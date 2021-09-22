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Делегации Украины и России на Генассамблее ООН не контактируют, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Делегации Украины и России на Генассамблее ООН не контактируют, - Никифоров

Украинская делегация не контактирует с делегацией России во время 76-й Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

"По состоянию на сейчас мне неизвестно ни о каких взаимодействиях с российской делегацией, и о каких-либо провокациях (с их стороны) неизвестно также", - сказал Никифоров.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 76-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 21 сентября.

Сессия посвящена вопросам противодействия пандемии коронавируса COVID-19 и сохранению окружающей среды. Общие дебаты продлятся до 27 сентября.

22 сентября на сессии выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте: Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Най липше эта ново-Мендель расскажет, шо там делает Дерьмак.
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22.09.2021 02:24
+2
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22.09.2021 06:43
+2
Ольга ********* контактирует 25 часов в сутки.... Мымра Мавзолейная без Украины жить не может...
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22.09.2021 06:45
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Най липше эта ново-Мендель расскажет, шо там делает Дерьмак.
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22.09.2021 02:24 Ответить
А його немає як члена делегації, у нього лише квота на усматреніє керівника делегації Кулеби, як технічного працівника )

Президент Володимир Зеленський 18 вересня підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В її складі - 10 посадовців.

Розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, делегацію, яка поїде до США, очолив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у складі делегації:

постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга;
завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

За згодою участь у делегації можуть взяти голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також президент дозволив Кулебі залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.
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22.09.2021 02:40 Ответить
Слава Богу!
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22.09.2021 02:39 Ответить
Ще не фотографувався ? Язика не показував ?
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22.09.2021 03:22 Ответить
Ой ! Вибачте. Це не Вам.

То я про те нещастя, Никифорова.
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22.09.2021 03:23 Ответить
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22.09.2021 07:02 Ответить
С людоедами контактировать проще. Они хоть честнее.

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22.09.2021 03:16 Ответить
Не контактируют с РФ - и слава богу! А то будет, как с некоторыми нашими спортсменами на последних Олимпийских играх! Так спортсмены - почти дети и доступа к государственной и военной тайне не имеют!
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22.09.2021 05:06 Ответить
Делегації не контактують. Всі контакти тільки через дЄрьмака.
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22.09.2021 06:21 Ответить
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22.09.2021 06:43 Ответить
Ольга ********* контактирует 25 часов в сутки.... Мымра Мавзолейная без Украины жить не может...
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22.09.2021 06:45 Ответить
Без куя в пасти она не может!
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22.09.2021 07:51 Ответить
Ну,обматерить кацапов можно.
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22.09.2021 06:54 Ответить
гейманцев проти! мишєбратья!
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22.09.2021 07:12 Ответить
знову зелена зрада
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22.09.2021 07:26 Ответить
Мавзолейные убийцы не бывают хорошими хирургами ....Это Носенс....,две Чечни было достаточно.... чтобы это понятьь...
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22.09.2021 08:16 Ответить
На людях не контактують, а на справах вже в десятки разів збільшили торгівлю з ворогом і закрили очі на окупацію Азовського моря і видачу паспортів ворогом на окупованих територіях, навіть відкрили пункти для голосування в Дуру і в тому числі Криму. Як вони збираються не визнавати ці вибори і просити про це робити США і Європу? Понти для зебілів?
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22.09.2021 09:10 Ответить
 
 