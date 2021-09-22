Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН
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Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.
Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации.
"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, - сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. - На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было".
Никифоров напомнил, что Россия пыталась противодействовать включению в повестку дня Генассамблеи вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.
В разговоре с Гутеррешем Президент, кроме политических, поднял также "прагматичные" вопросы. ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн. Но, по его словам, имеется большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, у нас развита IT-сфера.
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Потому что переговоры предполагают какие-то результаты, которых ЗЕ обычно не имеет.
Это все равно, что я называл бы переговорами каждый перекур, во время которого с кем-то о чем-то потрындел.
1917 год. Ленин пришел в баню. Свободных шаек нет. Недалеко сидит пролетарий - в одной шайке моется, в другой ноги парит. Ленин - к нему:
- товарищ, уступите одну шаечку!
- пошел на...!
Ленин отошел, побродил, шайки не нашел и снова подходит:
- товарищ, это не по-коммунистически - у вас две шайки, а у меня - ни одной!
- пошел на..., а то щас как е...у шайкой по лысине!
Через пятьдесят лет. Председатель собрания:
- а сейчас перед вами выступит с воспоминаниями старый рабочий, который два раза беседовал с Лениным!
Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/lenin
Рабинович глядит на плакат «Ленин умер, но дело его живет!»
- уж лучше бы о он жил!