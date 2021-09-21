Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із потенційними інвесторами. ФОТО

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами з Американського єврейського комітету (American Jewish Committee).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зазначив, що Україна проводить масштабні трансформації, орієнтовані на впровадження європейських та євроатлантичних стандартів. "Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, для нас вкрай важлива", - сказав він.

Президент підкреслив, що розвиток економічної та інвестиційної взаємодії є одним з найважливіших пріоритетів подальшого поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

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"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України", - звернувся Зеленський до представників американського бізнесу.

Як повідомляється, глава держави ознайомив інвесторів з ситуацією на Донбасі і викликами в енергетичній сфері в контексті проекту "Північний потік - 2".