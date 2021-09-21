Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с потенциальными инвесторами. ФОТО
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В Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из Американского еврейского комитета (American Jewish Committee).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации, ориентированные на внедрение европейских и евроатлантических стандартов. "Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна", - сказал он.
Президент подчеркнул, что развитие экономического и инвестиционного взаимодействия является одним из важнейших приоритетов дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.
"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины", - обратился Зеленский к представителям американского бизнеса.
Как сообщается, глава государства ознакомил инвесторов с ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток – 2".
Пожалуйста, подождите...
Такі як Валерійович? Нехай заходять,Україна не збідніє.
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Ыгы.. вводит налоги и акцизы на солнце, воду и ветер, а также акциз на активную предприимчивость.
А от фактично - мені його хочеться вдавити...
" нет шура, ви поезжайте в киев и спросите кем бил Паниковский до революции. нет шура, ви все таки поезжайте и спросите !" суть розмови така ж сама. А Єрмак пропонує -делайте взноси, господа, запад нам поможет.
скажіть будь ласка, на вашу особисту думку, чи обґрунтованими є витрати держбюджету на подорожі голови офісу, який не наділений владними повноваженнями?
чи доцільною є присутність чиновника не наділеного владними повноваженнями на засіданні ООН?
крім того, не пам'ятаю, щоб порошенко тягав за собою на засідання ООН голову адміністрації.
але ваш рівень ведення дискусії мені цілком зрозумілий.
Кіля був прямий, як дишло, казав, "біріть лопати і кіпайке капусту"
Так з ким зечмо зустрічався???????