Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с потенциальными инвесторами. ФОТО

В Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из Американского еврейского комитета (American Jewish Committee).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов. "Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - сказал он.

Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", - обратился Зеленский к представителям американского бизнеса.

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Как сообщается, глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток – 2".