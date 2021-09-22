Больше 60% расходов украинцев - на еду, коммуналку, алкоголь и сигареты, - Госстат
Новости Цензор.НЕТ Общество
Самая крупная статья трат для украинцев - "продукты питания и безалкогольные напитки". На нее уходит 41,4% расходов.
Об этом свидетельствуют данные Госстата, сообщает Цензор.НЕТ.
Статистика касается трат украинцев с апреля по июнь 2021 года. На еду и безалкогольные напитки потратили почти 362 млрд грн (41,4%).
Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составили около 121 млрд грн (13,7%). На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" у украинцев уходит 68,4 млрд грн (7,8%).
На транспорт украинцы во ІІ квартале потратили 80,8 млрд грн (9,3% расходов), на "Здравоохранение" – 53 млрд грн (6,1%), на "Одежду и обувь" – 36,8 млрд грн (4,2%), на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" – 32,2 млрд грн (3,8%), на "Отдых и культуру" – 29,8 млрд грн (3,4%), на "Связь" – 23,5 млрд грн (2,7%), на "Рестораны и отели" – 22,9 млрд грн (2,6%), на "Образование" – 9 млрд грн (1,1%), а также 34,2 млрд (3,9%) – на "Разные товары и услуги".
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Уже брехня, на коммуналку уходит больше 13%
Я не думаю, що американці п'ють чи палять меньше, але відсоток від з/п таки мабуть значно меньший.
Якби ціни на алкоголь та цигарки сформовувались по загальному принципу(собівартість+акциз+внятна рентабільність), то контрафакт мав би куди меньший попит.
многих, судя по бюджету, подсократили
с коттеджами в 600 квадратов и предприятия по "левому" в халяву не попадали
просто: смачного!
Это у среднего украинца.
У некоторых на наркотики больше уходит.
З грудня до лютого теж порахують і покажуть?
А у новому бюджеті наші реформатори заклали нове "зростання" екноміки на 3,8%. У лапках тому, що в ЄС планують +5,3%, а у світі +5,7%. Тобто, проти світу матимемо наступного року ще мінус 2%.
зоны комфортаАТБ.
- Нет дочь, ты будешь меньше кушать.
Мне уже седьмой десяток.
Чем раньше завяжешь, тем лучше. Можешь со следующего года. Как раз с 20-и легко считать
Прикиньте, кто-то (единицы) не подданся влиянию общества и не подсел в молодости. А вы му и в стойло.
А у вас "пенсия маленькая" (не без того конечно). Но вас-то таких большинство наверное, а поэтому наркоман, выносящий деньги с хаты должен жить голодно и холодно
На охорону здоров'я 6,1, відпочинок 3, ремонт в хаті 4
На похорон здоров'я 7,8 (алкоголь, тютюн, інші наркотики)
А потім труть рєпу: чого ж ми рано помираємо ? Ви барани, панове наркомани. Ви повинні жити у багні і в злиднях. Все чесно
Еда - 200 грн/день
Итого основные потребности - 9 тыс / месяц.
Мы - не рабы. Рабы немы.
Или ...