В большинстве медуниверситетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет более 80%, - Минздрав

По состоянию на 20 сентября в большинстве медицинских университетов Украины численность вакцинированных сотрудников составляет уже более 80%.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, информирует Цензор.НЕТ.

Среди лидеров вакцинации следующие медицинские университеты:

Днепровский - 91%

Полтавский - 91%

Буковинський - 88%

Харьковский - 88%

Запорожский - 85%

Ивано-Франковский - 85%

Тернопольский - 84%

Винницкий - 81%

НМУ им. Богомольца - 81%

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