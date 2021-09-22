Зеленський провів переговори з генсеком і главою Генасамблеї ООН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і з новообраним головою ГА ООН Абдуллою Шахідом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Укрінформ".
Обидві зустрічі відбулися в штаб-квартирі ООН.
Під час розмов із Гутеррішем та Шахідом Зеленський порушив питання підтримки Кримської платформи з боку ООН - найвпливовішої міжнародної організації.
"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН та міжнародному праві, - сказав журналістам прессекретар Президента Сергій Никифоров. - На саміті Кримської платформи були представлені НАТО та ЄС, а представника ООН не було".
Никифоров нагадав, що Росія намагалася протидіяти включенню в порядок денний Генасамблеї питання "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", проте ГА більшістю голосів зберегла його в порядку денному і включила для розгляду на черговій сесії.
У розмові з Гутеррішем Президент, окрім політичних, порушив також "прагматичні" питання. ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Никифоров. Щороку організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в України – на 200 млн. Але, за його словами, є неабиякий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати надання транспортних послуг, участь у програмах ООН з постачання продовольства, окрім того, у нас розвинена IT-сфера.
Будь ласка, зачекайте...
Потому что переговоры предполагают какие-то результаты, которых ЗЕ обычно не имеет.
Это все равно, что я называл бы переговорами каждый перекур, во время которого с кем-то о чем-то потрындел.
1917 год. Ленин пришел в баню. Свободных шаек нет. Недалеко сидит пролетарий - в одной шайке моется, в другой ноги парит. Ленин - к нему:
- товарищ, уступите одну шаечку!
- пошел на...!
Ленин отошел, побродил, шайки не нашел и снова подходит:
- товарищ, это не по-коммунистически - у вас две шайки, а у меня - ни одной!
- пошел на..., а то щас как е...у шайкой по лысине!
Через пятьдесят лет. Председатель собрания:
- а сейчас перед вами выступит с воспоминаниями старый рабочий, который два раза беседовал с Лениным!
Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/lenin
Рабинович глядит на плакат «Ленин умер, но дело его живет!»
- уж лучше бы о он жил!