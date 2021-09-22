Делегації України та Росії на Генасамблеї ООН не контактують, - Никифоров

Українська делегація не контактує з делегацією Росії під час 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".

"Станом на зараз мені невідомо ні про які взаємодії з російською делегацією, і про будь-які провокації (з їхнього боку) невідомо також", - сказав Никифоров.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 76-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку 21 вересня.

Сесія присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID-19 і збереженню довкілля. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.

22 вересня на сесії виступить президент України Володимир Зеленський.

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