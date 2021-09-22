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Делегации Украины и России на Генассамблее ООН не контактируют, - Никифоров
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Украинская делегация не контактирует с делегацией России во время 76-й Генеральной ассамблеи ООН.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
"По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией, и о каких-либо провокациях (с их стороны) неизвестно также", - сказал Никифоров.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 21 сентября.
Сессия посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19 и сохранению окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.
22 сентября на сессии выступит президент Украины Владимир Зеленский.
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Президент Володимир Зеленський 18 вересня підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В її складі - 10 посадовців.
Розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, делегацію, яка поїде до США, очолив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у складі делегації:
постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга;
завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
За згодою участь у делегації можуть взяти голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Також президент дозволив Кулебі залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.
То я про те нещастя, Никифорова.