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Зеленський (17522) інвестиції (547) США (14513) інвестори (146)

Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із потенційними інвесторами. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами з Американського єврейського комітету (American Jewish Committee).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із потенційними інвесторами 01

Зеленський зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських та євроатлантичних стандартів. "Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, для нас вкрай важлива", - сказав він.

Президент підкреслив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним з найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Також читайте: Потенційні інвестори вже можуть подавати заявки на отримання інвестняні: Кабмін прийняв усі необхідні акти, - Мінекономіки

"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України", - звернувся Зеленський до представників американського бізнесу.

Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із потенційними інвесторами 02

Як повідомляється, глава держави ознайомив інвесторів з ситуацією на Донбасі і викликами в енергетичній сфері в контексті проекту "Північний потік - 2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
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21.09.2021 23:41
+10
Лавина інвестицій накриє?
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21.09.2021 23:23
+10
Найкраща інвестиційна няня для Зеленського.

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22.09.2021 00:57
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Лавина інвестицій накриє?
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21.09.2021 23:23 Відповісти
Оманско-Катарское цунами.
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21.09.2021 23:25 Відповісти
от "инвестора" БаблоМойского не можем здыхаться, так этот еще Мойшских в Украину тянет
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22.09.2021 01:25 Відповісти
От, курва, мушу купити парасолю від цієї лавини
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22.09.2021 08:57 Відповісти
Опять чемпионат по меморандумам? Это все, что нужно знать о зеленом "великом реформаторе" и "великом экономисте"

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21.09.2021 23:24 Відповісти
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21.09.2021 23:41 Відповісти
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22.09.2021 01:00 Відповісти
Это грандиозное преувеличение верующего в святого Кондитера. Фотожаб и карикатур на ЗЕлупу Янелоха и его кагальников вагон и маленькая тележка. Я лично штук двадцать создал. Например:

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22.09.2021 08:10 Відповісти
поки тут фактично правлять ахмети, бєні, фірташи та інша наволоч то ні про які серйозні інвестиції не може бути і мови.
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21.09.2021 23:25 Відповісти
"У тебя ліцо кіслоє! Тєбє нікто дєнєг нє даст!" (с) Особливо тому, морда ому, що сидить праворуч від Зєлєнского і позиціонує себе віце-прежидентом. 😁Він навіть у чесній компанії єврейських негоціантів не може приховати блиску очей, коли йдеться про гроші. 😊І думає, що то не акули бізнесу, а сестри милосердя. 😁
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21.09.2021 23:27 Відповісти
не вброву а прямо в око, яке так хоче зіграти з фюрером в очко
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22.09.2021 03:06 Відповісти
В Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из Американского еврейского комитета (American Jewish Committee). Источник: https://censor.net/ru/n3289631

Такі як Валерійович? Нехай заходять,Україна не збідніє.
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21.09.2021 23:32 Відповісти
В усіх морди сумні, ніх#я грошей не дадуть...
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21.09.2021 23:36 Відповісти
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21.09.2021 23:40 Відповісти
В Нью-Йорке,Ермак провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами При нем был и.о.президента Украины Владимир Зеленский
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21.09.2021 23:40 Відповісти
Зеленский отметил, что Украина проводит масштабные трансформации,

==

Ыгы.. вводит налоги и акцизы на солнце, воду и ветер, а также акциз на активную предприимчивость.
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21.09.2021 23:43 Відповісти
Знов привезе вагон інвестицій. Куди будемо їх складувати?
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21.09.2021 23:59 Відповісти
не привезе вагон інвестицій, він ще не проклав колію через океан
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22.09.2021 09:00 Відповісти
В очередь , сукині деті (с) Після оману і катару..
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22.09.2021 00:06 Відповісти
Як кажуть євреї,якщо росіянин дурень,то це його особиста проблема.А якщо єврей дурень,то це горе всього народа Ізраїліва.Подивіться в очі цих "інвесторів"...Я зара заплачу.
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22.09.2021 00:52 Відповісти
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22.09.2021 00:55 Відповісти
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22.09.2021 00:56 Відповісти
Найкраща інвестиційна няня для Зеленського.

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22.09.2021 00:57 Відповісти
Потенційно і я міг би вважатись виборцем зєлєнскава...

А от фактично - мені його хочеться вдавити...
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22.09.2021 00:57 Відповісти
Ні, Ви не можете. Не получиЦЦя.
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22.09.2021 06:22 Відповісти
зустрівся з потенційними інвесторами. Поци спитали - де гроші з минулого візиту в синагогу на Брайтон Біч ?

" нет шура, ви поезжайте в киев и спросите кем бил Паниковский до революции. нет шура, ви все таки поезжайте и спросите !" суть розмови така ж сама. А Єрмак пропонує -делайте взноси, господа, запад нам поможет.
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22.09.2021 03:14 Відповісти
Великий трансатлантический ивестиционный трансформер-трансформатор призывает
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22.09.2021 05:29 Відповісти
Які ще перемовини:людина зовсім не може розмовляти,щось мукає з масляним обличчям іііііііі не може видавити з себе якісь слова-ціле інтерв"ю з якойсь аброкадаброю:просто якийсь розумовий розлад......сюр...
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22.09.2021 05:29 Відповісти
поза чоловіка в лівому нижньому куту на першій світлині дуже красномовна - "та що ж ти, чорт забирай, таке верзеш!"
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22.09.2021 05:39 Відповісти
Йому стидно, ну дуже
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22.09.2021 09:01 Відповісти
до чого тут "зрада"? ні, не "зрада", просто дурне марнування бюджетних коштів. оскільки жодних інвестицій в країну внаслідок цієї зустрічі не зайде.

скажіть будь ласка, на вашу особисту думку, чи обґрунтованими є витрати держбюджету на подорожі голови офісу, який не наділений владними повноваженнями?

чи доцільною є присутність чиновника не наділеного владними повноваженнями на засіданні ООН?
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22.09.2021 08:10 Відповісти
ну, якби я ставив питання собі, то не звертався б до вас.

крім того, не пам'ятаю, щоб порошенко тягав за собою на засідання ООН голову адміністрації.

але ваш рівень ведення дискусії мені цілком зрозумілий.
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22.09.2021 09:16 Відповісти
Пусти Зекозла в город, то всю "капусту" поїсть.

Кіля був прямий, як дишло, казав, "біріть лопати і кіпайке капусту"
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22.09.2021 09:03 Відповісти
American Jewish Committee-єврейська адвокатська група, створена 11 листопада 1906 р. Це одна з найстаріших єврейських адвокатських організацій і, за даними The New York Times, "широко вважається деканом американських єврейських організацій"Станом на 2009 рік AJC передбачає себе як "Глобальний центр адвокатури євреїв та Ізраїлю".

Так з ким зечмо зустрічався???????
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22.09.2021 09:15 Відповісти
Как показать, кто тут главный? Правильно, с самого видного места снять картину, а на это место поверить свой герб
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22.09.2021 10:05 Відповісти
Юристи з комітету - інвестори? Це щось нове)))
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22.09.2021 14:54 Відповісти
 
 