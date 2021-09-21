Ліки від COVID-19 Bamlanivimab і Etesevimab доставлені в регіони, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
20 тис. флаконів Bamlanivimab і 40 тис. флаконів Etesevimab доставлені в регіони для лікування хворих на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
"В червні робоча група прийняла рішення щодо готовності включити до протоколу лікування (пацієнтів з COVID-19 – ред.) препарати Бамланівімаб та Етесевімаб у разі їх наявності в Україні. Сьогодні ліки вже в регіонах – відповідно оновлений протокол регулюватиме їхнє застосування", - сказав заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Олександр Комаріда.
Препарати поставили в Україну 4 вересня за сприяння посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американської благодійною організацією Direct Relief.
У міністерстві зазначають, що механізм дії препаратів полягає в блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, нейтралізує дію вірусу і сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19.
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Разрешение последовало вслед за прекращением клинических испытаний препарата компанией-разработчиком «Илай Лилли», поскольку маловероятно, что препарат поможет госпитализированным пациентам
При этом препарат не предназначен для использования в тяжёлых случаях или в случаях с потребностью в кислородной терапии, поскольку в подобных случаях лечение моноклональными антителами может усугубить состояние больных
Зеленые сопли полезнее для госпитализированных больных.
Почитай, если сумеешь. Для дурачел могу объяснить что Википедия на многих языках, но смысл ее статей не меняется. Постарайся хоть это запомнить.
Я бы поостерегся так смело это утверждать. Сходите на вики и сопоставьте к примеру описание захвата Крыма в украинском и российском сегментах.
Я постила інформацію про ці препарати від FDA.
Їх не можна давати госпіталізованим. І вони - експериментальні, для лікування ковіду не схвалені.
Але одного дня дзеркала розіб'ються. А ми мусимо вистояти. Бачите, тиск посилюється вже і в Україні.
Не знаю, чи Ви стежите, але в Нью-Йорку була велика акція протесту минулої суботи. Про Австралію тут один користувач писав. В інших країнах регулярно відбуваються. В Німеччині чоловік застрелив продавця, який вимагав надіти маску.
Так, всіляко намагаються завадити висловлюватися, та боремося помаленьку
Про падіння і так зовсім невисокого рівня навчання (в державних школах) тут я писала.
Також дивлячись на це безглузде закручування гайок, припускаю подальшу радикалізацію і окремих верств (не обов*язково лише нещеплених. Тут, наприклад, фактично половина - як пишуть - щеплених принципово проти аусвайса, навіть не роздрукували його і ходять на маніфестації протесту з "антиваксами". Одні категорично не хочуть дозволяти державі настільки стежити за ними, інші проти протиставлення і стравлювання людей та дискримінації, поважають право вибору, і вони також бойкотують бари-ресторани-джими), і радикалізацію протестів. Бо вже не скрізь тихо-мирно.
На суржику є, як на мій погляд, дуже вдале визначення таких людей - "невдобні". Не незручні люди, а саме невдобні.
І, можливо, вони заздрять, бо самі не здатні.