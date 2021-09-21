Ліки від COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab доставлені в регіони, - МОЗ

20 тис. флаконів Bamlanivimab і 40 тис. флаконів Etesevimab доставлені в регіони для лікування хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"В червні робоча група прийняла рішення щодо готовності включити до протоколу лікування (пацієнтів з COVID-19 – ред.) препарати Бамланівімаб та Етесевімаб у разі їх наявності в Україні. Сьогодні ліки вже в регіонах – відповідно оновлений протокол регулюватиме їхнє застосування", - сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Олександр Комаріда.

Препарати поставили в Україну 4 вересня за сприяння посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американської благодійною організацією Direct Relief.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну із США доставили ліки проти COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab на $20 млн, - посольство. ФОТОрепортаж

У міністерстві зазначають, що механізм дії препаратів полягає в блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, нейтралізує дію вірусу і сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.