РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15297 посетителей онлайн
Новости За рубежом
18 318 22
Казахстан (740) россия (91354) телефон (247)

Казахстан отказывается от российского телефонного кода

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Казахстан отказывается от российского телефонного кода

С 2023 года Казахстан планирует перейти на собственный международный телефонный код, отказавшись от российского.

Об этом сообщает министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, информирует Цензор.НЕТ.

"Казахстан перейдет на собственный национальный телефонный код. Символично, что к 30-летию Независимости МЦРИАП зарезервировало за собой новый телефонный код +997 в Международном союзе электросвязи. Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны зарубеж, будет высвечиваться "Казахстан"", - пояснил министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин.

Ожидается, что переход займет 2 года и будет завершен к 2025-му.

Читайте: В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни

Отмечается, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с Соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран).

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Затевают эту русофобию, опять затевают, снова её...
показать весь комментарий
21.09.2021 23:36
+8
ты видимо совсем тугодум или правда не знаешь кого цитируют?
показать весь комментарий
22.09.2021 00:11
+6
Расскажи это золдосранову
показать весь комментарий
22.09.2021 00:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У Украины тоже трёхзначный: +380
показать весь комментарий
21.09.2021 23:33 Ответить
Затевают эту русофобию, опять затевают, снова её...
показать весь комментарий
21.09.2021 23:36 Ответить
Фобия это слово означает. боязнь. В смысле этой темы употребление слова русофобия - неуместно.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:08 Ответить
ты видимо совсем тугодум или правда не знаешь кого цитируют?
показать весь комментарий
22.09.2021 00:11 Ответить
Расскажи это золдосранову
показать весь комментарий
22.09.2021 00:17 Ответить
правильно будет русоскорния..от англ слова скорн....брезгование..
показать весь комментарий
22.09.2021 02:30 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2021 01:17 Ответить
взаддостанутый ...
показать весь комментарий
22.09.2021 02:32 Ответить
Хорошо сказал!
показать весь комментарий
22.09.2021 06:18 Ответить
а они затевают и всё играются и края этому не видно)))
показать весь комментарий
22.09.2021 01:36 Ответить
якши от кулебы..
показать весь комментарий
21.09.2021 23:44 Ответить
нарешті
показать весь комментарий
21.09.2021 23:49 Ответить
Вот куда теперь казахи, вставили нож? С турками понятно. А вот куда они? )))))
показать весь комментарий
22.09.2021 00:13 Ответить
в болодины кожаные ножны
показать весь комментарий
22.09.2021 00:16 Ответить
РФ достался незаслуженно крутой код +7. Нужно переделать на -666.
показать весь комментарий
22.09.2021 00:15 Ответить
Давно пора
показать весь комментарий
22.09.2021 02:06 Ответить
Казахстан перейде на власний телефонний код? Нє, ну це вже фашизм!
показать весь комментарий
22.09.2021 05:33 Ответить
Тільки погляньте,як казахи тихою сапою відгрібають від рашкостану.Респект!
показать весь комментарий
22.09.2021 06:49 Ответить
Правильно роблять, розумне рішення, ще один невеликий крок від режиму лаптєрейха.
показать весь комментарий
22.09.2021 07:53 Ответить
Не знал, оказывается у двух якобы разных государств может быть один код ))))))
показать весь комментарий
22.09.2021 08:57 Ответить
Канада, США +1
показать весь комментарий
22.09.2021 09:38 Ответить
 
 