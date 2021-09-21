У більшості медуніверситетів України чисельність вакцинованих співробітників - понад 80%, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Станом на 20 вересня в більшості медичних університетів України чисельність вакцинованих співробітників становить уже понад 80%.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, інформує Цензор.НЕТ.
Серед лідерів вакцинації такі медичні університети:
Дніпровський - 91%
Полтавський - 91%
Буковинський - 88%
Харківський - 88%
Запорізький - 85%
Івано-Франківський - 85%
Тернопільський - 84%
Вінницький - 81%
НМУ ім. Богомольця - 81%.
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