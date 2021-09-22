Понад 60% витрат українців - на їжу, комуналку, алкоголь і сигарети, - Держстат
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Найбільша стаття витрат для українців - "продукти харчування і безалкогольні напої". На неї йде 41,4% витрат.
Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Цензор.НЕТ.
Статистика стосується витрат українців з квітня по червень 2021 року. На їжу і безалкогольні напої витратили майже 362 млрд грн (41,4%).
Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять близько 121 млрд грн (13,7%). На "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" в українців іде 68,4 млрд грн (7,8%).
На транспорт українці у ІІ кварталі витратили 80,8 млрд грн (9,3% витрат), на "Охорона здоров'я" - 53 млрд грн (6,1%), на "Одяг та взуття" - 36,8 млрд грн (4, 2%), на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла" - 32,2 млрд грн (3,8%), на "Відпочинок і культуру" - 29,8 млрд грн (3,4%), на "Зв'язок" - 23,5 млрд грн (2,7%), на "Ресторани і готелі" - 22,9 млрд грн (2,6%), на "Освіта" - 9 млрд грн (1,1%), а також 34,2 млрд (3,9%) - на "Різні товари та послуги".
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Уже брехня, на коммуналку уходит больше 13%
Я не думаю, що американці п'ють чи палять меньше, але відсоток від з/п таки мабуть значно меньший.
Якби ціни на алкоголь та цигарки сформовувались по загальному принципу(собівартість+акциз+внятна рентабільність), то контрафакт мав би куди меньший попит.
многих, судя по бюджету, подсократили
с коттеджами в 600 квадратов и предприятия по "левому" в халяву не попадали
просто: смачного!
Это у среднего украинца.
У некоторых на наркотики больше уходит.
З грудня до лютого теж порахують і покажуть?
А у новому бюджеті наші реформатори заклали нове "зростання" екноміки на 3,8%. У лапках тому, що в ЄС планують +5,3%, а у світі +5,7%. Тобто, проти світу матимемо наступного року ще мінус 2%.
зоны комфортаАТБ.
- Нет дочь, ты будешь меньше кушать.
Мне уже седьмой десяток.
Чем раньше завяжешь, тем лучше. Можешь со следующего года. Как раз с 20-и легко считать
Прикиньте, кто-то (единицы) не подданся влиянию общества и не подсел в молодости. А вы му и в стойло.
А у вас "пенсия маленькая" (не без того конечно). Но вас-то таких большинство наверное, а поэтому наркоман, выносящий деньги с хаты должен жить голодно и холодно
На охорону здоров'я 6,1, відпочинок 3, ремонт в хаті 4
На похорон здоров'я 7,8 (алкоголь, тютюн, інші наркотики)
А потім труть рєпу: чого ж ми рано помираємо ? Ви барани, панове наркомани. Ви повинні жити у багні і в злиднях. Все чесно
Еда - 200 грн/день
Итого основные потребности - 9 тыс / месяц.
Мы - не рабы. Рабы немы.
Или ...