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Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і з новообраним головою ГА ООН Абдуллою Шахідом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".

Обидві зустрічі відбулися в штаб-квартирі ООН.

Під час розмов із Гутеррішем та Шахідом Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН - найвпливовішої міжнародної організації.

"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві, - сказав журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров. - На саміті Кримської платформи були представлені НАТО та ЄС, а представника ООН не було".

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Никифоров нагадав, що Росія намагалася протидіяти включенню в порядок денний Генасамблеї питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", проте ГА більшістю голосів зберегла його в порядку денному і включила для розгляду на черговій сесії.

У розмові з Гутеррішем Президент, окрім політичних, порушив також "прагматичні" питання. ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Никифоров. Щороку організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в України – на 200 млн. Але, за його словами, є неабиякий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати надання транспортних послуг, участь у програмах ООН з постачання продовольства, окрім того, у нас розвинена IT-сфера.

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Автор: Наталя Джума
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В смысле - президент Дерьмак провел встречи. Поручь с ним было какое-то мелкое гнусавое чмо.
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22.09.2021 02:51 Відповісти
В смысле ЗЕ просто видел генсека и главу ООН, а не вел переговоры.

Потому что переговоры предполагают какие-то результаты, которых ЗЕ обычно не имеет.

Это все равно, что я называл бы переговорами каждый перекур, во время которого с кем-то о чем-то потрындел.
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22.09.2021 08:41 Відповісти
... из мировой литературной сокровищницы:

1917 год. Ленин пришел в баню. Свободных шаек нет. Недалеко сидит пролетарий - в одной шайке моется, в другой ноги парит. Ленин - к нему:
- товарищ, уступите одну шаечку!
- пошел на...!
Ленин отошел, побродил, шайки не нашел и снова подходит:
- товарищ, это не по-коммунистически - у вас две шайки, а у меня - ни одной!
- пошел на..., а то щас как е...у шайкой по лысине!
Через пятьдесят лет. Председатель собрания:
- а сейчас перед вами выступит с воспоминаниями старый рабочий, который два раза беседовал с Лениным!

Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/lenin
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22.09.2021 04:23 Відповісти
и вдогонку:

Рабинович глядит на плакат «Ленин умер, но дело его живет!»
- уж лучше бы о он жил!
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22.09.2021 04:25 Відповісти
Говорили-балакали, сіли та заплакали...
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22.09.2021 06:19 Відповісти
Каждое выступление или переговоры клоуна это воочию показ как он туп и глуп. А вместе с собой оно тянет весь народ Украины. 73% - это ваше лицо тупое, берехливое, наглое, и думающее что оно умное и схватило бога за бороду. Стыдобище!!!!.
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22.09.2021 06:38 Відповісти
Зеленский как та актриса из немецких фильмов для взрослых . Ради денег готова принять и спереди и с зади!

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22.09.2021 07:01 Відповісти
 
 