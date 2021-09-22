УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18837 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 927 18
ООН (2767) росія (47327) Сергій Никифоров (125)

Делегації України та Росії на Генасамблеї ООН не контактують, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Делегації України та Росії на Генасамблеї ООН не контактують, - Никифоров

Українська делегація не контактує з делегацією Росії під час 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Станом на зараз мені невідомо ні про які взаємодії з російською делегацією, і про будь-які провокації (з їхнього боку) невідомо також", - сказав Никифоров.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 76-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку 21 вересня.

Сесія присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID-19 і збереженню довкілля. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

22 вересня на сесії виступить президент України Володимир Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Най липше эта ново-Мендель расскажет, шо там делает Дерьмак.
показати весь коментар
22.09.2021 02:24
+2
показати весь коментар
22.09.2021 06:43
+2
Ольга ********* контактирует 25 часов в сутки.... Мымра Мавзолейная без Украины жить не может...
показати весь коментар
22.09.2021 06:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Най липше эта ново-Мендель расскажет, шо там делает Дерьмак.
показати весь коментар
22.09.2021 02:24 Відповісти
А його немає як члена делегації, у нього лише квота на усматреніє керівника делегації Кулеби, як технічного працівника )

Президент Володимир Зеленський 18 вересня підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В її складі - 10 посадовців.

Розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.

Згідно з документом, делегацію, яка поїде до США, очолив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у складі делегації:

постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга;
завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.

За згодою участь у делегації можуть взяти голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також президент дозволив Кулебі залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.
показати весь коментар
22.09.2021 02:40 Відповісти
Слава Богу!
показати весь коментар
22.09.2021 02:39 Відповісти
Ще не фотографувався ? Язика не показував ?
показати весь коментар
22.09.2021 03:22 Відповісти
Ой ! Вибачте. Це не Вам.

То я про те нещастя, Никифорова.
показати весь коментар
22.09.2021 03:23 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 07:02 Відповісти
С людоедами контактировать проще. Они хоть честнее.

показати весь коментар
22.09.2021 03:16 Відповісти
Не контактируют с РФ - и слава богу! А то будет, как с некоторыми нашими спортсменами на последних Олимпийских играх! Так спортсмены - почти дети и доступа к государственной и военной тайне не имеют!
показати весь коментар
22.09.2021 05:06 Відповісти
Делегації не контактують. Всі контакти тільки через дЄрьмака.
показати весь коментар
22.09.2021 06:21 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2021 06:43 Відповісти
Ольга ********* контактирует 25 часов в сутки.... Мымра Мавзолейная без Украины жить не может...
показати весь коментар
22.09.2021 06:45 Відповісти
Без куя в пасти она не может!
показати весь коментар
22.09.2021 07:51 Відповісти
Ну,обматерить кацапов можно.
показати весь коментар
22.09.2021 06:54 Відповісти
гейманцев проти! мишєбратья!
показати весь коментар
22.09.2021 07:12 Відповісти
знову зелена зрада
показати весь коментар
22.09.2021 07:26 Відповісти
Мавзолейные убийцы не бывают хорошими хирургами ....Это Носенс....,две Чечни было достаточно.... чтобы это понятьь...
показати весь коментар
22.09.2021 08:16 Відповісти
На людях не контактують, а на справах вже в десятки разів збільшили торгівлю з ворогом і закрили очі на окупацію Азовського моря і видачу паспортів ворогом на окупованих територіях, навіть відкрили пункти для голосування в Дуру і в тому числі Криму. Як вони збираються не визнавати ці вибори і просити про це робити США і Європу? Понти для зебілів?
показати весь коментар
22.09.2021 09:10 Відповісти
 
 