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Новости За рубежом
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Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН - самой влиятельной международной организации.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, - сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. - На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было".

Читайте: Зеленский в США обсудил с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен ситуацию в Крыму и "Северный поток-2". ФОТО

Никифоров напомнил, что Россия пыталась противодействовать включению в повестку дня Генассамблеи вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.

В разговоре с Гутеррешем Президент, кроме политических, поднял также "прагматичные" вопросы. ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн. Но, по его словам, имеется большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, у нас развита IT-сфера.

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Автор: Ольга Лузан
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В смысле - президент Дерьмак провел встречи. Поручь с ним было какое-то мелкое гнусавое чмо.
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22.09.2021 02:51 Ответить
В смысле ЗЕ просто видел генсека и главу ООН, а не вел переговоры.

Потому что переговоры предполагают какие-то результаты, которых ЗЕ обычно не имеет.

Это все равно, что я называл бы переговорами каждый перекур, во время которого с кем-то о чем-то потрындел.
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22.09.2021 08:41 Ответить
... из мировой литературной сокровищницы:

1917 год. Ленин пришел в баню. Свободных шаек нет. Недалеко сидит пролетарий - в одной шайке моется, в другой ноги парит. Ленин - к нему:
- товарищ, уступите одну шаечку!
- пошел на...!
Ленин отошел, побродил, шайки не нашел и снова подходит:
- товарищ, это не по-коммунистически - у вас две шайки, а у меня - ни одной!
- пошел на..., а то щас как е...у шайкой по лысине!
Через пятьдесят лет. Председатель собрания:
- а сейчас перед вами выступит с воспоминаниями старый рабочий, который два раза беседовал с Лениным!

Источник:
https://sovtime.ru/anekdot/lenin
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22.09.2021 04:23 Ответить
и вдогонку:

Рабинович глядит на плакат «Ленин умер, но дело его живет!»
- уж лучше бы о он жил!
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22.09.2021 04:25 Ответить
Говорили-балакали, сіли та заплакали...
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22.09.2021 06:19 Ответить
Каждое выступление или переговоры клоуна это воочию показ как он туп и глуп. А вместе с собой оно тянет весь народ Украины. 73% - это ваше лицо тупое, берехливое, наглое, и думающее что оно умное и схватило бога за бороду. Стыдобище!!!!.
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22.09.2021 06:38 Ответить
Зеленский как та актриса из немецких фильмов для взрослых . Ради денег готова принять и спереди и с зади!

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22.09.2021 07:01 Ответить
 
 