УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14676 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
18 318 22
Казахстан (499) росія (47327) телефон (127)

Казахстан відмовляється від російського телефонного коду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Казахстан відмовляється від російського телефонного коду

З 2023 року Казахстан планує перейти на власний міжнародний телефонний код, відмовившись від російського.

Про це повідомляє міністерство цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості Казахстану, інформує Цензор.НЕТ.

"Казахстан перейде на власний національний телефонний код. Символічно, що до 30-річчя Незалежності МЦРІАП зарезервував за собою новий телефонний код +997 в Міжнародному союзі електрозв'язку. Раніше ми ділили код +7 разом з Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, буде висвітлюватися "Казахстан"", - пояснив міністр цифрового розвитку Казахстану Багдат Мусін.

Очікується, що перехід займе 2 роки і буде завершений до 2025-го.

Також читайте: У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Зазначається, що після виходу зі складу СРСР міжнародний телефонний код +7 закріпився за Російською Федерацією і Республікою Казахстан. Він використовується відповідно до Угоди від 17 червня 2006 року "Про використання нумерації 7-зони всесвітньої нумерації" (підписаним 17 червня 2006 року, між адміністраціями зв'язку двох країн).

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Затевают эту русофобию, опять затевают, снова её...
показати весь коментар
21.09.2021 23:36
+8
ты видимо совсем тугодум или правда не знаешь кого цитируют?
показати весь коментар
22.09.2021 00:11
+6
Расскажи это золдосранову
показати весь коментар
22.09.2021 00:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Украины тоже трёхзначный: +380
показати весь коментар
21.09.2021 23:33 Відповісти
Затевают эту русофобию, опять затевают, снова её...
показати весь коментар
21.09.2021 23:36 Відповісти
Фобия это слово означает. боязнь. В смысле этой темы употребление слова русофобия - неуместно.
показати весь коментар
22.09.2021 00:08 Відповісти
ты видимо совсем тугодум или правда не знаешь кого цитируют?
показати весь коментар
22.09.2021 00:11 Відповісти
Расскажи это золдосранову
показати весь коментар
22.09.2021 00:17 Відповісти
правильно будет русоскорния..от англ слова скорн....брезгование..
показати весь коментар
22.09.2021 02:30 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 01:17 Відповісти
взаддостанутый ...
показати весь коментар
22.09.2021 02:32 Відповісти
Хорошо сказал!
показати весь коментар
22.09.2021 06:18 Відповісти
а они затевают и всё играются и края этому не видно)))
показати весь коментар
22.09.2021 01:36 Відповісти
якши от кулебы..
показати весь коментар
21.09.2021 23:44 Відповісти
нарешті
показати весь коментар
21.09.2021 23:49 Відповісти
Вот куда теперь казахи, вставили нож? С турками понятно. А вот куда они? )))))
показати весь коментар
22.09.2021 00:13 Відповісти
в болодины кожаные ножны
показати весь коментар
22.09.2021 00:16 Відповісти
РФ достался незаслуженно крутой код +7. Нужно переделать на -666.
показати весь коментар
22.09.2021 00:15 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
22.09.2021 02:06 Відповісти
Казахстан перейде на власний телефонний код? Нє, ну це вже фашизм!
показати весь коментар
22.09.2021 05:33 Відповісти
Тільки погляньте,як казахи тихою сапою відгрібають від рашкостану.Респект!
показати весь коментар
22.09.2021 06:49 Відповісти
Правильно роблять, розумне рішення, ще один невеликий крок від режиму лаптєрейха.
показати весь коментар
22.09.2021 07:53 Відповісти
Не знал, оказывается у двух якобы разных государств может быть один код ))))))
показати весь коментар
22.09.2021 08:57 Відповісти
Канада, США +1
показати весь коментар
22.09.2021 09:38 Відповісти
 
 