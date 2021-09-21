Казахстан відмовляється від російського телефонного коду

З 2023 року Казахстан планує перейти на власний міжнародний телефонний код, відмовившись від російського.

Про це повідомляє міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстан перейде на власний національний телефонний код. Символічно, що до 30-річчя Незалежності МЦРІАП зарезервував за собою новий телефонний код +997 в Міжнародному союзі електрозв'язку. Раніше ми ділили код +7 разом з Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, буде висвітлюватися "Казахстан"", - пояснив міністр цифрового розвитку Казахстану Багдат Мусін.

Очікується, що перехід займе 2 роки і буде завершений до 2025-го.

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Зазначається, що після виходу зі складу СРСР міжнародний телефонний код +7 закріпився за Російською Федерацією і Республікою Казахстан. Він використовується відповідно до Угоди від 17 червня 2006 року "Про використання нумерації 7-зони всесвітньої нумерації" (підписаним 17 червня 2006 року, між адміністраціями зв'язку двох країн).