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Зеленский (16612) инвестиции (1139) США (23238) инвесторы (331)

Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с потенциальными инвесторами. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из Американского еврейского комитета (American Jewish Committee).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с потенциальными инвесторами 01

Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов. "Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - сказал он.

Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", - обратился Зеленский к представителям американского бизнеса.

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Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с потенциальными инвесторами 02

Как сообщается, глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток – 2".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+16
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21.09.2021 23:41
+10
Лавина інвестицій накриє?
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21.09.2021 23:23
+10
Найкраща інвестиційна няня для Зеленського.

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22.09.2021 00:57
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Лавина інвестицій накриє?
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21.09.2021 23:23 Ответить
Оманско-Катарское цунами.
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21.09.2021 23:25 Ответить
от "инвестора" БаблоМойского не можем здыхаться, так этот еще Мойшских в Украину тянет
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22.09.2021 01:25 Ответить
От, курва, мушу купити парасолю від цієї лавини
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22.09.2021 08:57 Ответить
Опять чемпионат по меморандумам? Это все, что нужно знать о зеленом "великом реформаторе" и "великом экономисте"

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21.09.2021 23:24 Ответить
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21.09.2021 23:41 Ответить
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22.09.2021 01:00 Ответить
Это грандиозное преувеличение верующего в святого Кондитера. Фотожаб и карикатур на ЗЕлупу Янелоха и его кагальников вагон и маленькая тележка. Я лично штук двадцать создал. Например:

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22.09.2021 08:10 Ответить
поки тут фактично правлять ахмети, бєні, фірташи та інша наволоч то ні про які серйозні інвестиції не може бути і мови.
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21.09.2021 23:25 Ответить
"У тебя ліцо кіслоє! Тєбє нікто дєнєг нє даст!" (с) Особливо тому, морда ому, що сидить праворуч від Зєлєнского і позиціонує себе віце-прежидентом. 😁Він навіть у чесній компанії єврейських негоціантів не може приховати блиску очей, коли йдеться про гроші. 😊І думає, що то не акули бізнесу, а сестри милосердя. 😁
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21.09.2021 23:27 Ответить
не вброву а прямо в око, яке так хоче зіграти з фюрером в очко
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22.09.2021 03:06 Ответить
В Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из Американского еврейского комитета (American Jewish Committee). Источник: https://censor.net/ru/n3289631

Такі як Валерійович? Нехай заходять,Україна не збідніє.
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21.09.2021 23:32 Ответить
В усіх морди сумні, ніх#я грошей не дадуть...
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21.09.2021 23:36 Ответить
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21.09.2021 23:40 Ответить
В Нью-Йорке,Ермак провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами При нем был и.о.президента Украины Владимир Зеленский
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21.09.2021 23:40 Ответить
Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации,

==

Ыгы.. вводит налоги и акцизы на солнце, воду и ветер, а также акциз на активную предприимчивость.
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21.09.2021 23:43 Ответить
Знов привезе вагон інвестицій. Куди будемо їх складувати?
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21.09.2021 23:59 Ответить
не привезе вагон інвестицій, він ще не проклав колію через океан
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22.09.2021 09:00 Ответить
В очередь , сукині деті (с) Після оману і катару..
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22.09.2021 00:06 Ответить
Як кажуть євреї,якщо росіянин дурень,то це його особиста проблема.А якщо єврей дурень,то це горе всього народа Ізраїліва.Подивіться в очі цих "інвесторів"...Я зара заплачу.
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22.09.2021 00:52 Ответить
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22.09.2021 00:55 Ответить
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22.09.2021 00:56 Ответить
Найкраща інвестиційна няня для Зеленського.

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22.09.2021 00:57 Ответить
Потенційно і я міг би вважатись виборцем зєлєнскава...

А от фактично - мені його хочеться вдавити...
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22.09.2021 00:57 Ответить
Ні, Ви не можете. Не получиЦЦя.
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22.09.2021 06:22 Ответить
зустрівся з потенційними інвесторами. Поци спитали - де гроші з минулого візиту в синагогу на Брайтон Біч ?

" нет шура, ви поезжайте в киев и спросите кем бил Паниковский до революции. нет шура, ви все таки поезжайте и спросите !" суть розмови така ж сама. А Єрмак пропонує -делайте взноси, господа, запад нам поможет.
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22.09.2021 03:14 Ответить
Великий трансатлантический ивестиционный трансформер-трансформатор призывает
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22.09.2021 05:29 Ответить
Які ще перемовини:людина зовсім не може розмовляти,щось мукає з масляним обличчям іііііііі не може видавити з себе якісь слова-ціле інтерв"ю з якойсь аброкадаброю:просто якийсь розумовий розлад......сюр...
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22.09.2021 05:29 Ответить
поза чоловіка в лівому нижньому куту на першій світлині дуже красномовна - "та що ж ти, чорт забирай, таке верзеш!"
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22.09.2021 05:39 Ответить
Йому стидно, ну дуже
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22.09.2021 09:01 Ответить
до чого тут "зрада"? ні, не "зрада", просто дурне марнування бюджетних коштів. оскільки жодних інвестицій в країну внаслідок цієї зустрічі не зайде.

скажіть будь ласка, на вашу особисту думку, чи обґрунтованими є витрати держбюджету на подорожі голови офісу, який не наділений владними повноваженнями?

чи доцільною є присутність чиновника не наділеного владними повноваженнями на засіданні ООН?
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22.09.2021 08:10 Ответить
ну, якби я ставив питання собі, то не звертався б до вас.

крім того, не пам'ятаю, щоб порошенко тягав за собою на засідання ООН голову адміністрації.

але ваш рівень ведення дискусії мені цілком зрозумілий.
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22.09.2021 09:16 Ответить
Пусти Зекозла в город, то всю "капусту" поїсть.

Кіля був прямий, як дишло, казав, "біріть лопати і кіпайке капусту"
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22.09.2021 09:03 Ответить
American Jewish Committee-єврейська адвокатська група, створена 11 листопада 1906 р. Це одна з найстаріших єврейських адвокатських організацій і, за даними The New York Times, "широко вважається деканом американських єврейських організацій"Станом на 2009 рік AJC передбачає себе як "Глобальний центр адвокатури євреїв та Ізраїлю".

Так з ким зечмо зустрічався???????
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22.09.2021 09:15 Ответить
Как показать, кто тут главный? Правильно, с самого видного места снять картину, а на это место поверить свой герб
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22.09.2021 10:05 Ответить
Юристи з комітету - інвестори? Це щось нове)))
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22.09.2021 14:54 Ответить
 
 