РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15285 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
1 125 5
вакцина (3810) вуз (902) карантин (16725) Минздрав (4826) COVID-19 (18596) Микичак Ирина (56) коронавирус (17030)

В большинстве медуниверситетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет более 80%, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В большинстве медуниверситетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет более 80%, - Минздрав

По состоянию на 20 сентября в большинстве медицинских университетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет уже более 80%.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

Среди лидеров вакцинации следующие медицинские университеты: 

  • Днепровский - 91%
  • Полтавский - 91% 
  • Буковинський - 88%
  • Харьковский - 88%
  • Запорожский - 85%
  • Ивано-Франковский - 85%
  • Тернопольский - 84%
  • Винницкий - 81%
  • НМУ им. Богомольца - 81%

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко не исключает введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ясен пень. А то уволили ли бы нахер. А вот те 20 процентов невакцинированных в каждом ВУЗе - это, стопудово, ректор и прочая администрация.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:16 Ответить
вранье. врачи первыми косят от вакцинации как только могут
показать весь комментарий
21.09.2021 21:18 Ответить
Якщо здається, що науковці-викладачі медичних внз суттєво, за рівнем свого розвитку, вищі від Ківи то Ви глибоко помиляєтесь.
показать весь комментарий
21.09.2021 21:24 Ответить
А где Одесский?
показать весь комментарий
21.09.2021 22:21 Ответить
Одесский большей частью в Израиле. Там, кстати, и вакцинирован.
показать весь комментарий
22.09.2021 16:22 Ответить
 
 