можна давати госпіталізованим. І вони - експериментальні, для лікування ковіду не схвалені.
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21.09.2021 20:55 Ответить
Там був не мій камент здається. Я в цю дискусію відносно саме ліків здається не вступав. Просто зауважив, що вікі можна користуватися тільки як додатковим допоміжним заходом, а ще й до того ж на різних мовах там інформація може суттєво різнитись. Бо віки пишуть добровільно люди. Вона близька у більшості випадків по значенню. Але все ж відмінності можуть бути. А взагалі каменти мої досить часто труть. В бан теж нерідко заганяють. До цього я відношуся філософськи останнім часом - що поробиш. Таке життя і його реалії. У кожного своя правда і той більше правий хто має більше прав.
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21.09.2021 21:05 Ответить
Так отож. Я зауважила, що Ваші коментарі, які завжди коректні, не вульгарні і не образливі, + по темі - активно труть. Про бани в курсі. Аналогічно.
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21.09.2021 21:14 Ответить
Мда. Не дуже тут жалують дисидентів.
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21.09.2021 22:12 Ответить
Насправді ми - люди, які мають критичне мислення, аналізують, думають, ставлять запитання, сумніваються. Це все дуже позитивні (і по ідеї = необхідні) риси особистості. Просто в королівстві Кривих Дзеркал, яке вибудовують у світі, вони - не модні, не популярні, для влади (будь-якої), начальства - небезпечні, бо їй потрібні мовчазні і слухняні гвинтики (барани і барАнеси), стадо, а не суспільство самодостатніх і незалежних особистостей.

Але одного дня дзеркала розіб'ються. А ми мусимо вистояти. Бачите, тиск посилюється вже і в Україні.

Не знаю, чи Ви стежите, але в Нью-Йорку була велика акція протесту минулої суботи. Про Австралію тут один користувач писав. В інших країнах регулярно відбуваються. В Німеччині чоловік застрелив продавця, який вимагав надіти маску.

Так, всіляко намагаються завадити висловлюватися, та боремося помаленьку
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22.09.2021 00:25 Ответить
Чесно кажучі відстежую далеко не все. Часу тільки мабуть на цензор, та й то далеко не завжди вистачає. Ну а соціальний спротив таки колись буде і немалий якщо продовжать тиснути. Так було завжди - суспільство як пружина чим більше тиснути - тим сильніша буде віддача. Ось наприклад сьогодні заявили, що з 23-го багато школ підуть на вимушені канікули. Тобто влада не змогла прорахувати та зробити висновки з минулого року як покращити онлайн навчання, щоб не переривати навчальний процес. Тупо зачинили школи і тупо за надуманим приводом - немає 80% вакцинованих робітників шкіл закриємо школи взагалі та і все. Сподіваються що батьки начнуть на вчителів тиснути. Бовдури. Їх скоро вже виносити можуть почати. Тім більше що у нашому суспільстві це може статися одномоментно та одразу. Як пружина вистрілює коли вже дійшов максимального тиску та рука сприснула. В нас так не спрацьовує. Не стануть в масі своїй батьки давити на вчителів. З іншого боку ще один рік діти не мають нормального навчання. Це вже лячно - виховуємо неуків. Причому не з вимоги життєвих обставин та форсмажору, а з примхи влади. Тобто ситуація потрошку начинає повторюватись. Влада починає плутати береги та вдаватися до беззаконня. Поки що відносно мʼякого, але не менш деструктивного.
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22.09.2021 00:55 Ответить
За школи - жахливо. Цілком погоджуюся. Держава не виконує свої обов*язки (це для нас не новина), забила на них і самоусунулася. Вони повинні забезпечити навчальний процес - і крапка.

Про падіння і так зовсім невисокого рівня навчання (в державних школах) тут я писала.

Також дивлячись на це безглузде закручування гайок, припускаю подальшу радикалізацію і окремих верств (не обов*язково лише нещеплених. Тут, наприклад, фактично половина - як пишуть - щеплених принципово проти аусвайса, навіть не роздрукували його і ходять на маніфестації протесту з "антиваксами". Одні категорично не хочуть дозволяти державі настільки стежити за ними, інші проти протиставлення і стравлювання людей та дискримінації, поважають право вибору, і вони також бойкотують бари-ресторани-джими), і радикалізацію протестів. Бо вже не скрізь тихо-мирно.
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22.09.2021 05:59 Ответить
Просто в королівстві Кривих Дзеркал, яке вибудовують у світі, вони - не модні, не популярні, для влади (будь-якої)....

На суржику є, як на мій погляд, дуже вдале визначення таких людей - "невдобні". Не незручні люди, а саме невдобні.
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22.09.2021 01:09 Ответить
Ага, мозолимо їм очі.

І, можливо, вони заздрять, бо самі не здатні.
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22.09.2021 06:01 Ответить
Эти препараты только проходят клинические испытания,похоже что как раз на украинцах их и хотят провести.
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21.09.2021 19:36 Ответить
100%!!! Дивлюсь кожен день польське телебачення де про ковід ідуть програми постійно при чому з найвідомішими медичними "світилами" і ЖОДНОГО слова про якісь лікарства від цієї зарази не чув - ЖОДНОГО!!!
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21.09.2021 19:45 Ответить
читать научные статьи не пробывал? Телепрограммы это шоу, не забывай. Если честно я не вижу смысла данные препараты критиковать, это попытки хоть что то сделать.
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21.09.2021 19:55 Ответить
А де Ви прочитали що я ці ліки критикую? І статей про корону прочитав "мільйон" і про ліки розробками яких займаються багато фірм світу читав але жодного слова про готові ліки для лікування хворих не зустрічав. Киньте посилання - з задоволенням прочитаю. Годиться англійська німецька польська російська мова.
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21.09.2021 20:02 Ответить
Очередное экспериментальное лекарство. У подопытных хоть согласия будут спрашивать или как и с вакциной: "Жри, больной, хуже не будет"?
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21.09.2021 20:59 Ответить
Ліки вакцина а люди мруть , як мухи
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21.09.2021 22:09 Ответить
 
 