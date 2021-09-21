Казахстан отказывается от российского телефонного кода

С 2023 года Казахстан планирует перейти на собственный международный телефонный код, отказавшись от российского.

Об этом сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, информирует Цензор.НЕТ.

"Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны зарубеж, будет высвечиваться "Казахстан"", - пояснил министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин.

Ожидается, что переход займет 2 года и будет завершен к 2025-му.

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Отмечается, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран).