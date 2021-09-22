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Делегації України та Росії на Генасамблеї ООН не контактують, - Никифоров
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Українська делегація не контактує з делегацією Росії під час 76-ї Генеральної асамблеї ООН.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дом".
"Станом на зараз мені невідомо ні про які взаємодії з російською делегацією, і про будь-які провокації (з їхнього боку) невідомо також", - сказав Никифоров.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 76-та сесія Генасамблеї ООН відкрилася в Нью-Йорку 21 вересня.
Сесія присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу COVID-19 і збереженню довкілля. Загальні дебати триватимуть до 27 вересня.
22 вересня на сесії виступить президент України Володимир Зеленський.
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+2 Senator S 01a656ec
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Президент Володимир Зеленський 18 вересня підписав розпорядження про створення делегації України для участі в роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. В її складі - 10 посадовців.
Розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, делегацію, яка поїде до США, очолив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Також у складі делегації:
постійний представник України при ООН Сергій Кислиця;
перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга;
завідувачка відділу багатостороннього співробітництва директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства Офісу президента Христина Гайовишина;
постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич;
заступниця директора - начальниця відділу Департаменту міжнародних організацій Міністерства закордонних справ Діна Мартіна;
заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України з питань європейської інтеграції Ігор Яременко.
За згодою участь у делегації можуть взяти голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко та глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
Також президент дозволив Кулебі залучати для забезпечення роботи делегації радників, експертів і технічних працівників.
То я про те нещастя, Никифорова.