Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із потенційними інвесторами. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка
У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами з Американського єврейського комітету (American Jewish Committee).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Зеленський зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських та євроатлантичних стандартів. "Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, для нас вкрай важлива", - сказав він.
Президент підкреслив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним з найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.
"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України", - звернувся Зеленський до представників американського бізнесу.
Як повідомляється, глава держави ознайомив інвесторів з ситуацією на Донбасі і викликами в енергетичній сфері в контексті проекту "Північний потік - 2".
Будь ласка, зачекайте...
Такі як Валерійович? Нехай заходять,Україна не збідніє.
==
Ыгы.. вводит налоги и акцизы на солнце, воду и ветер, а также акциз на активную предприимчивость.
А от фактично - мені його хочеться вдавити...
" нет шура, ви поезжайте в киев и спросите кем бил Паниковский до революции. нет шура, ви все таки поезжайте и спросите !" суть розмови така ж сама. А Єрмак пропонує -делайте взноси, господа, запад нам поможет.
скажіть будь ласка, на вашу особисту думку, чи обґрунтованими є витрати держбюджету на подорожі голови офісу, який не наділений владними повноваженнями?
чи доцільною є присутність чиновника не наділеного владними повноваженнями на засіданні ООН?
крім того, не пам'ятаю, щоб порошенко тягав за собою на засідання ООН голову адміністрації.
але ваш рівень ведення дискусії мені цілком зрозумілий.
Кіля був прямий, як дишло, казав, "біріть лопати і кіпайке капусту"
Так з ким зечмо зустрічався???????