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Понад 60% витрат українців - на їжу, комуналку, алкоголь і сигарети, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Понад 60% витрат українців - на їжу, комуналку, алкоголь і сигарети, - Держстат

Найбільша стаття витрат для українців - "продукти харчування і безалкогольні напої". На неї йде 41,4% витрат.

Про це свідчать дані Держстату, повідомляє Цензор.НЕТ.

Статистика стосується витрат українців з квітня по червень 2021 року. На їжу і безалкогольні напої витратили майже 362 млрд грн (41,4%).

Витрати домашніх господарств за статтею "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять близько 121 млрд грн (13,7%). На "Алкогольні напої, тютюнові вироби та наркотики" в українців іде 68,4 млрд грн (7,8%).

На транспорт українці у ІІ кварталі витратили 80,8 млрд грн (9,3% витрат), на "Охорона здоров'я" - 53 млрд грн (6,1%), на "Одяг та взуття" - 36,8 млрд грн (4, 2%), на "Предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла" - 32,2 млрд грн (3,8%), на "Відпочинок і культуру" - 29,8 млрд грн (3,4%), на "Зв'язок" - 23,5 млрд грн (2,7%), на "Ресторани і готелі" - 22,9 млрд грн (2,6%), на "Освіта" - 9 млрд грн (1,1%), а також 34,2 млрд (3,9%) - на "Різні товари та послуги".

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Понад 60% витрат українців - на їжу, комуналку, алкоголь і сигарети, - Держстат 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
После коммуналки в 13% дальше можно не продолжать Опрос смело в мусорку
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21.09.2021 21:08
+10
после таких цен на комуналку, как не выпить и не закурить бедному украинцу?
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21.09.2021 21:16
+10
У Зеленского тоже но здесь имеется ввиду население в целом.
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21.09.2021 21:19
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Я бы уточнил цифру ,160% ,так верней ...
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21.09.2021 21:05 Відповісти
"Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составили около 121 млрд грн (13,7%). Источник: https://censor.net/ru/n3289613

Уже брехня, на коммуналку уходит больше 13%
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21.09.2021 21:06 Відповісти
У меня меньше.
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21.09.2021 21:15 Відповісти
У Зеленского тоже но здесь имеется ввиду население в целом.
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21.09.2021 21:19 Відповісти
Ну сейчас может и меньше а зимой?
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21.09.2021 21:24 Відповісти
В среднем за год.
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21.09.2021 21:30 Відповісти
После коммуналки в 13% дальше можно не продолжать Опрос смело в мусорку
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21.09.2021 21:08 Відповісти
Это не опрос, это данные госстатистики. В них расходы на коммуналку могут быть только завышены в %, потому что продавать продукты и обслуживать в ресторанах можно и мимо кассового аппарата и отчетности, и объем этой реализации скорее всего больше указанного. А вот коммуналка мимо отчетности пройти не может, потому что там все оплаты через расчетные счета.
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21.09.2021 21:55 Відповісти
A skol'ko mlrd. dolg za kommunalku kotorie ne voshli v statistiku?
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22.09.2021 00:33 Відповісти
Алкоголь і сигарети…🤔
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21.09.2021 21:11 Відповісти
У меня молодое яблочное вино созрело, вполне приличное....правда,фильтровать замудохался.
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Я хочу також щось замутити ягідно/фруктове поки сезон.
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21.09.2021 21:48 Відповісти
Мне проще, у меня все свое растет. Яблонька вот неожиданно уродила, шо скаженна, совсем молоденька. А груша, старше на 2 года, пока так себе...на покушать.
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21.09.2021 21:56 Відповісти
а що дивного? пачка цигарок дешевих - 50 грн. 30 пачок на місяць - 1500 гривень при з/п 8000-10000. Плюс алкоголь - від 90 грн. за пляшку, або пиво - від 20 грн. за 0,5л (в петах трохи дешевше, але загальна картина зрозуміла). Це ще десь 300-600 грн. на місяць.

Я не думаю, що американці п'ють чи палять меньше, але відсоток від з/п таки мабуть значно меньший.
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21.09.2021 21:28 Відповісти
Дяка Зеленському, скрізь відкрито продають контрабандні цигарки та пальонку.
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21.09.2021 21:30 Відповісти
ой, я вас умоляю . Закон про мінімальні ціни на алкоголь при лобіюванні інтересів картелю "Хортиця" приняли ще за Ющенка. І ні яник, ні петька його не відмінили. Цигарки теж мають аналогічний механізм, прийнятий чуть пізніше за вітька-двічі не сидівшого. Теж справно працював і за петьки , і за вовки оманського.

Якби ціни на алкоголь та цигарки сформовувались по загальному принципу(собівартість+акциз+внятна рентабільність), то контрафакт мав би куди меньший попит.
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21.09.2021 21:58 Відповісти
А що робити особливо пенсіонерам? Так,вони купують "пальонку" і курять контрабандні сигарети,бо купувати підакцизні-не вистачить ніякої пенсії.Ба,навіть недокурки по вулицях тихцем,озираючись і соромлячись збирають. І оті люди далеко не бомжі, а пенсіонери із 40-50 річним стажем роботи. Чорти вже відучать їх куритиі й випити чарку горілки,а їм же ж ох як хочеться. Інколи,оно,читаємо,що на тій чи іншій митниці вилучили стільки-то й стільки(загалом-море) пачок нелегальних сигарет, або знайшли десятки,або сотні ящиків "лівої" горілки. Я глибоко сумніваюсь у тому,що отоє добро знищується, як положено за законом. Скоріше за все,продаються отії "смаколики" великими оптовими партііями баригам і всім митно-барижним "дєятєлям" стає добре: і будинки-палаци, і автомобілі за занебесними цінами,ну і т.ін.
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21.09.2021 23:00 Відповісти
Самогон. На*би систему. Збережи здоров'я ( відносно паленки, та і іншого була)
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21.09.2021 23:10 Відповісти
Я варю свое пиво, делаю свои вина(смородина, малина, ежевика, в этом году яблочное впервые, все свое), ну, и самжене соответственно. С табаком такое...покупаю табак наразвес, гильзы, сигареты делаю сам, с машинкой( в 4 раза дешевле магазинных), постепенно перехожу на люльку. Табак выращивать пробовал, но всего процесса ферментации лисtьев после сборки тупо не выдержал - там целая наука. В смысле, мой курить можно, никотина достаточно, но горло дерет даже если в люльке, не затягиваясь. На крайняк сойдет, в случае БП.
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21.09.2021 22:03 Відповісти
Halfzware Shag ?
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21.09.2021 22:19 Відповісти
American Wheat and Hefewejzen.
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21.09.2021 22:45 Відповісти
Мав на увазі сорт Кентуккі
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21.09.2021 23:37 Відповісти
О, sorry, как-то я на пиво сьехал. Табак покупаю из Вирджинии, Cherokee super light,5-фунтовые мешки.
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21.09.2021 23:59 Відповісти
Ну якщо пиво, то Будвайзер
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22.09.2021 00:01 Відповісти
Мое лучше. Я начинал с екстрактов пару лет назад, теперь освоил весь процесс, покупаю ячмень и пшеницу мешками, хмель( кстати,с благословенной ридной Черкасщини), солод сам делаю. Увлекательный процесс. Главное тут -чистота и соблюдение температурного режима.
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22.09.2021 00:08 Відповісти
да, наши пенсионеры - они такие... коммуналка, а на оставшееся - бухло и сигареты... еда то такое...
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21.09.2021 21:36 Відповісти
треба послухати, що скаже Рева.
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21.09.2021 21:11 Відповісти
при реве субсидию оформляли многие.
многих, судя по бюджету, подсократили
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21.09.2021 21:19 Відповісти
вважаєте це правильним кроком в умовах монопольного та олігопольного "ринків"? бо інших у нас фактично нема + картельні змови
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21.09.2021 21:22 Відповісти
более правильно, чем "газ населению по три копейки"
с коттеджами в 600 квадратов и предприятия по "левому" в халяву не попадали
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21.09.2021 22:24 Відповісти
то годуйте і далі ахмета та інших геніяльних менеджерів монопольних ринків
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21.09.2021 22:53 Відповісти
приходится и мне платить за ваш выбор((
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22.09.2021 00:52 Відповісти
немає ніякого вибору...є лише меню з кухні олігархату. страви на вигляд може і відрізняються але на смак усе гімно.
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22.09.2021 00:57 Відповісти
не могу сказать что рад за вас.
просто: смачного!
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22.09.2021 01:10 Відповісти
нерозуміння піплом коріння проблем - доволі розповсюджене явище...нічого, на наступних виборах вам підсунуть якесь нове чи старе чудо і радість вас знову наповнить.
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22.09.2021 01:20 Відповісти
похоже это вы - за новые лица)))
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22.09.2021 01:22 Відповісти
я не вірю у еволюційні зміни за допомогою демократичних інституцій...момент було втрачено років з 15 тому. тому ніякі "ліца" погоди не зроблять.
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22.09.2021 01:29 Відповісти
с аргументами верю-не верю - идите в церкву
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22.09.2021 01:31 Відповісти
то зберіть до купи економіку, демографію, рівень дотримання законів і т. і. може і побачите картину та тенденції.
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22.09.2021 01:36 Відповісти
Ага . Коли обсирається Зе , то треба негайно слухати - що там скаже Рева . .
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21.09.2021 21:26 Відповісти
то вже класика. чи не було? а ваш любий зєля закінчить, у кращому випадку, як його попередник.
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21.09.2021 21:29 Відповісти
Так еще хорошо получается живем.. если верить госстату.
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21.09.2021 21:11 Відповісти
украинцы много едят,коммуналят,бухают и курят.
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21.09.2021 21:14 Відповісти
мало, если верить госстату
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21.09.2021 21:15 Відповісти
За что люблю Держстат Украины - так за то, что они могут просчитать, сколько денег из семейного бюджета каждого украинца уходит на наркотики.

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21.09.2021 21:14 Відповісти
после таких цен на комуналку, как не выпить и не закурить бедному украинцу?
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21.09.2021 21:16 Відповісти
"Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" у украинцев уходит 68,4 млрд грн (7,8%).

Это у среднего украинца.

У некоторых на наркотики больше уходит.
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21.09.2021 21:20 Відповісти
Статистика з квітня до червня.

З грудня до лютого теж порахують і покажуть?
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21.09.2021 21:22 Відповісти
тільки дурні купують та вживають отруту: алкоголь та сигарети
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21.09.2021 21:24 Відповісти
Умные выращивают и варят сами
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21.09.2021 21:27 Відповісти
умные такой херней не занимаются
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22.09.2021 09:51 Відповісти
41%, коли сусіди по континенту витрачають на це відсотків 15. Та інакше і бути не може, бо ми від них позаду за ВВП на душу у багато разів.

А у новому бюджеті наші реформатори заклали нове "зростання" екноміки на 3,8%. У лапках тому, що в ЄС планують +5,3%, а у світі +5,7%. Тобто, проти світу матимемо наступного року ще мінус 2%.
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21.09.2021 21:25 Відповісти
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21.09.2021 21:25 Відповісти
Не вспомню сейчас, а кто же увеличил коммуналку, цены на табак и алкоголь в разы?
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21.09.2021 21:31 Відповісти
А если Glent Grant по 500 грн, то однако.
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21.09.2021 21:35 Відповісти
В Україні більше 8 млн непрацюючих пенсіонерів з середнім розміром пенсії в 3 тис. грн ( а дійсним - 2 з хвостиком). Виходить, що вони по 390 грн (13%) комуналки платять?! Це за могилу??? Чи за 2 метри квадратні в сараї??? Яке недолуге чмо впарює цю чушню? І за які 40% на харчування йде мова? ЇМ ліки немає за що купити, а вони за напої чешуть, казкарі хрєнові.
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21.09.2021 21:35 Відповісти
Это не 13% от минимальной пенсии. Это 13% от общих расходов всех украинцев, и одними оллигархами эту цифру не вытянуть. В супермаркетах на кассах постоянные очереди с телегами, содержимое которых не всегда в багажник седана влазит, поэтому в ход идут минивэны, джипы, иногда пикапы. Это для вас комуналка в 4000 грн/мес это много, но этих денег многим индивидуумам на бутылку элитного виски уже не хватит, нужно где-то 8-10 тыс. Нужно просто выйти из зоны комфорта АТБ.
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21.09.2021 22:28 Відповісти
Звідки беруться середні відсотки я знаю. А ви розумієте слова: іронія, сарказм?
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22.09.2021 19:12 Відповісти
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21.09.2021 21:44 Відповісти
Зараз роздивилась картинку, такий собі совковий мінімалізм. Нічого зайвого, складається враження, що цих 30 років і не було.
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21.09.2021 23:42 Відповісти
печально інше... що по цім "нормам" не один "слуга" (депутат-суддя-прокурор-міністр...та їх родини) прожити не в змозі.. навіть не про меблі розмова а про одяг і взуття... (купальник або спідниця одна на 4 роки)))) тому ця "убогость" розрахована хіба шо на пенсіонерів (і то не на віпів))))
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21.09.2021 23:47 Відповісти
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21.09.2021 21:46 Відповісти
Це ще совкове чи вже *******?
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21.09.2021 22:15 Відповісти
майже ******* ))) вона на змінювалась з 2010 року ))) тільки у 2016 додали витрати на мобзв"язок (але скоротили чоловікм кількість труселей (ну моб зв"язок важніше)))))
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21.09.2021 23:22 Відповісти
це свіжіша ілюстрація )))

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21.09.2021 23:28 Відповісти
Який жах!
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21.09.2021 23:37 Відповісти
та й ціни застарілі , а ще нема цукру, олії, ковбасі, риби, круп) тому і це... лише картинка (не з життя)
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21.09.2021 23:50 Відповісти
Так это уже покращення, или еще нет?
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21.09.2021 21:47 Відповісти
Як казав Кролик Вінні Пуху: Это все от того, что кто-то слишком много ест!
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21.09.2021 22:17 Відповісти
- Папа, водка подорожала, ты будешь меньше пить?

- Нет дочь, ты будешь меньше кушать.
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21.09.2021 22:22 Відповісти
Так а в чем проблема то? Будет меньше кушать, будет стройная, будет много поклонников. А при непьющем бате жрут блины как не в себя, а потом мать ругают за то, что "она родила их с такой жопой!".
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21.09.2021 22:38 Відповісти
Много жрут номер два.....
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21.09.2021 22:22 Відповісти
На продукты питания и безалкогольные напитки уходит 41% дохода.При пенсии 2200гр.(за 40 лет стажа) пенсионер должен укладываться в 900гр.мес. \ 30гр.день.,чуть больше,чем 1$.Гондурас для наших пенсов - это рай на земле - там на день целых 3$.Страна в центре Европы!
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21.09.2021 22:25 Відповісти
Как и положено ограниченным нищебродам - весь доход уходит на жратву и бухло.
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21.09.2021 22:27 Відповісти
А если не жрать алкоголь и не дуть сигареты?
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21.09.2021 22:45 Відповісти
Алкашка с наркотой 8%. То можна отложить на будущее. Правда инфляция сожрёт. Шо робыть?😂😭
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21.09.2021 23:17 Відповісти
знаешь что? сядь на пенсион в 2070 и я посмотрю как ты в свои 70 рокив станешь веганом и некурящим праведником. дайте умереть спокойно.
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21.09.2021 23:51 Відповісти


Мне уже седьмой десяток.

Чем раньше завяжешь, тем лучше. Можешь со следующего года. Как раз с 20-и легко считать
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22.09.2021 10:14 Відповісти
Рабам 18 века можно позавидовать. Были сыты, одеты и за коммуналку не беспокоились. 60-70% населения живут хуже рабов... настало светло-зеленое будущее 21 века.
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21.09.2021 23:15 Відповісти
Більщість населення працює за їжу. Раби курять.
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21.09.2021 23:39 Відповісти
у меня на алк и сигареты уходит 90% моей пенсии. факт, который мало кто из моих коллег-пенсионэров обнародует. два дня погулять и - зубы на полку. сигареты по минимуму 1500гр. при пенсионе в 2070гр - вопросы есть?
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21.09.2021 23:48 Відповісти
Є. А харчування за що тоді ? Одяг ?
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22.09.2021 01:10 Відповісти
Это значит, что вы старый стояросовый дурак-наркоман.

Прикиньте, кто-то (единицы) не подданся влиянию общества и не подсел в молодости. А вы му и в стойло.

А у вас "пенсия маленькая" (не без того конечно). Но вас-то таких большинство наверное, а поэтому наркоман, выносящий деньги с хаты должен жить голодно и холодно
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22.09.2021 06:13 Відповісти
...и всё? А, бензин/солярка/газ + билетики на маршруточки + новые башмаки взамен стёртым. Статистика какая-то силиконовая.
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22.09.2021 04:33 Відповісти
Ггггг

На охорону здоров'я 6,1, відпочинок 3, ремонт в хаті 4

На похорон здоров'я 7,8 (алкоголь, тютюн, інші наркотики)

А потім труть рєпу: чого ж ми рано помираємо ? Ви барани, панове наркомани. Ви повинні жити у багні і в злиднях. Все чесно
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22.09.2021 06:08 Відповісти
Это уже кинэць эпохи бидности или нужно ещё немного подождать?
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22.09.2021 09:03 Відповісти
То виходить 60% українців раби
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22.09.2021 09:52 Відповісти
Алкоголь и сигареты - 100 грн/день

Еда - 200 грн/день

Итого основные потребности - 9 тыс / месяц.
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22.09.2021 10:52 Відповісти
Это только рабы работают за еду, кров и одежду.
Мы - не рабы. Рабы немы.
Или ...
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22.09.2021 11:26 Відповісти
 
 